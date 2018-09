Cách mặc áo phao 'sai lầm chết người' nhiều người không biết

Có chuyến bay, 125 trên 175 tổng hành khách đã tử nạn vì mắc kẹt do đã làm phồng áo phao quá sớm.

Tai nạn hàng không có thể xảy ra bất kỳ lúc nào mà không ai có thể biết trước. Do vậy, mỗi hành khách cần trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để giảm thiểu nguy cơ tử vong khi tai nạn xảy ra. Một trong những tình huống thường xảy ra, đó là máy bay buộc phải hạ cánh xuống biển và hành khách sẽ thoát ra ngoài bằng cách này. Vì lý do này nên trên tất cả các chuyến bay luôn trang bị áo phao, thường đặt phía dưới mỗi chiếc ghế, để hành khách có thể mặc để nổi trên biển, tăng khả năng sống sót.

Trước mỗi chuyến bay, bạn có thể đã quá quen thuộc với hướng dẫn mặc áo phao như thế nào của các tiếp viên. Cách phổ biến nhất là: lấy áo phao dưới ghế, choàng qua cổ, thắt dây vòng quanh eo cho tới khi vừa người. Khi ra tới cửa máy bay, trước khi nhảy ra ngoài, bạn giật mạnh hai dây ở hai bên hông để chiếc áo tự làm phồng. Trên mỗi chiếc áo phao đều trang bị một còi để thu hút sự chú ý khi bạn đã thoát được ra ngoài và một vòi hơi để thổi nếu áo phao không tự động phồng lên.

Tuy nhiên, nhiều hành khách đã không chú ý đến một hướng dẫn quan trọng của tiếp viên hàng không. Đó là tuyệt đối không làm phồng áo phao khi đang ở trong máy bay. Có thể do quá lo lắng nên hành khách đã làm phồng ngay chiếc áo khi còn đang ở ghế ngồi hoặc do không nắm rõ các nguyên tắc an toàn. Việc làm này từng dẫn đến nhiều cái chết cho hành khách. Bởi lẽ, không gian trong máy bay rất hẹp, hành khách phải đi hàng một ra cửa, khi tất cả hành khách đều làm phồng áo phao thì sẽ gây ra khó khăn trong việc di chuyển hay thậm chí là kẹt luôn ở chiếc ghế ngồi của mình và không thể thoát ra cửa.

Lịch sử hàng không từng chứng kiến nhiều vụ việc thương tâm như chuyến bay của hãng hàng không Ethiopian vào 23/11/1996. Khi sự cố xảy ra thì có đến 125 trên 175 tổng hành khách của chuyến bay đã tử nạn khi bị mắc kẹt lại dù đã mặc áo phao. Lý do là bởi chiếc áo làm phồng đã khiến họ bị mắc kẹt. Một tiếp viên hàng không cho biết: "Hành khách thường có tâm lý việc bung áo phao sớm sẽ giúp họ an toàn hơn nếu chẳng may bị rơi xuống biển. Nhưng điều này lại mang rất nhiều rủi ro. Tuyệt đối không nên làm phồng áo phao trước khi thoát ra khỏi máy bay nếu có sự cố".

Ngoài ra, khi chưa có yêu cầu của tiếp viên hàng không, bạn tuyệt đối không nên lấy áo phao ra khỏi vị trí. Việc này có thể khiến bạn bị xử phạt. Bạn chỉ nên kiểm tra xem dưới ghế của mình được trang bị áo phao hay chưa, nếu chưa hãy thông báo với tiếp viên.

Cách mặc áo phao đúng quy định:

