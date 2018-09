Chàng trai Hà Nội tận hưởng một Bali 'nhã không gì bằng'

Hoàng và gia đình lựa chọn nghỉ tại các khách sạn có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, nhiều không gian sống ảo, lẫn giữa màu xanh bát ngát của núi rừng như Pondok Sebatu Villa, Four Points by Sheraton, Seminyak Icon by Karaniya Experience. Đây đều là những cái tên khá đình đám ở đảo Bali.