Các MV ca nhạc xem xong chỉ muốn lên đường

Những cảnh đẹp thiên nhiên trên khắp đất nước Việt Nam đã được thể hiện sinh động trong những MV được dàn dựng và đầu tư hoành tráng.

Sau khi xem xong 10 MV dưới đây chắc chắn bạn sẽ muốn xách balo lên và đi ngay lập tức.

1. My Vietnam

MV My Vietnam của Á khôi Hoa hậu Quốc tế Phạm Hồng Thuý Vân sau khi được phát hành đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. MV được đầu tư kĩ lưỡng với những hình ảnh tuyệt đẹp về các địa danh nổi tiếng trên khắp đất nước từ Bắc vào Nam như: vịnh Hạ Long, đảo Lý Sơn, Hội An, Đà Lạt, Sài Gòn,...

Không chỉ hấp dẫn người xem bởi hình ảnh đẹp, mà còn gây ấn tượng bởi giai điệu nhẹ nhàng, khá bắt tai được Thuý Vân thể hiện bằng Tiếng Anh. Chính sự hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh đã làm cho ca khúc trở nên thu hút và hấp dẫn hơn.

Dường như những hình ảnh đẹp và hùng vĩ được thể hiện sống động trong MV góp một phần nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

>> Xem video My Vietnam

2. Em tôi

Em tôi là sản phẩm thứ 5 trong chuỗi "Nhật ký âm nhạc" của Kyo York. Nam ca sĩ người Mỹ ngẫu hứng thực hiện MV "Em tôi” trong chuyến thiện nguyện tại Tây Bắc. MV không chỉ đầu tư kịch bản và dàn dựng hoành tráng mà còn giới thiệu những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp của Tây Bắc trong những ngày cuối đông đầu xuân. Nét văn hóa vùng miền độc đáo nơi đây cũng được nam ca sĩ chuyển tải đến người xem qua MV.

Với độ dài clip hơn 4 phút, hình ảnh Tây Bắc hiện lên thật nên thơ với những dòng suối trong vắt, những khu rừng mù sương và những ngọn đồi xanh mướt. Khung cảnh thiên nhiên của Tây Bắc những ngày cuối đông đầu xuân rất phù hợp với nội dung đầy tự sự của bài hát. Những cảnh đẹp trong clip được thực hiện ở Hoà Bình, Hà Giang và Sapa.

>> Xem video 'Em tôi'

3. The Colors of Vietnam

"The Colors of Viet Nam" của ca sĩ Uyên Linh với nhiều khoảnh khắc đẹp và bình dị của con người, đất nước Việt Nam. Đây là một ca khúc tươi vui và đầy sức sống được sáng tác bởi Soul, và được hòa âm bởi nhạc sĩ Đức Trí.

Nổi bật nhất của MV chính là những gam màu đan xen nhau, tái hiện lại bối cảnh có sự tương phản về tinh thần với những địa danh nổi tiếng khắp cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, TP HCM. "The Colors of Viet Nam" không chỉ có giai điệu vui tươi mà ca từ còn mang ý nghĩa nhân văn, một câu chuyện về niềm hạnh phúc được lan tỏa trên khắp mọi miền" - đó chính là thông điệp ý nghĩa của ca khúc.

>> Xem video The Colors of Vietnam

4. Đi về phía chân trời

Xuyên suốt MV dài 8 phút mang đến cho người xem những hình ảnh tuyệt đẹp của vùng núi phía Bắc với ruộng bậc thang mùa lúa chín, những cánh đồng hoa tam giác mạch, những con đường quanh co đồi núi trập trùng,...Tất cả những hình ảnh ngoạn mục đó khiến bất kì ai cũng cảm thấy choáng ngợp và khao khát muốn được đặt chân ngay lập tức tới những địa điểm đó.

Và một điều đặc biệt trong MV chính là cách lồng ghép chuyện tình yêu cực lãng mạn của đôi bạn trẻ xuyên suốt cuộc hành trình. Chi tiết này đã khiến người xem vô cùng thích thú và phấn khích.

MV được thực hiện bởi Lê Việt Khánh cùng ê kip đều là dân phượt chung đội với anh. Người thể hiện ca khúc trong MV là Nguyễn Tuấn Kiệt - sinh viên Nhạc viện Hà Nội và cũng là một “phượt thủ đích thực” để có thể truyền tải hết được tình cảm của bài hát.

>> Xem video 'Đi về phía chân trời'

5. Say you do

MV sau khi ra mắt đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cư dân mạng bởi những góc quay siêu đẹp cùng giai điệu “vừa lạ vừa quen” của bản hit "Say you do".

Người xem phải trầm trồ, mãn nhãn với những thước phim trên cả "long lanh". Hang Én hiện ra vừa hoang sơ, vừa hùng vĩ nhưng cũng vừa có gì đó ấm áp và gần gũi trong tiếng violin du dương của người con đất Quảng Bình. Ngoài Hang Én, còn có rất nhiều điểm đẹp Quảng Bình được hiện lên liên tiếp.

>> Xem video Say you do

6. Destiny

Ra mắt khán giả vào 26/11, MV "Destiny" của Hồ Ngọc Hà ngay lập tức cuốn hút khán giả bởi những cảnh quay đẹp mắt cùng màn trình diễn vũ đạo đầy điêu luyện. Với 5 phút hình ảnh hấp dẫn trong MV, người xem sẽ bị ấn tượng bởi bối cảnh hoang sơ đậm chất viễn Tây của thành phố Phan Thiết. Bối cảnh hoang sơ, hùng vĩ chính là điểm nhấn cho "Destiny".

>> Xem video Destiny

7. Về nhà thôi

Thành công từ Bài Hát Việt tháng 9 với ca khúc “Về nhà thôi” do chính mình sáng tác và thể hiện, Hải Nam đã thừa thắng xông lên ra mắt ngay MV cho ca khúc này.

MV được quay tại cao nguyên Mộc Châu quyến rũ với khung cảnh thiên tươi đẹp được thể hiện sống động qua từng góc quay. Nội dung kể về hành trình của chàng trai trẻ trên đường về thăm quê với những cảnh đẹp thiên nhiên Mộc Châu dần hiện lên như khung cảnh hùng vĩ của những đồi núi trập trùng, những ruộng bậc thang lúa chín hay những cánh đồng cỏ dài bất tận…

Đặc biệt với hình ảnh lũ trẻ chơi đá bóng, thả diều, đuổi bắt… cũng đem lại cho người nghe những cảm xúc bồi hồi về một tuổi thơ đã qua.

>> Xem MV Về nhà thôi

8. Đồng xanh

Những cánh đồng xanh mướt mắt thẳng cánh cò bay xa tít chân trời, giai điệu tươi vui mang lại cảm xúc yêu đời, yêu thiên nhiên là những điều khiến cho MV “Đồng xanh” của Vy Oanh gây sốt trong cộng đồng mạng.

Không gian mênh mông của cánh đồng lúa tỉnh Phú Yên kết hợp cùng giai điệu êm tai khiến cho nhiều người không thể rời mắt khỏi Đồng xanh của Vy Oanh. Để có những cảnh quay đẹp lung linh, nữ chủ nhân đã chịu chơi chi hàng tỷ đồng và phơi mình dưới cái nắng hè gay gắt của Phú Yên nhiều ngày liền.

>> Xem video Đồng xanh

9. Nơi ấy

MV lấy bối cảnh vùng cao Việt Nam đẹp mê hồn. Nơi ấy của Hà Okio được biết là MV có những hình ảnh “chất lừ” và “đắt” nhất về vùng đồi núi Việt Nam.

Chọn Yên Bái làm địa điểm quay cho MV, Hà Okio đã vào vai người lữ khách dẫn dắt người xem tới những thắng cảnh đẹp nhất. Cuộc sống người dân miền núi còn gặp khó khăn được xem là hình ảnh xúc động nhất trong MV.

>> Xem video Nơi ấy

