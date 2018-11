Chi Bảo tới thăm vùng Speyside, phía Đông Bắc của Scotland

Chi Bảo đang thực hành thử tuổi single malt tại hầm chứa của The Glenlivet Distillery. Tại đây, anh cũng được thấy thùng single malt đã được mua độc quyền bởi Thái tử Charles - công tước xứ Wales, đang được nuôi lớn. Tại The Glenlivet Distillery, diễn viên và những người bạn đồng hành đã tham quan khu vực trưng bày và tái hiện lịch sử hình thành cũng như phát triển của The Glenlivet. Vào đầu thế kỷ 19, từ "Glenlivet" mang ý nghĩa là single malt tốt nhất. Glenlivet được yêu cầu rộng rãi bởi tầng lớp quý tộc và nhà vua, là biểu tượng đảm bảo về chất lượng được sinh ra từ một niềm tin không ngừng nghỉ của gia đình George Smith để tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Năm 1824, George Smith được cấp giấy phép hợp pháp đầu tiên để chưng cất single malt tại Glenlivet. Tinh thần kiên cường bảo vệ những giá trị nguyên bản, thuần gốc cũng như sự thừa kế di sản và phát huy của các thế hệ nhà Smith đã trở thành biểu tượng của The Glenlivet.