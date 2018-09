Chàng phượt thủ 'Đi bộ ở Thượng Hải'

Theo chân vị khách du lịch, người xem trải qua nhiều cảm xúc, trải nghiệm khi đi bộ từ sáng tới đêm, qua nhiều con phố và cảnh đẹp.

Khác với những lần trước đây, lần này các nhà làm phim thuộc JT Singh - đơn vị từng nổi tiếng với nhiều video quay kiểu timelapse cực lung linh về các thành phố nổi tiếng châu Á - quyết định sử dụng kỹ thuật quay và dựng phim hoàn toàn mới.

Đó là theo chân một anh chàng phượt thủ, bắt đầu cuộc phiêu lưu đi từ bến tàu điện ngầm, qua các con phố, tới các công trình nổi tiếng của thành phố Thượng Hải xinh đẹp và xa hoa hay nghỉ chân ở một quán ăn, quán trà ven đường đậm chất Trung Hoa cổ kính, mà không hề có dàn dựng bối cảnh.

Tốc độ làm phim được thay đổi linh hoạt lúc nhanh lúc chậm nhưng đa phần là tốc độ chậm (slow motion) và cách dựng phim giật lùi ngược chiều thời gian, tạo nên trải nghiệm mới lạ cho người xem.

Nhân vật chính của video di chuyển chủ yếu bằng cách đi bộ, đây cũng chính là lý do sử dụng tốc độ chậm cho video để người xem có chung một cảm xúc với nhân vật trải nghiệm. Khi khác, anh chàng lại sử dụng tàu điện ngầm và xe bus dạng hop on hop off dành cho khách du lịch.

Chỉ kéo dài trong 3 phút 7 giây nhưng những ai chưa có cơ hội đến Thượng Hải cũng đều có thể nhận ra những địa điểm quen thuộc từng xuất hiện nhiều lần trên phim ảnh như bến Thượng Hải, khu Tô Giới, đường Nam Kinh, vườn Dự Viên (Yu garden), khu Tân thiên địa sầm uất (Xintiandi), trung tâm tài chính phố Đông...

JT Singh từng cho ra đời các video nổi tiếng về thành phố Bình Nhưỡng và Thượng Hải với cách quay timelapse. Tác phẩm của họ từng xuất hiện trên các báo nổi tiếng như BBC, Time, National Geographic, CNN, Washington Post, The Project Creators, Al Jazeera, Mashable, Quartz, China Daily, The Guardian...

Không chỉ quay video, đội ngũ này còn cộng tác với những chuyên gia hàng đầu thế giới để nghiên cứu về việc phát triển đô thị.

>> Xem video 'Đi bộ ở Thượng Hải'

Nguyên Chi