Chơi, ăn và ngắm nghía ở Melbourne

Ngắm thành phố từ khinh khí cầu, trải nghiệm đường biển Great Ocean Road, chơi và ăn trong chợ Queen Victoria… là những điều nên làm khi tới Melbourne, Australia.

Những trải nghiệm dưới đây do Skyscanner tổng hợp

1. Dạo quanh thành phố bằng khinh khí cầu

Melbourne là một trong số ít thành phố lớn trên thế giới cho phép bạn khám phá vẻ đẹp lộng lẫy của thành phố từ trên các khinh khí cầu, tất nhiên với giá không rẻ. Thức dậy sớm để chiêm ngưỡng bình minh và khung cảnh thành phố hiện ra từ ánh sáng - cảnh tượng ngoạn mục này chắc chắn đem lại cho bạn một trải nghiệm khó quên.

2. Lái xe quanh cung đường biển Great Ocean Road

Đi dọc đường biển ở Melbourne là một trải nghiệm tuyệt vời.

Cung đường biển Victoria’s Great Ocean - di sản quốc gia của Australia dài 243 km là một trong những viên ngọc quý của đất nước này, là một trong những cung đường biển có phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những vách đá dựng đứng nhô ra biển, những hàng cây xanh ngắt trải dài, những bãi cát tuyệt đẹp, 12 vị Tông Đồ bằng đá vôi nổi tiếng, thác nước, công viên quốc gia và tất nhiên là biển xanh bất tận để đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với chuyến đi này. Hãy khởi hành từ Melbourne, nơi cung đường bắt đầu và nhớ là máy ảnh của bạn luôn sẵn sàng để ghi lại những cảnh đẹp nơi đây.

3. Chơi cricket tại sân vận động Melbourne

Hãy tham dự một trận cricket tại sân vận động lớn nhất Australia - Melbourne Cricket Ground (MCG) nằm trong công viên Yarra, cùng hét lớn với người dân địa phương và khám phá trò chơi này nếu bạn chưa từng thử. Sau trận đấu, bạn có thể đăng ký tour du lịch tham quan sân vận động này, cũng như tham quan Phòng triển lãm Thể thao và bảo tàng Olympic nằm trong khuôn viên MCG.

4. Ghé đảo Phillip

Cổ kính, nhỏ nhắn là điều mà người ta nghĩ về Phillip - hòn đảo nằm ngoài khơi Melbourne là nơi lý tưởng để thưởng ngoạn, vẫy vùng cho một ngày nắng đẹp. Bạn có thể lướt sóng trên những bãi biển tuyệt đẹp, bơi lội tại những vũng nước ngầm, chèo thuyền kayak gần bờ, thưởng thức bữa tối hải sản ở ngôi làng duyên dáng ven biển, ngắm chim cánh cụt chậm chạp nối đuôi nhau đi về hang vào lúc trời nhá nhem tối.

5. Thăm chợ Queen Victoria

Các quầy hàng trong sợ Queen Victoria.

Mở cửa từ những năm đầu thế kỷ 19, Queen Victoria Market nằm ở trung tâm thành phố Melbourne và thường được gọi là “trái tim của thành phố”. Ghé thăm ngôi chợ ngoài trời lớn nhất vùng Nam bán cầu, du khách dễ dàng bị cuốn hút bởi những gian hàng đầy màu sắc và nhộn nhịp của thực phẩm tươi sống, thức ăn ngon, hàng thủ công tinh xảo, quần áo... Chọn cho mình một hoặc hai sản phẩm thủ công và dĩ nhiên là thưởng thức những những món ăn hấp dẫn nơi đây.

6. Thăm quan vườn thực vật Royal Botanic Melbourne

Nhờ sự yên bình mà nhiều người Australia thường tìm đến ốc đảo này để thư giãn sau cuộc sống ồn ào, tấp nập của thành phố lớn thứ hai của Australia. Với 94 mẫu đất gồm cây cối, hoa cỏ tràn ngập màu sắc, những hồ nước xinh đẹp, những ngôi nhà mở xinh xắn… vườn thực vật Botanic là nơi hoàn hảo cho một buổi dã ngoại bên hồ nước hoặc tận hưởng khung cảnh lãng mạn của con đường rợp bóng hàng cây cho các cặp đôi.

7. Ghé qua Vườn bách thú Melbourne

Bạn thích những con vật nhỏ bé hiếu động, hãy đến với Vườn bách thú Hoàng gia Melbourne - nhà của hơn 300 động vật hoang dã, cả hung dữ lẫn hiền lành. Thậm chí nếu bạn không phải là một người trẻ, chuyến thăm quan này cũng sẽ không hề lãng phí.

8. Thử món hamburger với củ cải đường

Chuyến du lịch của bạn sẽ không trọn vẹn nếu thiếu món hamburger Australia hòa quyện hoàn hảo giữa vị chả ngọt và vài lát củ cải đường. Thưởng thức hamburger và bia tại Fat Bob’s Bar and Grill - nhà hàng hamburger hảo hạng luôn là một trải nghiệm tuyệt vời.

9. Thưởng thức cà phê

Một ly cà phê ngắm thành phố là điều rất tuyệt vời.

Melbourne được xem là một trong những thành phố có cà phê nổi tiếng trên thế giới với nền văn hóa cà phê độc đáo và hấp dẫn, chắc chắn bạn không thể bỏ qua loại thức uống tuyệt hảo này. Lấy một ly cà phê nóng hổi còn bốc khói tại quán The League of Honest - nơi mà cà phê không chỉ là một loại thức uống mà còn là một niềm đam mê cà phê có nguồn gốc an toàn, được rang với phương pháp đặc biệt và máy móc chế biến có chất lượng cao. Các quán cà phê khác mà bạn cũng có thể ghé qua như Brother Baba Budan, Seven Seeds và 1000 £ Bend.

10. Ẩm thực Malaysia

Nằm nép mình giữa những tòa nhà chọc trời là Mamak - nhà hàng Malaysia hàng đầu với những món ăn sẽ làm bạn hiểu vì sao người Australia lại yêu mến Malaysia. Bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một chỗ ngồi vào giờ trưa tại nhà hàng này, do đó đơn giản bạn chỉ cần đến sau giờ cao điểm để thưởng thức trọn vẹn các món gà roti, gà sa tế, mì xào mee goring và chè cendol…

Xuân Lộc