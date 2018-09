Chuckie - ông hoàng nhạc Dirty Dutch biểu diễn tại The Bank

DJ Chuckie được mệnh danh là ông hoàng của dòng nhạc Dirty Dutch. Anh từng khiến thế giới cuồng nhiệt với “What happens in Vegas”, “Move it 2 the drum”, “Aftershock” và “gây bão” trong nhiều bữa tiệc. Kỹ thuật mixing độc đáo với dòng nhạc Dirty Dutch đầy năng lượng và những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc riêng chính là các yếu tố tạo nên thành công của Chuckie, giúp anh trở thành một trong những DJ hàng đầu thế giới.