Chốn vui chơi của sao Việt trong tháng 7

Huyền My là một trong những thành viên của đoàn nghệ thuật đi theo phục vụ cho chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân chuyến đi, Á hậu tranh thủ thời gian rảnh để khám phá nước Mỹ. Đến New York, cô không bỏ lỡ cơ hội ngắm tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng của thành phố hiện đại bậc nhất thế giới.