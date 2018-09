Các địa điểm hot ở miền Trung chi phí chỉ hơn 5 triệu đồng

Tại Quy Nhơn, Quang tìm được nhà nghỉ và chỗ thuê xe máy rẻ. Sau đó hai người đi đến Cát Tiên để ra đảo Kỳ Co - một trong những điểm đến hot nhất trong hè. Quang đã rất thích thú và hài lòng khi đến "thiên đường biển đảo" này, chỉ với 350.000 đống một người mà đã bao trọn từ đi cano, tắm biển, ăn uống trên bè. Chàng trai này chia sẻ, đến đây, chỉ cần bạn than đói, người ta sẽ nấu đồ ăn, toàn hải sản tươi ngon, ăn đến khi nào no thì thôi.