Chốn vui chơi của sao Việt trong tháng 9

Á hậu Thuý Vân tham gia giải chạy leo núi ở Sapa. Cô chia sẻ: "Mình đã làm được rồi! Yes! I did it. Hồi đầu em cũng hồi hộp lắm mọi người ạ, vì chạy leo núi mà còn nắng nữa nên em sợ sốc nhiệt không hoàn thành được. May quá là cố gắng hết sức nên em chạy về tới đích được. Mục tiêu tiếp theo sẽ là 15 km nha. Sapa đẹp thật sự, mà lúc chạy lại càng thấy đẹp hơn nữa". Nàng Á hậu và những người bạn cũng tranh thủ check in nóc nhà Đông Dương - đỉnh Fansipan trong sương mờ.