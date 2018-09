Chi Pu 'đi hoài không chán' Hội An

Hội An cũng là mảnh đất của nhiều quán cà phê đẹp, có gout, mỗi góc khi lên hình đều được ví như postcard. Con đường Trần Phú là tụ điểm của nhiều quán nổi tiếng nhất thời gian này, mái ngói rêu phong, tường vàng, giàn hoa giấy hồng rủ xuống mềm mại, đẹp xao xuyến. Bạn có thể ghé qua Reaching out (131 Trần Phú), Hải cafe (111 Trần Phú), Chu Chu (74 Trần Phú), Hoi An Roastery (135 Trần Phú) và được nhiều người chú ý nhất là The Chef (166 Trần Phú) - nơi có ban công thoáng rộng, nhìn xuống toàn bộ không gian phố Hội.