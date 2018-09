Các điểm cắm trại lý tưởng ở Ninh Thuận

Ninh Thuận, vùng đất của nắng và gió sở hữu nét đẹp hoang sơ ẩn chứa nhiều điều cho bạn khám phá.

Ở Ninh Thuận có một số địa điểm mà bạn có thể cắm trại để hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên cho chuyến du lịch thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

1. Bãi Tràng - Mũi Dinh

Bãi Tràng – Mũi Dinh, điểm đến cắm trại lý tưởng nhất tại Ninh Thuận. Ảnh: Khỉ Pun.

Mũi Dinh tọa lạc ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cách TP Phan Rang khoảng 30 km về hướng nam. Nơi đây có khung cảnh đẹp như tranh vẽ và hoang sơ đến tĩnh lặng. Đèo Cả cao hơn 600 m vươn ra sát biển Đông tạo thành nét duyên riêng cho Mũi Dinh với những hòn đá mang nhiều hình thù lạ mắt.

Ngọn hải đăng trăm tuổi cao 18 m xây bằng đá gra-nít vững chắc tọa lạc trên độ cao gần 200 m so với mặt nước biển là nơi để bạn thỏa sức thưởng ngoạn cảnh quan tuyệt diệu. Đặc biệt nhất là Bãi Tràng nằm dưới Mũi Dinh. Với màu cát trắng mịn như kem, Bãi Tràng trở thành địa điểm lý tưởng cho các chuyến cắm trại. Rất nhiều bạn trẻ đã tới đây để tận hưởng cảm giác đắm mình vào không gian bao la thơ mộng. Chắc chắn ngủ lều ở Bãi Tràng dưới bầu trời đêm đầy sao sẽ là một trải nghiệm hết sức thú vị.

2. Vườn quốc gia Núi Chúa

Cắm trại ban đêm ở Núi Chúa cần đề phòng cao các loại động vật gây hai như rắn, rết,…Ảnh: vqgnuichua.

Vườn quốc gia Núi Chúa nằm phía đông bắc tỉnh Ninh Thuận, thuộc huyện Ninh Hải. Với diện tích gần 30.000ha cùng chiều dài 57km, Núi Chúa có hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy ở nước ta, có nhiều sinh vật quần tụ phong phú và đa dạng. Tuy tại đây ít mưa nhưng lại có "Hồ treo" quanh năm nước trong xanh cùng nhiều con suối lớn như Lồ Ô, Đông Nha, Kiền Kiền không bao giờ cạn nước.

Nơi rừng và biển giao hòa này rất phù hợp cho những chuyến đi dã ngoại. Giữa không gian trầm lắng giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ, bạn sẽ được vùng vẫy trong làn nước mát lạnh, ngắm nhiều cảnh đẹp nên thơ, mạo hiểm trên những vách núi chênh vênh bên bờ biển hoặc khám phá những hang động thiên nhiên tuyệt đẹp. Nếu dựng lều cắm trại qua đêm ở Núi Chúa vào đúng thời điểm, bạn còn có thể tận mắt xem rùa biển đẻ trứng.

3. Bình Tiên

Biển Bình Tiên hoang sơ đẹp đến nao lòng và sẽ là điểm cắm trại, ngắm bình minh rất tuyệt. Ảnh: Vĩnh Hy.

Bãi biển Bình Tiên nằm cách thành phố Phan Rang 30 km, kề bên vườn quốc gia Núi Chúa, được bao bọc xung quanh bởi rừng thông và dãy núi đá vôi. Hành trình đến đây băng qua những con đường đèo dốc uốn lượn đẹp mắt. Biển xanh trong hiện ra với bờ cát trắng thoai thoải, trải dài sẽ khiến bạn ngỡ như mình đang bước vào thế giới kỳ ảo.

Hít thở không khí trong lành, tản bộ chân trần và ngồi trên một mỏm đá ngắm biển sẽ giúp bạn cảm thấy thật nhẹ nhàng thư thái. Không chỉ được tắm biển, bạn sẽ còn được ngâm mình trong dòng suối trong veo từ Núi Chúa đổ ra biển Bình Tiên. Bãi biển này đặc biệt là chốn lý tưởng cho những đêm ngắm sao.

Mang theo chiếc lều nhỏ để cắm trại qua đêm, bạn vừa được ngắm hàng vạn vì sao soi mình xuống mặt biển êm đềm vừa cảm nhận những làn gió biển mát rượi thổi vào. Ngoài ra bạn có thể thuê hoặc mượn cần câu của ngư dân để câu cá và đừng quên thưởng thức những món hải sản vừa tươi vừa rẻ như ốc, mực, ghẹ dưới những rặng dừa rì rào trong gió biển.

Hòn Đỏ

Hòn Đỏ, địa danh mới toanh trên bản đồ du lịch, thích hợp cho dân phượt đến khám phá. Ảnh: baoninhthuan.

Đi từ trung tâm thành phố theo hướng Vĩnh Hy khoảng chừng 20 km sau đó tiếp tục đi bộ men theo con đường cát vàng mịn khoảng 20 phút là bạn đến Hòn Đỏ. Nằm tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Hòn Đỏ nổi bật ven biển với hàng dương xanh rì bạt ngàn. Toàn bộ danh thắng này được cấu tạo từ nền san hô ẩn chứa dấu tích của nền văn hóa cổ xưa. Những rạn san hô nhiều hình thù, nhọn hoắt như bàn chông nhô lên bãi cát trắng. Sự sống duy nhất trên những mỏm đá san hô ấy là những cây xương rồng khổng lồ hay những mảnh rêu xanh rì bám vào kẽ đá. Thế nên khi vượt qua rừng dương, bạn sẽ được đặt chân lên lớp rêu mềm mượt.

Câu cá và cắm trại qua đêm là những việc thú vị nhất không nên bỏ lỡ khi bạn đặt chân tới Hòn Đỏ. Ngoài ra bạn sẽ được quan sát người dân thu hoạch cá hay rong sụn và tìm thấy vô số sản vật không dễ tìm ở nơi khác, ví dụ như đặc sản hành tím, tỏi mồ côi của làng chài Mỹ Hiệp, Mỹ Phong.

Đồng cừu An Hòa

Núi rừng, hồ nước, đồng lúa, cánh đồng cừu,…hòa quyện làm một, tạo nên khung cảnh rất đổi yên bình. Ảnh: Vĩnh Hy.

Khu vực đồng cừu An Hòa thuộc thôn An Hòa, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải sẽ cho bạn trải nghiệm cuộc sống của dân du mục trong không gian đậm sắc màu thơ mộng, bình yên. Cắm trại trên những cánh đồng cỏ xanh bao la nằm giữa núi non trùng điệp, ngắm nhìn đàn cừu lặc lè bước đi trong không gian đầy nắng và gió, bạn vừa cảm thấy yên ả lạ lùng vừa có một ký ức rất đáng nhớ.

Đến đồng cừu An Hòa, bạn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, tận hưởng cảm giác thoải mái tự tại nơi thảo nguyên lộng gió, thưởng thức món thịt cừu ngon nổi tiếng, gặp gỡ những người dân chân chất thật thà. Không chỉ có thế, bạn còn tìm được những góc chụp tuyệt vời để cho ra đời hàng loạt bộ ảnh độc đáo. Chưa kể riêng việc chụp ảnh cùng những chú cừu giữa khung cảnh thiên nhiên hoang đã là một ấn tượng khó quên.

Vườn Quốc Gia Phước Bình

Phước Bình thích hợp cho các chuyến dã ngoại, về nguồn. Ảnh: Trọng Kỳ.

Vườn quốc gia Phước Bình nằm cách TP Phan Rang 65 km về phía Tây theo quốc lộ 27. Vì nằm trên sườn đông của cao nguyên Đà Lạt nên ở đây có nhiệt độ trung bình là 240, khí hậu quanh năm mát mẻ, khác hẳn với sự oi bức quen thuộc của xứ xương rồng. Nơi đây có hệ sinh thái vô cùng đa dạng, thiên nhiên hoang dã, hệ thống sông suối chênh vênh giữa các mõm đá, những vạt rừng xanh bạt ngàn tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động tuyệt vời.

Tại đây bạn sẽ được đi khám phá các kiểu rừng, thả bè trên sông Cái, quan sát các loài động thực vật quý hiếm, tham quan di tích lịch sử trận địa đá Pi Năng Tắc, khám phá các hang động ven suối, tìm hiểu các sinh hoạt văn hóa truyền thống của hai cộng đồng Raglay và Churu. Lý thú nhất là cắm trại và nấu ăn tại rừng dọc suối Gia Nhông, thác Ba tầng, câu cá, tắm suối để hòa mình với thiên nhiên, đắm chìm trong vẻ đẹp của thế giới hoang dã cho thỏa lòng khám phá.

Vĩnh Hy