Chơi gì ở sân bay tốt nhất thế giới năm 2018 ở ngay Đông Nam Á

Đủ trò giải trí, chỗ ngủ qua đêm hay thiết kế đẹp mắt ở Changi sẽ khiến thời gian quá cảnh của bạn không nhàm chán

Tạp chí Forbes lại bầu chọn Changi là sân bay tốt nhất thế giới năm 2018, đây vốn là điều không mấy xa lạ của một trong những cảng hàng không nhộn nhịp nhất thế giới ở Singapore. Với đủ trò giải trí, hàng loạt cửa hàng miễn thuế, bạn không phải lo ngại sẽ cảm thấy buồn chán ở đây, chỉ sợ thời gian quá cảnh ít, không đủ để trải nghiệm hết các dịch vụ bên trong.

Chỗ ngủ qua đêm

Sân bay Changi là một trong số ít những sân bay trên thế giới cung cấp đầy đủ các dịch vụ lưu trú ngay trong sân bay cho du khách khi quá cảnh hay bay những chuyến sớm, từ giá tiết kiệm cho đến hạng sang.

Đối với các doanh nhân thì có thể chọn Aerotel Airport Transit Hotel ở Terminal (nhà ga) 1 hoặc Ambassador Transit Hotel ở Terminal 2 và 3. Bạn có thể book theo ngày hoặc giờ tùy vào thời gian quá cảnh. Aerotel ở lầu 3, gần cổng D41 có cả phòng tập gym, hồ bơi, bồn sục massage jacuzzi, giá thấp nhất 55 SGD/phòng đơn cho 6h (khoảng 935.000 đồng). Còn Abassador nằm ở tầng 3 có giá khoảng 65 SGD/phòng đơn trong 6h (khoảng 1,1 triệu đồng), hoặc chỉ dùng dịch vụ tắm rửa kèm một phần nước uống thì có giá khoảng 17 SGD (tương đương 289.000 đồng)

Không phải hành khách nào cũng được vào bên trong phòng chờ VIP, những người không đi vé hạng thương gia hoặc thành viên Bạch kim của sân bay thì có thể trả tiền để sử dụng các dịch vụ như phòng nghỉ riêng tư, chỗ tắm, massge, thậm chí là làm móng tay, làm đẹp ở Plaza Premium Lounge tọa lạc trên tầng 3 của Terminal 1, gần cổng C-1. Bên trong cũng bán nhiều món Singapore ăn khá ổn như cơm gà.

Nếu du lịch bụi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm kiếm một băng ghế ở ga đi, hoặc các quầy nước, trà sữa bên ngoài khu vực check-in để nghỉ ngơi đều được.

Giải trí

Nếu quá chán, bạn có thể lên tầng thượng của Aerotel ở lầu 3, khu vực quá cảnh (transit), gần cổng D đi bơi, tắm nắng như đang nghỉ dưỡng với một khoảng phí. Ngoài ra, ở khu vực transit tại terminal 2 và 3 còn có rạp chiếu phim ghế êm thoải mái, cho bạn thưởng thức các bộ phim từ mới tới cũ.

Khu vực trò chơi ngay Terminal 2 phục vụ cả người lớn lẫn trẻ em. Bạn có thể thư giãn với Xbox hoặc Play Station 3, vận động với môn bóng bàn, bóng chuyền, boxing, bóng đá... hay đơn giản là thưởng thức các MV ca nhạc trong MTV booth.

Thậm chí, nếu bạn muốn thử cảm giác phiêu lưu thì trải nghiệm ở đường trượt ống The Slide - đường ống cao nhất thế giới được xây trong sân bay - cũng khá thú vị. Nằm ở khu vực chung tại ga đến tầng 1, The Slide cao 4 tầng và có thể giúp bạn đạt tốc độ trượt khoảng 6 m/s.

Nếu muốn yên tĩnh, khu thưởng trà ở phòng chờ quá cảnh Terminal 2 theo phong cách Trung Quốc hoặc Peranakan sẽ làm hài lòng khách. Hoặc ngược lại, tiêu tiền thả ga ở hàng trăm cửa hàng miễn thuế cùng đủ loại nhãn hiệu khắp thế giới dành cho các tín đồ shopping.

Chụp ảnh sống ảo

Đây là một trong những sân bay chịu đầu tư trang trí nhất trên thế giới. Mỗi mùa, Changi lại khoác lên mình một chiếc áo khác nhau, khiến du khách chưa bao giờ thấy chán khi chụp hình check-in. Kiến trúc đa dạng, cả 4 Terminal đều để lại những ấn tượng riêng cho du khách với nhiều tác phẩm điêu khắc lẫn cách thiết kế trần nhà độc đáo.

Các vườn hoa như vườn xương rồng với hơn 100 loài ở Terminal 1, 700 loại lan ở vườn lan Terminal 2 hay vườn hoa hướng dương ở Terminal 3 là điểm sống ảo ưa thích của nhiều du khách khi đặt chân đến Changi. Đây cũng là sân bay đầu tiên trên thế giới "chơi sang" bằng cách tậu nguyên một vườn bướm nhiệt đới với các loài hoa, cây xanh tươi tốt và thác nước cao 6 m nằm ở Departure Transit Lounge trên tầng 2 và 3 ở Terminal 3. Du khách có thể ngắm gần 1.000 loài bướm nhiệt đới, quan sát quá trình sinh sản và trưởng thành của nó ở cự ly gần.

Tour tham quan thành phố miễn phí

Có 2 tour tham quan thành phố miễn phí cho bạn lựa chọn đối với những hành khách quá cảnh ít nhất 5 tiếng đồng hồ. Bạn cần dùng passport và vé máy bay chặng tiếp theo để đăng ký ở quầy Free Singapore Tour ít nhất 1 tiếng trước khi tour khởi hành. Đây là sự lựa chọn khá hay ho, vừa được đi chơi lại vừa không cảm thấy nhàm chán khi phải lay lất ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trong sân bay.

Tour tìm hiểu lịch sử, kiến trúc sẽ đưa bạn đến những khu đặc trưng như China town, Little India, Kampong Glam và Merlion Park.

Tour ngắm thành phố sẽ đưa bạn dạo quanh Merlion Park, the Singapore Flyer, Marina Bay Sands, the Esplanade và Gardens by the Bay - công viên nổi tiếng với 162.900 loại cây cỏ.

Vi Yến