Các điểm du lịch nhất định phải đến khi còn độc thân

Hãy xách ba lô lên và đi để tận hưởng sự tự do của tuổi trẻ ở những điểm du lịch tuyệt đẹp trên khắp đất nước.

Tranh thủ trước khi bị "ràng buộc" và bận rộn việc gia đình, con cái, hãy đến những địa danh nổi tiếng này của Việt Nam để được mở rộng thêm tầm mắt nhé. Đó sẽ là những hành trang và kỷ niệm đẹp theo bạn đi qua quãng đời tuổi trẻ đầy tươi mới, phiêu lưu và dám sống hết mình.

1. Sapa

Chỉ mất khoảng 5 tiếng ngồi trên ôtô là bạn đã có thể đặt chân tới thị trấn Sapa xinh đẹp. Là một địa danh vốn đã nổi tiếng từ rất lâu nên dịch vụ ở Sapa đã rất phát triển, bạn có có thể dễ dàng thuê được khách sạn ưng ý hay đến những quán ăn địa phương để thưởng thức những món đặc sản nơi đây như đồ nướng, ngọn su su, rau cải mèo, cá hồi Sapa, xôi ngũ sắc. Còn nếu bạn là người ưa trải nghiệm khác lạ thì có thể khám phá những bản, xã hay những cung đường đèo gần đó. Chắc chắn phố núi Sapa sẽ xua tan đi hết mỏi mệt, những muộn phiền trong bạn để đưa bạn hòa mình với vẻ đơn sơ mà hết sức thơ mộng của núi rừng nơi đây.

2. Hà Giang

Nhắc đến Hà Giang là nhắc đến tam giác mạch, nhắc đến Cực Bắc của Tổ quốc, nhắc đến Hoàng Su Phì, Mã Pí Lèng và rất nhiều những địa danh mang những dấu ấn riêng biệt. Bước đến Hà Giang ta như lạc vào một thế giới khác biệt, không còn bóng dáng những phố thị phồn hoa, những con đường nhựa thẳng tắp hay những tòa nhà cao ngợp trời. Hà Giang đẹp vì vẻ hoang sơ của nó, bởi những con đường uốn lượn quanh co trắc trở sỏi đá, bởi núi non trùng điệp, bởi vẻ đẹp hùng vĩ mà vẫn rất đỗi nên thơ. Nếu bạn đang muốn tránh xa những xô bồ nơi thị thành thì còn chờ gì mà không lên xe đến với Hà Giang để tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng, mộc mạc và đầy cảm xúc.

3. Huế

Nếu bạn là người yêu thích lịch sử, yêu những gì cổ kính thì bạn nhất định phải đến Huế một lần. Huế mộng mơ đã đi vào bao tác phẩm thi ca với màu tím đặc trưng, với tà áo dài thiếu nữ, với Đại Nội, với chùa Thiên Mụ. Huế nhẹ nhàng và say đắm lòng người với ca Huế trên dòng sông Hương.

Thế nhưng, nếu bạn muốn tìm kiếm sự náo nhiệt thì Huế cũng sẽ không làm bạn thất vọng. Đằng sau sự trầm mặc hiền hòa ấy là một Huế cũng rất hiện đại, có rất nhiều địa danh độc lạ để bạn tha hồ khám phá. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường ẩm thực với rất nhiều những món ăn ngon, những quán cà phê nhà vườn nổi tiếng nhất định sẽ làm vừa lòng du khách.

4. Hội An

Sẽ chẳng nơi nào có thể mang đến cho bạn cảm giác bình yên như Hội An cả. Còn gì tuyệt vời hơn một buổi sáng sớm đầy nắng được thong thả nhấp ly trà sen và ngắm nhìn khung cảnh rất đỗi nên thơ bên bờ sông Thu Bồn. Hãy làm bạn đồng hành cùng một chiếc xe đạp rồi len lỏi đến từng góc phố cổ kính rợp bóng giàn hoa giấy, băng qua những cánh đồng thơm mùi lúa mới để đến với biển An Bàng. Tối đến hãy đi bộ trong phố cổ Hội An để tìm cho mình những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Nếu bạn cảm thấy đói bụng thì hãy ăn thử mỳ Auảng nhé, đảm bảo hương vị của nó sẽ không khiến bạn thất vọng.

5. Lý Sơn

Lý Sơn hiện lên trong mắt du khách với những bãi biển hoang sơ xanh ngắt một màu, những bãi cát dài trắng xóa, những bụi hoa dại rực rỡ đầy sức sống. Sẽ không ngoa khi nói đây là một tuyệt tác, một sự ưu ái đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất Quảng Ngãi đầy nắng gió này.

6. Đà Lạt

Nếu muốn tìm một nơi làm đầy những cảm xúc trong bạn, khơi gợi lên những ngọn nguồn cảm hứng thì hãy đến với Đà Lạt. Đây đâu phải chỉ là thành phố của những cặp đôi lãng mạn, Đà Lạt còn là nơi cho những tâm hồn tự do đang còn mải mê muốn tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Đà Lạt vừa thơ mộng với những cánh đồng hoa, với Lang Biang mà cũng vừa rất bí ẩn với Thác Voi, với ngôi nhà ma trên đèo Prenn. Tất cả đang chờ bạn đến để khám phá đấy!

7. Phan Rang

Đây chắc hẳn là một cái tên còn khá mới vài năm trở lại đây, chưa được nhiều bạn trẻ biết đến dù Phan Rang chẳng thua kém một địa danh nổi tiếng nào trên thế giới. Nơi đây có cảnh vật rất riêng biệt, có bờ biển đẹp, những món ăn cực ngon, người dân Phan Rang thì hiền lành chất phác và quan trọng là thời tiết ở đây quanh năm hanh khô nên bạn có thể tha hồ chụp cho mình những bức ảnh ấn tượng. Du lịch Tháp Chàm, vịnh Vĩnh Hy, ruộng nho, đồi cát, cánh đồng cừu là những điểm du lịch rất độc đáo mà chỉ riêng Phan Rang mới có.

8. Đồng bằng sông Cửu Long

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng những điều kiện thuận lợi, đồng bằng sông Cửu Long trở thành một vùng đất trù phú mang đậm những nét văn hóa độc đáo mà không nơi nào có được. Đến với đồng bằng sông Cửu Long bạn sẽ được đi chợ nổi, đến những miệt vườn thưởng thức hoa trái tươi ngon, thăm thú rừng tràm Trà Sư, Búng Bình Thiên. Đặc biệt, đừng quên thưởng thức món lẩu mắm, lẩu cá linh, bông điên điển và các loại bánh dân dã nhưng khó quên trong đời.

9. Côn Đảo

Hãy đến với Côn Đảo để tìm hiểu tại sao nó lại được mệnh danh là một trong những hòn đảo đẹp và bí ẩn nhất thế giới. Côn Đảo vẫn còn giữ được nguyên vẹn những nét hoang sơ của nó, có lẽ chính vì thế mà du khách càng thêm yêu, thêm quyến luyến nơi này.

Hòn đảo xinh đẹp này nổi tiếng với những bãi biển xanh rì, hải sản tươi ngon, người dân bản địa thân thiện, hòn đảo không mất cắp và còn quan trọng hơn hết thảy nó là một địa danh lịch sử oai hùng. Bạn có thể đến viếng mộ chị Võ Thị Sáu, đến thăm Dinh Chúa Đảo, Chuồng cọp Pháp - Mỹ, trại tù Phú Hải, miếu bà Phi Yến. Chắc chắn bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và muốn đến Côn Đảo hơn một lần nữa.

Thu Giang