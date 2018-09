'Chữa bệnh' sợ ma ngày lễ Halloween

Nhiều bà mẹ trẻ lựa chọn ngày lễ này để giáo dục con mình không sợ ma khi khắp nơi tràn ngập hình phù thủy, zombie hay bí ngô đầy ma mị.

Không ít người sợ ma từ trong tiềm thức, đặc biệt là các em nhỏ. Họ sợ xem những bộ phim đầy ám ảnh, sợ bóng tối và có thể tự tưởng tượng ra nhiều hình ảnh ghê rợn. Vì vậy, ngày lễ Halloween được coi là dịp tốt nhất để chữa khỏi "căn bệnh" này.

Trang trí đậm chất Halloween tại Vincom Mega Mall Times City.

“Ngày Halloween có nhiều nét tương đồng với ngày Rằm tháng bảy của Việt Nam nhưng Halloween có nhiều hoạt động vui chơi hơn nên dễ tiếp cận với giới trẻ. Con mình khá nhát gan nhưng khi được mẹ đưa đến những nơi trang trí kiểu Halloween hay xem anh chị đóng giả ma, cháu đã dạn dĩ hơn nhiều”, chị Thu Huyền (quận 1, TP HCM) kể về chương trình Halloween của gia đình mình và cách giúp lũ trẻ không sợ những câu chuyện vu vơ về ma quỷ.

Giống nhiều chàng trai khác, Facebooker Hải Kar (28 tuổi, Hà Nội) là fan của phim kinh dị nhưng lại có bạn gái rất sợ ma. Vào mùa Halloween, nhiều người nô nức đi xem những bộ phim "hot" như Under the Shadow, Ouija: Origin of Evil 2 và The Disappointments Room, anh chàng không biết rủ ai đi xem cùng. Hải Kar chia sẻ: “Bạn gái mình bị sợ ma. Mình cũng tập cho cô ấy nhiều rồi nhưng chắc năm nay phải cho cô ấy đi chơi ở chỗ đặc biệt hơn”.

Halloween là dịp để phụ huynh giúp con bớt những nỗi sợ vu vơ.

Nhằm mang lại một sân chơi độc đáo và ý nghĩa cho giới trẻ, năm nay, Vincom xây dựng một thế giới phù thủy mới lạ, đầy sáng tạo và cảm hứng. Các Trung tâm thương mại Vincom trên cả nước đều được trang trí đầy đủ biểu tượng Halloween cổ truyền nhưng thể hiện một cách sinh động và đáng yêu với những nhân vật được trẻ em yêu thích. Bên cạnh đó, các lễ hội hóa trang, vẽ mặt, chụp ảnh miễn phí và chương trình ca nhạc “Vũ điệu ma quái” sẽ diễn ra sôi động tại đây.

Ngoài ra, với ý tưởng chủ đạo “Trải nghiệm sự khác biệt”, các hoạt động giải trí và vui chơi Halloween tại Vincom Mega Mall Times City sẽ diễn ra duy nhất trong ngày 29/10, bắt đầu từ 11h đến 22h. Nơi đây sẽ tổ chức các chương trình trình diễn Art Painting (kết hợp nghệ thuật hóa trang, body painting và trình diễn ánh sáng), diễu hành cosplay (với sự tham gia của phiên bản mới lạ là các nhân vật phù thuỷ, ma cà rồng huyền thoại sang trọng và độc đáo) và game cảm giác mạnh “Tủ ma quái”.

Những chú ma dễ thương tại Vincom giúp vơi đi nỗi ám ảnh sợ ma của nhiều người.

Riêng dạ tiệc “Vũ điệu ma quái” bắt đầu từ 18h cùng ngày, sẽ có sự tham gia của band nhạc Rock Ngọt với các bài hát gây “sóng” trên Youtube như Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo… Tất cả sẽ đưa đến không khí đầy phấn khích cho các bạn trẻ. Sảnh của Vincom Mega Mall Times City sẽ đặt một chiếc gương ma quái với nhện và dơi bám quanh màn hình video bí ẩn cùng loạt dụng cụ selfie (nón, mặt nạ, mắt kính dơi). Người chơi sẽ tự hóa trang, chụp hình và nhận những bức ảnh ấn tượng. Những hình selfie này còn có thể sử dụng để dự thi và giành nhiều phần quà hấp dẫn từ Vincom. Tham khảo thêm tại vincom.com.vn.

Thu Ngân