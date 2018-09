Chu du khắp thế giới cùng 007 trong tập phim mới

Hành trình của điệp viên 007 trong tập phim mới nhất Spectre được quay ở những địa danh đẹp thuộc 5 quốc gia gồm Anh, Italy, Áo, Marốc và Mexico.

Với kinh phí làm phim lên tới 300 triệu USD, tập phim “Spectre” của serie 007 đã trở thành bộ phim tốn kém thứ nhì lịch sử điện ảnh thế giới, chỉ sau “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Một trong những yếu tố khiến “Spectre” ngốn ngân sách khủng đến thế có lẽ là những cảnh quay được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau, và đó đều là những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới như Marốc, Anh, Mexico hay Áo với cảnh quay trên núi Alps.

Quảng trường Zocalo (Mexico) là nơi diễn ra cảnh hỗn loạn phần đầu tiên của bộ phim.

Điểm đến đầu tiên là Mexico, với lễ hội hóa trang dành cho người chết vốn rất tiêu biểu ở quốc gia châu Mỹ này. Tại thủ đô Mexico, dấu ấn mở màn và cũng là lớn nhất của đoàn làm phim có lẽ là cảnh điệp viên 007 cùng pha hỗn chiến thót tim trên máy bay trực thăng, bên dưới là hàng chục nghìn người tụ tập giữa quảng trường Zocalo.

Sông Tiber, nhìn ra quảng trường St. Peters, nơi xuất hiện cảnh đua xe ngoạn mục và pha tẩu thoát "như phim" của James Bond.

Điểm dừng chân thứ hai là thành Roma cổ kính. Thành phố vĩnh hằng đã lần đầu tiên ghi dấu chân của điệp viên 007 trong lịch sử serie phim này. Và dĩ nhiên, trong cảnh quay không thể thiếu các địa danh nổi tiếng của Rome như viện bảo tàng Della Cita, quảng trường St. Peters, nhà hát Marcello, sông Tiber... và đặc biệt là những con đường nhỏ lát đá tiêu biểu của thủ đô cổ kính Italy. Ban đầu, đã có lo ngại khi các cuộc rượt bắt bằng siêu xe của 007 sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt di tích lịch sử của Rome. Có lẽ vì thế mà những địa điểm nổi tiếng hơn đã không xuất hiện trong phim.

Ngôi làng phủ tuyết trắng ở Áo, thuộc dãy Alps, là nơi quay cảnh James Bond đến tìm gặp tiến sĩ Madeleine Swann, con gái của kẻ thù cũ.

Sau đó, 007 cùng đoàn làm phim đã bay đến Áo để thực hiện những cảnh quay tại khu vực dãy Alps. Đây là những cảnh quay tại vùng trượt tuyết nổi tiếng, với dấu ấn chủ đạo là khách sạn tuyệt đẹp Das Central với nhà hàng IceQ, là nơi nhân vật chính tìm gặp tiến sĩ Madeleine Swann, cũng chính là phòng khám của cô. Sự khác biệt hoàn toàn giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè Mexico với cái lạnh trong băng giá tại Áo càng khiến chuyến đi của Daniel Craig cùng êkíp làm phim trở nên đặc biệt.

Một cảnh quay đẹp trên sa mạc ở Marốc.

Bỏ lại đằng sau Rome và Alps lãng mạn, đoàn làm phim di chuyển tới sa mạc Sahara, vùng thuộc Marốc, nơi có sức nóng khủng khiếp và những cơn bão cát liên miên. Chính vì trở ngại là sức gió và sức nóng quá lớn nên cảnh quay lãng mạn giữa 007 với Madeleine Swann, do Lea Seydoux thủ vai, bị ảnh hưởng. Song với việc đến Marốc, ê kíp thực hiện “Spectre” vẫn kịp chứng tỏ sự hào phóng trong di chuyển của mình bằng việc đặt chân tới châu lục thứ ba.

Cầu Tháp và tòa thị chính London.

Và tất nhiên không thể thiếu London, là chính quê hương của điệp viên 007. Tại đây, những điểm đến hot nhất của London đều xuất hiện như sông Thames, cầu Westminster, tháp Big Ben, khu Notting Hill, Covent Garden hay tòa thị chính London… và nhiều toà nhà khổng lồ khác.

Hồng Hải