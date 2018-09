Chàng trai Đức đi bộ vòng quanh thế giới 'kinh hoàng khi qua đường ở Sài Gòn'

Rico Reissmann (Rico Reißmann), chàng trai người Đức, đã chọn cách khác biệt để thực hiện hành trình dài hơi vòng quanh thế giới, đó là đi bộ. Chuyến đi bắt đầu từ tháng 6/2015, lúc Rico vừa 29 tuổi, đến nay sau hơn 2 năm, anh đã đi được đoạn đường hơn 40.000 km từ châu Âu sang châu Á.

Khi được hỏi động lực để thực hiện chuyến đi này, Rico cho biết chính là để thử thách bản thân. Anh muốn từng bước cảm nhận những nẻo đường mà không sử dụng các phương tiện di chuyển. Đi bộ khác với du lịch bằng tàu xe hay máy bay ở chỗ bạn có thể chậm rãi "nhấm nháp" cảnh đẹp của mỗi vùng đất khi đặt chân đến, không vội vã, không căng thẳng. Với anh, điểm thú vị nhất khi đi vòng quanh thế giới với cuốn sổ lịch trình bỏ trống là bạn không phải bận tâm ngày mai sẽ dừng chân ở đâu, gặp những ai mà chỉ cần chờ đợi điều bất ngờ sẽ đến.

Bước đi đầu tiên là quan trọng nhất

Rico chia sẻ với Ngoisao.net, ngoài sức khỏe dẻo dai ra thì điều quan trọng nhất để có thể thực hiện chuyến đi không phải tài chính mà là sự kiên nhẫn và bước đầu tiên trong hành trình. Bạn không tốn nhiều chi phí khách sạn, xe cộ bởi chỉ cần đôi chân khỏe, chiếc lều cùng kiến thức sinh tồn đã chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều năm là có thể sống sót vài ngày dù hết tiền. Tuy nhiên nếu không kiên định trên quãng đường ngắn đầu tiên thì có thể nhụt chí dẫn đến "xôi hỏng bỏng không".

Chàng trai Đức đi bộ vòng quanh thế giới

Anh kể, bố và chị gái không ủng hộ chuyến đi vì sợ rằng anh sẽ không còn cơ hội gặp người bà đã 87 tuổi. Đây cũng là điều trăn trở nhất của anh suốt quá trình lên kế hoạch. Mất nhiều thời gian để thuyết phục gia đình với lý do nếu không thực hiện điều này ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không bao giờ bởi tuổi tác, sức khỏe và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ không đợi ai cả. Ra đi với quyết tâm lớn như vậy, nhưng những ngày đầu mỏi chân do chưa quen với việc đi bộ vì thường xuyên chỉ ngồi xe ôtô đi làm đã khiến anh chàng cảm thấy nản lòng. Rico rất vất vả mới có thể hoàn thành chặng đầu tiên lang thang một mình trên đường vừa buồn vừa không quen với điều kiện sống thiếu thốn so với trước kia.