Cẩm nang du lịch 'vương quốc dừa sáp' Trà Vinh

Ngoài những miệt vườn sông nước sum xuê cây trái, cồn nổi ven biển... Trà Vinh còn nổi bật nhờ bản sắc văn hóa phong phú, kết hợp từ 3 dân tộc Kinh, Khơ Me và Hoa.

Trà Vinh nằm trong khu vực các tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu. Với địa hình thuận lợi trên, du khách không chỉ tới Trà Vinh mà còn có thể kết hợp chuyến đi đến các vùng khác.

Thời gian du lịch

Thời điểm du lịch đẹp nhất là từ tháng giêng đến tháng 5 âm lịch, tháng 10 âm lịch (lễ hội Ok Om Bok).

Phương thức di chuyển

Trà Vinh cách trung tâm TP HCM 145km, nên du khách có thể di chuyển dễ dàng bằng xe khách. Các hãng xe như Tấn Cường, Thanh Thủy, Kim Hoàng, Định An… chạy tuyến đường Hồ Chí Minh - Trà Vinh có giá từ 100.000 đến 150.000 đồng.

Địa điểm lưu trú

Nhà nghỉ, khách sạn tại Trà Vinh không có nhiều nơi quy mô hoành tráng, tuy nhiên phòng ốc sạch sẽ, an toàn, giá cả phải chăng. Giá cho một đêm dao động từ 240.000 đến 580.000 đồng.

Một số khách sạn đáng tin cậy để du khách lựa chọn như: Cửu Long, Thanh Trà, Gia Hòa 1, Lưu Luyến, Hoàng Phúc… Đặc biệt vào các dịp lễ hội du khách nên đặt phòng trước, tránh tình trạng không tìm được nơi trọ.

Quang cảnh xanh mát của ao Bà Om. Ảnh: Wiki.

Điểm tham quan hấp dẫn

Ao Bà Om: Tọa lạc tại phường 8, thành phố Trà Vinh, Ao Bà Om là điểm tham quan nổi tiếng và thu hút du nhiều khách thập phương đến với Trà Vinh. Ao dài 500m, rộng 300m được xung quanh bởi những cây sao, dầu cổ thụ hàng trăm năm tuổim. Bên cạnh việc tham quan, chụp ảnh thưởng ngoạn khung cảnh trong lành nơi đây du khách sẽ được nghe kể về sự tích ra đời của ao.

Biển Ba Động: bãi biển trải dài hàng chục km trên 3 xã của huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Biển Ba Động đang trở hành một điểm đến lý tưởng của du khách bởi sự hoang sơ, bãi cát dài cùng những hàng dương chạy dọc theo bờ biển. Đến đây, du khách có dịp thưởng thức các loại đặc sản như dưa hấu Ba Động, nghêu Nhà Mát, tôm sú Cồn Cù, đuôn Chà là, cá kèo kho gợt ... với giá cả phải chăng.

Khu du lịch sinh thái Rừng Đước: cách bãi biển Ba Động không xa, huyện Duyên Hải còn được thiên nhiên ban tặng một khu rừng đước rộng hơn 200ha. Với trên 20 năm tuổi đời, khu du lịch là nơi bảo tồn, tái tạo các loại động vật hoang dã bao gồm thú rừng, chim muông và thủy hải sản đặc trưng của vùng trước nguy cơ cạn kiệt.

Biển Ba Động lúc bình minh. Ảnh: Phạm Tỵ

Chùa Hang: một trong những ngôi chùa đẹp nhất Trà Vinh. Cách trung tâm thành phố Trà Vinh 5km theo quốc lộ 54, cổng chùa giống như một cái hang nên người dân nơi đây gọi là chùa Hang. Ngôi chùa rộng 10ha thuộc phái Phật giáo Nam tông Khơ Me, Chùa chiếm vai trò quan trọng về đời sống và tinh thần đối với người dân nơi đây.

Bên cạnh các điểm tham quan nổi bật trên, du khách còn có thể đến thăm Chùa Âng, Chùa Cò, Chùa Vàm Rây....

Lễ hội truyền thống

Lễ hội Nghinh Ông: được xem là lễ hội dân gian truyền thống tiêu biểu ở Trà Vinh diễn ra vào tháng 5 âm lịch, bày tỏ lòng biết ơn của ngư dân đối với đất trời, biển cả cũng như cầu cho một mùa đi biển mới mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu. Khách thập phương được dịp tham gia các trò chơi truyền thống như đi cà kheo, xem hát bội, đua thuyền…

Lễ hội Chôl Chnăm Thmây: Lễ Tết lớn nhất trong năm của người Khơ Me diễn ra giữa tháng 3 âm lịch. Lễ hội đánh dấu năm mới, tuổi mới với nhiều điều may mắn, mùa vụ bội thu và được kéo dài trong 3 ngày. Ngày thứ nhất (Chôl sangkran Chmây) mọi người chuẩn bị quần áo đẹp và lễ vật lên chùa làm lễ rước đại lịch.

Ngày thứ hai (Wonbơf) làm lễ dâng cơm cho các nhà sư và đắp núi cát biểu lộ cầu mưa, cầu phúc cho mọi người. Ngày thứ 3 (Lơm săk) làm lễ tắm tượng Phật, tắm sư để cầu siêu cho những người đã mất, xin tha thứ cho những thiếu sót, lỗi lầm năm cũ. Trong những ngày này bà con Khơ Me còn đi thăm hỏi, chúc sức khỏe với nhau và cùng tham gia các hoạt động như thả diều, đánh quay lửa…

Lễ hội Ok Om Bok: hay còn gọi là lễ Cúng Trăng diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch, là hội truyền thống lâu đời của đồng bào Khơ me. Người dân tổ chức lễ Cúng Trăng để tỏ lòng biết ơn đối với mặt Trăng - vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ họ trong việc bảo vệ mùa màng, đem lại sự ấm no.

Các hoạt động diễn ra tại lễ hội như thả đen gió, kéo co, đập nồi… Năm nay, lễ hội Ok Om Bok của người Khơ Me tỉnh Trà Vinh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mọi người đang chuẩn bị thả đèn trong lễ hội Ok Om Bok. Ảnh: Thinh Duy Quach.

Lễ hội Tết Nguyên Tiêu: là một lễ hội dân gian truyền thống khá tiêu biểu của cộng đồng người Hoa trên đất Trà Vinh tổ chức ngày 14 và 15 tháng giêng hàng năm tại chùa Ông Bảo huyện Trà Cú cách thành phố Trà Vinh 45km.

Lễ hội còn có tên gọi khác là Cúng Ông Bảo, một vị thần cai quản sức khỏe, tính mạng con người. Nghi thức được tiến hành trong khung cảnh huyền bí, linh thiêng luôn được hàng ngàn người trẩy hội chờ đón.

Ẩm thực

Dưới đây là 3 món ăn nổi bật mà du khách nên thử một lần khi đến với mảnh đất dừa sáp Trà Vinh.

Chù ụ rang me: Đây là đặc sản của vùng Ba Động. thuộc họ nhà cua. Chù ụ được làm sạch, bỏ lên chảo dầu, hành, tỏi đập dập, cho nước cốt me vào và nêm nếm sao cho có vị chua ngọt vừa ăn. Thịt chù ụ rất chắc, vỏ giòn ngon chứa nhiều can-xi. Đây là món ăn rất phù hợp với người thích đồ biển. Ngoài ra người Trà Vinh còn làm các món chù ụ kho nghệ, xào hành, hấp bia...Một đĩa chù ụ rang me dành cho 2 người ăn có 6 - 7 con với giá từ 60.000 đến 70.000 đồng.

Cháo ám: Cháo nấu từ cá lóc, cá phải tươi, mập đem luộc và gỡ từng miếng, bỏ xương rồi xào với hành thơm. Trứng cá lóc đánh nhuyễn rồi mới cho vào nồi cháo nấu từ nước luộc cá. Cá nguyên liệu kèm có cả hành khô, tôm khô, mực khô nướng. Cháo ám cần có mắm nêm ngon đã được pha, tương hột đâm nhỏ, ớt bỏ hột bằm nhuyễn, xào sền sệt với tỏi, cho thêm tiêu xay, đậu phộng rang giã nhỏ. Đặc biệt, các loại rau sống xắt nhuyễn, hành ngò, giá trụng và bánh tráng mè nướng giòn bóp vụn. Giá một tô cháo ám từ 20.000 đến 25.000 đồng.

Bánh canh Bến Có: Ngoài thịt heo, món ăn này còn có cật, gan, tim, bao tử, lưỡi, móng, tai heo… mỗi loại đều mang vị ngon riêng và tạo sự hòa hợp chung trong món ăn. Không quá cầu kỳ nhưng nước dùng ninh từ thịt, xương heo và đảm bảo độ trong, người ta có thể nhìn rõ từng sợi bánh canh trắng nõn, hành xanh mướt, tiêu hạt nhuyễn rắc phía trên với vài lát ớt tô điểm cho món ăn đẹp giản dị. Bánh canh Bến Có giá giao động khoảng 20.000 đến 25.000 đồng một tô.

Quà mua về

Du khách có thể mua sắm cho mình và người thân các món quà mang đậm hương vị mảnh đất Trà Vinh như: tôm Khô Vinh Kim, rượu Xuân Thạnh, dừa sáp Cầu Kè, bánh tét Trà Cuôn...

