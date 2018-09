Chiang Mai nhộn nhịp các khu mua sắm

Chợ đêm Chiang Mai, khu phố đi bộ hay đường Nimmanhemin là các tụ điểm luôn tấp nập người mua kẻ bán.

Chợ đêm Chiang Mai

Chợ đêm nổi tiếng này là nơi bạn có thể thưởng thức âm nhạc, thưởng thức các món ăn đường phố đậm chất Thái trong không gian huyên náo, nhộn nhịp tới đêm khuya. Người mua kẻ bán không ngớt từ đầu tới cuối khu chợ. Tại đây, du khách sẽ thích mê trước những món đồ trang sức thủ công cầu kỳ, giày dép, túi xách, quần áo, quà lưu niệm.

Lời khuyên mà bạn sẽ hay được nghe nhất khi tới đây là hãy luôn nhớ mặc cả. Giá mà bạn được nghe sẽ gấp nhiều lần so với bạn có thể mua, do đó, đừng quên công đoạn này nếu không muốn bị hớ to.

Chợ đêm Chiang Mai bán rất nhiều sản vật địa phương như vải cotton dệt tay, đồ sơn mài, rổ rá, đồ gỗ chạm khắc, đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ. Đừng quên vẽ một bức tranh từ một họa sĩ ven đường, bạn sẽ có một món quà kỷ niệm cực kỳ thú vị từ đất Chiang Mai mến khách.

Địa chỉ: đường Chang Khlan, quận Mueang, mở cửa từ 6h chiều tới nửa đêm.

Khu phố đi bộ Chiang Mai

Cứ đến cuối tuần, nhiều con đường trong khu trung tâm của Chiang Mai đều cấm xe cộ lưu thông và trở thành khu bố đi bộ với nhiều mặt hàng được bày bán. Vào các ngày thứ 7 là khu phố đi bộ Wua Lai còn chủ nhật là phố đi bộ Tha Phae.

Các con đường này có đủ các mặt hàng từ thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm và các mặt hàng được làm bằng tay. Những sản vật này là linh hồn của nền văn hóa khu vực phía Bắc Thái Lan. Không chỉ thế, nơi đây còn được coi là sân khấu lớn cho các nghệ sĩ đường phố trổ tài biểu diễn âm nhạc truyền thống và hiện đại, đi kèm với vũ đạo đẹp mắt.

Các mặt hàng được ưa chuộng ở đây là quần áo truyền thống mô phỏng theo mẫu áo khoác của các bộ tộc vùng cao, váy dài và ngắn, đồ bạc, sơn mài và các đồ thủ công của đồng bào miền Bắc Thái.

Khu phố đi bộ Wua Lai: nằm ở đường Chang Khlan, quận Mueang. Mở từ 5h chiều đến 10h tối.

Khu phố đi bộ Tha Phae: kéo dài từ cổng Tha Phae đến đường Ratchadamnoen, mở cửa từ 5h chiều đến 10h tối.

Đường Nimmanhemin

Đường Ninmanhemin là khu phố mua sắm nổi tiếng nhất Chiang Mai với các cửa hàng thời trang hiện đại. Tại đây, du khách có thể tìm thấy mọi thứ từ các nhà hàng sang trọng hiện đại, tiệm bánh, cà phê cho tới câu lạc bộ đêm, spa và phòng trưng bày nghệ thuật.

Hầu hết các cửa hàng trên đường Nimmanhemin đều bán các sản phẩm hàng hiệu, quà lưu niệm bằng tay. Trong đó, bạn có thể tìm thấy nến, các sản phẩm làm từ sản phẩm giấy sa (dâu tằm), vải cotton dệt tay, sản phẩm gỗ chạm khắc và hàng bạc. Nimmanhemin Soi 1 là trung tâm của con đường, nơi có nhiều cửa hàng thời trang hiện đại nhất.

Buổi diễu hành về Nghệ thuật và Thiết kế Minmanhemin được tổ chức trên con đường này vào đầu tháng 12 hàng năm, thu hút khá đông du khách.

Địa chỉ: thị trấn Suthep, quận Mueang, mở cửa từ 10h sáng đến 8h tối.

Chợ Warorot

Chợ Warorot có tiếng địa phương là Kat Luang, đây là trung tâm mua sắm đầu tiên của Chiang Mai. Tòa nhà 3 tầng là nơi bạn có thể tìm thấy mọi mặt hàng chất lượng với mức giá hợp lý.

Tầng trệt dành riêng cho các loại trái cây tươi ngon đặc trưng của đất nước, các loại trái cây sấy khô, rau, thịt, các loại thảo mộc và thực phẩm khác. Hai tầng trên là nơi bày bán nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, đồ gia dụng, đồ lưu niệm, quần áo và giày dép.

Mặt hàng nổi tiếng nhất ở đây là mu yo, một loại xúc xích thịt heo của miền Bắc Thái Lan, sai ua - xúc xích cay thịt heo nướng, kaep mu - da lợn sấy giòn và nam phrik num - tương ớt xanh.

Địa chỉ: đường Chang Moi, quận Mueang, mở cửa từ 6h sáng tới 7h tối.

