Chọn thời điểm vàng để du hí châu Á

Đến Nhật tháng 3 và 4 để ngắm hoa anh đào, đến Hàn Quốc tháng 10 và 11 để hòa mình với sắc lá vàng đỏ, còn Singapore chào đón bạn bằng mùa sale tháng 6.

Hàn Quốc

Hàn Quốc tuyệt đẹp vào mùa thu, tức khoảng thời gian tháng 10 - 11 khi lá cây chuyển màu và thời tiết chưa quá lạnh, trời mát mẻ. Ảnh: TravelKorea.

Thời điểm tuyệt vời nhất để đến với đất nước xinh đẹp này là tháng 4 (mùa hoa anh đào nở), tháng 5 (thời tiết dễ chịu) hoặc tháng 10 và tháng 11 (Hàn Quốc là đất nước có mùa thu đẹp nhất nhì châu Á). Tháng 12 và tháng 1 lại là thời điểm du lịch tồi nhất vì Hàn Quốc rất lạnh.

Nhật Bản

Thời tiết ở Nhật Bản cũng tương tự như ở Hàn Quốc nên bạn cũng có thể du lịch Nhật Bản vào các tháng 4, 5, 10 và 11. Đặc biệt, vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở rộ, cũng là lúc Nhật Bản tổ chức nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Đó là thời gian thích hợp để bạn đến với xứ sở mặt trời mọc này. Tháng 6 là tháng nhiều mưa nhất, bạn nên tránh thời điểm này nếu không muốn chuyến du lịch kém thú vị vì những cơn mưa.

Trung Quốc

Hãy dành thời gian trong mùa xuân hoặc thu để đến Bắc Kinh - Trung Quốc. Ảnh: Xinhuanet.

Bắc Kinh

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, còn mùa hè lại nóng và khô. Từ tháng 12 đến tháng 2, Bắc Kinh lạnh kinh khủng. Du lịch Bắc Kinh tốt nhất là đi vào mùa xuân và mùa thu.

Thượng Hải

Nếu đi Thượng Hải, bạn nên tránh mùa mưa vào tháng 7 và 8.

Hong Kong

Du lịch Hong Kong sẽ tuyệt nhất vào tháng 3, 4 và 9, 10. Nếu bạn thích mưa bay lất phất trên đường phố Hong Kong thì từ tháng 5 và trong suốt mùa hè là thời điểm bạn nên lựa chọn. Nếu đến để mua sắm thì mùa sale cuối năm sẽ khiến bạn choáng ngợp.

Ấn Độ

Lý tưởng nhất là đến Ấn Độ vào tháng 1 và tháng 3; tháng 9 và tháng 10 là thời điểm nên tránh nhất. Mùa mưa ở phía Nam Ấn Độ kéo dài suốt từ tháng 5 đến tháng 9.

Maldives

Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì bạn nên đến Maldives vào mùa vắng khách du lịch. Ảnh: brothersoft.

Vì nằm trong khu vực gần xích đạo nên Maldives quanh năm nhận được nhiều ánh nắng ấm áp, thậm chí ngay cả trong mùa mưa. Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch tại quốc đảo này là vào những tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 4 vì khí hậu mát mẻ, khô ráo. Trong khi đó, từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa mưa nên ít khách du lịch. Nhiệt độ trung bình ở Maldives là 26 - 32 độ C, nhiệt độ nước dao động trong khoảng 24 - 27 độ C.

Nepal

Thời gian phù hợp nhất để du lịch Nepal là vào khoảng tháng 10 và 11 vì khí hậu khá dễ chịu, không khí trong lành. Nếu bạn muốn trải nghiệm mùa đông ở Nepal, muốn ngắm nhìn và co ro giữa trời tuyết trắng xóa, thì thời điểm từ cuối tháng 11 tới tháng 1 năm sau là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tháng 5 đến tháng 7, thời tiết khá nóng, hoa cỏ nở nhiều, thích hợp để leo núi. Mùa mưa vào tháng 7 đến tháng 9 sẽ làm trời u ám, đường trơn trượt, không tốt cho du lịch ở Nepal.

Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)

Khí hậu ở UAE là khí hậu sa mạc, nóng và khô, nhiệt độ lạnh hơn ở vùng phía đông. Mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9, khí hậu rất nóng, nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C. UAE rất ít mưa, mưa rào chỉ xuất hiện vài lần mỗi năm vào các tháng mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau), thỉnh thoảng có mưa rào và bão cát. Vì vậy từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau khí hậu tương đối mát mẻ, dễ chịu, buổi tối hơi lạnh là lúc bạn có thể đến tham quan điểm đến hấp dẫn nhất vùng Trung Đông - nơi giàu truyền thống lịch sử và văn hóa.

Philippines

Đất nước này nóng quanh năm, đặc biệt là vào tháng 3 và tháng 4, khí hậu cực kỳ oi bức. Bạn nên chọn du lịch Philippines vào tháng 1 và tháng 2, khi thời tiết dễ chịu nhất ở quốc đảo này.

Indonesia

Đảo Bali chào đón bạn quanh năm. Ảnh: BeautyIndonesia.

Do có đường xích đạo đi ngang qua nên Indonesia có khí hậy nóng ẩm đặc trưng. Thời tiết khá nóng và ẩm ướt vào khoảng tháng 10 đến tháng 4, còn từ tháng 5 đến tháng 9, khí hậu khô và nóng. Nếu bạn muốn đến phía Nam Indonesia thì nên khởi hành vào thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Còn các hòn đảo phía Bắc thì luôn ẩm ướt quanh năm.

Riêng đảo Bali - thiên đường du lịch thì khí hậu quanh năm lúc nào cũng tuyệt vời. Vì vậy bạn có thể tới đây bất cứ khi nào bạn muốn.

Singapore

Khí hậu Singapore có phần giống với Bali, nhưng tháng 6, tháng 7 là thời điểm du lịch thích hợp hơn cả vì trời ít khi mưa và đây cũng là mùa sale của đảo quốc Sư tử.

Malaysia

Bạn có rất nhiều cơ hội săn vé giá rẻ sang Malaysia. Ảnh: M.T.

Bạn có thể du lịch Malaysia vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 hoặc tháng 1 và tháng 2 vì khi đó thời tiết khô ráo, ít mưa.

Myanmar

Từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau thích hợp cho du lịch ở Myanmar hơn cả vì thời gian này ít mưa, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ, thấp nhất vào buổi tối khoảng 20 độ. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9, ở Yangon mưa cả ngày lẫn đêm, còn ở Bangan và Mandalay ít mưa hơn.

Brunei

Khí hậu không phải là vấn đề đáng suy nghĩ khi đến Brunei - bạn đi bất cứ nơi nào cũng ấm áp và ẩm ướt. Tháng 9 đến tháng 1 là mùa ẩm chính, mọi thứ càng lúc càng ấm áp và ẩm ướt hơn. Mọi nơi đều đóng cửa nghỉ ngơi vào lễ Ramadan, khi tất cả người theo đạo Hồi phải nhịn ăn vào lúc bình cho đến nhá nhem tối khoảng 1 tháng, nên bạn cần phải xem xét chuyến đi của mình có rơi vào thời điểm này hay không.

Thái Lan

Được xem là một trong những quốc gia lớn nhất trong khu vực đồng thời chịu sự ảnh hưởng của Vịnh Thái Lan và biển Andaman, thời tiết ở Thái Lan thay đổi quanh năm.

Bangkok

Tháng 11 đến tháng 2 là thời điểm tuyệt vời nhất, nhiệt độ trung bình chỉ tầm 20 độ C. Tháng 2 đến tháng 5 thì tương đối khô nhưng độ ẩm sẽ tăng từ từ. Mùa mưa: tháng 6 - tháng 10.

Chiang Mai

Lễ hội thả đèn trời Loy Krathong ở Chiangmai thường rơi vào tháng 12 theo lịch của Thái Lan (tức tháng 11 dương lịch). Hàng ngàn người trên thế giới đều muốn được chiêm ngưỡng lễ hội như trong truyện cổ tích này. Ảnh: toppinkul.

Thành phố lớn thứ 2 Thái Lan này có sự chênh lệch khá lớn về nhiệt độ. Vào buổi tối, nhiệt độ hạ xuống tầm 15 độ C nhưng ban ngày, nhiệt độ lại lên đến 30 độ C. Trong khoảng tháng 3-4 thì nhiệt độ dao động từ 25 - 40 độ C. Từ tháng 11 đến tháng 2 là thời điểm lý tưởng để tới Chiang Mai.

Koh Samui

Trừ mùa mưa suốt ngày từ tháng 10 đến tháng 12 ra thì bạn nên đi Koh Samui vào bất kỳ thời điểm còn lại trong năm.

Phuket

Tháng 11 đến tháng 2 là thời gian lý tưởng cho du lịch Phuket, nhiệt độ ban ngày vào khoảng 30 độ C còn ban đêm thấp hơn một chút, vào khoảng 23 - 25 độ C. Tháng 3 đến tháng 5 khá nóng. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề quá lớn bởi vì bạn có thể chạy ngay ra biển bất cứ lúc nào.

Mùa mưa: tháng 5 đến tháng 10. Đặc trưng của những cơn mưa ở đây là đến bất chợt nhưng cũng đi nhanh chóng. Bạn có thể tranh thủ thời điểm này để thương lượng giá cả với các resort/khách sạn.

Lào

Lào cũng là nước thuộc khí hậu nhiệt đới, có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Nếu bạn đến Lào du lịch thì nên đi từ khoảng tháng 10 đến tháng 5 thời tiết khô ráo và dễ chịu. Đặc biệt lễ hội té nước diễn ra từ ngày 13 đến 15/3 hằng năm mang đặc trưng văn hóa rất độc đáo của Lào, bạn có thể đến Lào vào thời điểm này để tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống và con người nơi đây.

Campuchia

Campuchia có khí hậu nóng bức hơn Việt Nam, nên tránh những tháng mùa hè nắng gay gắt. Thời điểm thích hợp để đi du lịch Campuchia là từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau khi thời tiết ôn hòa, không quá nóng và ít mưa.

Việt Nam

Giống Thái Lan, Việt Nam cũng có 3 vùng khí hậu khác nhau. Hà Nội rất lạnh vào mùa đông, TP HCM nóng quanh năm còn ở khu vực miền Trung thì thời tiết khá thất thường.

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

Hà Nội tháng 3 mùa hoa ban, hoa sưa nở ngập trời, thời tiết cũng rất dễ chịu.

Mùa xuân (tháng 3 - tháng 4) và mùa thu (tháng 10 - tháng 12) là hai thời điểm khí hậu ôn hòa nhất trong năm. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ C. Vào mùa đông (tháng 1 và 2), ban ngày nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 10 độ C. Khí hậu lạnh giá nhưng lại khá khô. Còn mùa mưa rơi vào từ tháng 5 đến tháng 9. Suốt những tháng mùa hè này, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C. Đặc biệt nên tránh đến Hà Nội vào tháng 2 (sau Tết Âm lịch) vì mưa phùn, khí hậu ẩm ướt khó chịu.

Miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang)

Tháng 1 đến tháng 4 là thời điểm khô mát nhất trong năm ở miền Trung với nhiệt độ trung bình khoảng 21 - 30 độ C. Tháng 5 đến tháng 9, trời nắng nóng và ẩm hơn, thỉnh thoảng có bão. Nên tránh đến Huế trong khoảng từ tháng 10 cho đến đầu năm sau vì mùa mưa. Mưa ở Huế dai dẳng, có thể cả ngày, thậm chí cả tuần. Thường đến thời điểm Tết Nguyên đán, Huế mới bớt mưa. Còn ở Đà Nẵng, mưa ít hơn, thời tiết cũng ôn hòa hơn. Mưa chủ yếu vào mùa hè, nhưng nhanh tạnh. Riêng Nha Trang được thiên nhiên ưu ái nên mùa khô khá dài, từ đầu năm cho tới tháng 9. Sau đó, trời có mưa, nhưng lượng mưa thấp.

TP HCM và các tỉnh Nam Bộ

Miền Nam nắng nóng quanh năm, nhiệt độ trung bình dao động từ 25 đến 35 độ C, chia thành hai mùa gồm mùa khô và mùa mưa. Mùa khô thường bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc khoảng tháng 4, trong đó tháng 2 và 3 nhiệt độ cao hơn trung bình, có thể lên tới 37-38 độ C, độ ẩm cũng tăng cao. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến đầu tháng 11 và tháng 8 là thời điểm mưa nhiều nhất. Dù vậy, mưa ở TP HCM và các tỉnh Nam Bộ không dai dẳng như miền Bắc mà mưa to và tạnh nhanh.

Hà Đan tổng hợp