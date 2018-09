Cách phòng chống và xử lý khi mất hành lý

Việc mất hành lý tại sân bay đã trở thành nỗi ám ảnh của bao du khách, để tránh rủi ro không đáng có này, bạn cần trang bị vài kỹ năng cần thiết.

1. Chọn những vali đơn giản

Nếu sở hữu một chiếc vali hàng xịn, lại đẹp mắt và thể hiện đẳng cấp của chủ nhân, hẳn bạn sẽ tự trỗi dậy mong muốn được khoe ra với mọi người. Tuy nhiên, những vali xịn như vậy chính là miếng mồi ngon của bọn trộm cắp. Khi chọn những chiếc vali đơn giản hơn, bạn sẽ giảm thiểu khả năng hành lý của mình “vô tình” bị kẻ lạ mặt lấy mất.

2. Biến chiếc vali trở nên độc đáo, dễ nhận ra

Khi đã chọn được loại vali không thu hút sự chú ý của kẻ trộm, bạn cũng cần phải đảm bảo sao cho nó không bị người khác thực sự cầm nhầm. Có thể áp dụng một số mẹo sau để biến vali của bạn thành độc nhất: dán nhãn lên vali, ghi tên bạn bằng bút sáng màu; sử dụng dây ràng vali hoặc sáng tạo với những chiếc nơ sặc sỡ. Ngoài việc giúp phân biệt, thêm thắt nho nhỏ này còn giúp bạn chống được kẻ trộm vì chúng sẽ né những hành lý quá nổi bật của bạn ra để lựa những loại bớt gây chú ý hơn.

3. Sử dụng báo thức nhắc nhở

Những chuyến bay dài thường khiến ta mệt mỏi. Nhưng trước khi nhảy ra khỏi taxi và leo lên khách sạn, bạn cần kiểm tra lại kỹ xem mình có quên gì trên xe hay không. Trước khi chợp mắt, hãy hỏi tài xế họ cần phải đi bao lâu, đặt giờ đồng hồ trên điện thoại để nhắc nhớ mình nhớ lấy hành lý xuống. Khôn ngoan hơn, bạn có thể đặt tên cho loại báo thức này là hàng chữ “HÀNH LÝ” in hoa.

4. Giữ bình tĩnh và lịch sự

Bạn đang làm thủ tục an ninh, bạn trông thấy mọi người đang lấy hành lý của mình ở băng chuyền - nhưng hành lý của bạn thì chẳng thấy tăm hơi. Rắc rối to, hãng hàng không đã làm mất hành lý của bạn. Hãy nhanh chân chạy đến quầy báo mất hành lý và chuẩn bị than phiền. Nhưng hãy nhớ rằng, người nhân viên cũng mệt mỏi y như bạn vậy. Trước khi trút hàng nghìn lời đay nghiến, hãy bình tĩnh lại, hít thở sâu, và thân thiện một chút. Một nụ cười và lời “cám ơn” lịch sự sẽ làm họ vui vẻ giúp đỡ bạn hơn.

5. Tránh dùng khóa quá phức tạp, phô trương

Một cái khóa quá phô trương cũng có sức thu hút ngang với một chiếc vali bóng bẩy. Nó sẽ khiến người ta thắc mắc không rõ bạn cất giấu cái gì trong vali mà phải khóa kỹ như vậy. Một số người thậm chí sẽ bắt đầu có ý tìm cách phá khóa để lục lọi đồ đạc có giá trị trong va li. Lời khuyên đưa ra là hãy làm cho hành lý của bạn trông càng ít tiền và bình thường càng tốt.

6. Kiểm tra nhãn hành lý

Sau khi kiểm tra vali, để đề phòng sai sót, hãy yêu cầu tiếp viên hàng không kiểm tra nhanh xem mã số hành lý của bạn có trùng với số chuyến bay và điểm đến hay không. Kiểm tra ngay lúc này sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối sau này. Đừng làm mất nhãn hành lý - bạn có thể dán nó vào passport để giữ lại. Tờ giấy nhỏ nhoi này là tấm vé để hãng hàng không tìm lại hành lý trong trường hợp thất lạc.

Bạn cũng cần kiểm tra lại nhãn khi lấy hành lý khỏi băng chuyền để tránh cầm nhầm đồ của người khác và bạn sẽ không phải mất công sau này.

7. Phân chia hành lý

Nếu bạn đi du lịch cùng gia đình và bạn bè, có một cách để giảm thiểu cơ hội bị mất là phân chia đồ đạc mỗi người ra đều các vali. Như vậy, nếu có bị mất một vali, bạn vẫn có đồ để dùng. Bí quyết là phân chia có chiến thuật: 5 cái áo cũng trở nên vô dụng nếu tất cả quần đều đã bị mất. Phân chia như vậy có điểm mạnh đặc biệt khi ít có chuyến bay tới điểm đến và bạn sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới nhận lại được đồ đạc của mình.

8. Dự phòng trường hợp bị mất hành lý

Ghi lại số liên lạc của hãng hàng không sẽ giúp ích khi bạn phát hiện hành lý của mình đã bị chuyển đến một vùng đất nào đó. Người xử lý hàng bị mất ở sân bay chỉ có thể giúp bạn ghi chú lại thông tin; còn việc đưa trả hàng lại là trách nhiệm của hãng hàng không; do vậy, khi có số điện thoại của họ, bạn sẽ rút ngắn thời gian nhận lại hành lý, đặc biệt khi hãng hàng không này không có quầy đại diện tại sân bay.

9. Giữ giấy tờ quan trọng bên mình

Đừng bao giờ để các giấy tờ quan trọng, thẻ tín dụng hay tiền mặt trong va li. Thay vào đó, hãy nhét chúng vào hành lý xách tay. Bạn vẫn có thể sống được nếu không có quần áo để thay, nhưng nếu không có tiền trên một đất nước xa lạ - hay tệ hơn là không có cả passport, vận xui cực lớn đang đến với bạn.

10. Công nghệ có sức mạnh to lớn

Không gì có thể chắc chắn hành lý của bạn không bị mất, ngay cả khi đã làm theo những chỉ dẫn nêu trên. Nhưng nếu bạn thật sự gặp phải trường hợp này, có lẽ bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn với một công nghệ có thể giúp bạn tìm lại được đồ đạc.

Công nghệ của va li TRACE ME sẽ cho phép kiểm tra vị trí vali, ngay cả khi nhãn hành lý đã bị mất, bằng cách kết nối với hệ thống hành lý hàng không toàn cầu. Vali ReboundTags còn mạnh mẽ hơn khi cấy microchips vào thân để kiểm tra. Trong khi đó, va li Bag2Go có hệ thống bảo vệ định vị vệ tinh có thể kết nối với ứng dụng điện thoại. Công nghệ đang dần giảm thiểu và đẩy lùi số vụ mất hành lý xuống thấp nhất.

Vĩnh Hy (theo Skyscanner)