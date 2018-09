Các địa danh nổi tiếng thế giới có thể sắp biến mất

Trong vòng vài chục năm nữa, Maldives có thể sẽ bị chìm hoàn toàn dưới nước, Biển Chết cạn và băng tuyết trên dãy Alps tan chảy.

1. Vườn quốc gia Glacier

Đây là công viên quốc gia thu hút đông du khách nhất ở Mỹ với số lượng 2,3 triệu người thăm quan mỗi năm. Công viên được định hình bởi 150 sông băng khổng lồ. Tuy nhiên theo Trung tâm khoa học miền núi phía Bắc Rocky, do ảnh hưởng của biến đội khí hậu số sông băng bây giờ giảm xuống còn con số 25. Và cho đến năm 2030 thì tất cả sẽ biến mất.

2. Rặng san hô Great Barrier Reef

The Great Barrier Reef nằm ngoài khơi phía đông của Australia và rộng hơn 200.000 km2. Hiện nay do ô nhiễm nguồn nước, nhiệt độ đại dương tăng kết hợp với đánh bắt cá bất hợp pháp đã khiến các rặng san hô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo ước tính The Great Barrier Reef sẽ không thể cứu vãn trong vòng 20 năm tới nếu các biện pháp cải thiện không được kiên quyết sớm thực hiện. Nếu bạn đến lặn ở đây, hãy chỉ ngắm nhìn, đừng chạm vào san hô bởi chúng rất dễ bị hỏng.

3. Maldives

Quốc đảo nhiệt đới xinh đẹp được toàn cầu biết đến với những bãi biển đặc biệt và các khu vực lặn tuyệt vời. Tuy nhiên Maldives là quốc gia thấp nhất thế giới với 80% diện tích đất nằm dưới mực nước biển 1m. Và nếu nước biển tiếp tục dâng thì chưa đến 100 năm nữa quốc gia này sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn.

4. Madagascar

Madagascar là một trong những nơi kỳ lạ nhất trên thế giới với sự đa dạng sinh học ngoạn mục. Rất nhiều trong số các loại động thực vật sinh sống ở đây không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này. Nhưng nạn chặt phá, đốt rừng tràn lan, săn bắn quá mức đã khiến vùng đất này mất đi vẻ đẹp ban đầu.

5. Venice

Thành phố của những con kênh và hàng trăm cây cầu ở Italy đang bị hủy hoại bởi chính dòng nước. Các bằng chứng khoa học cho thấy, quá trình bị nhấn chìm dần dần của Venice đang bị đẩy nhanh tiến độ, gấp 5 lần người ta dự đoán trước đây. Thành phố lãng mạn này sẽ ngày càng bị lũ lụt tàn phá mạnh hơn.

6. Taj Mahal

Lăng mộ nổi tiếng thế giới này đã đứng mạnh mẽ như một biểu tượng văn hóa của Ấn Độ trong suốt hơn 350 năm qua. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm do ngành công nghiệm tăng trưởng mạnh và dân số đông đang đe dọa tòa lâu đài. Nhiều người đang kêu gọi đóng cửa Taj Mahal để bảo tồn, vì thế nếu muốn nhìn thấy di tích này thì hãy sớm lên kế hoạch đi thôi.

7. Nam Cực

Phía tây bán đảo Nam Cực đang ấm lên nhanh hơn rất nhiều so với hầu hết các nơi khác trên trái đất. Tuy nhiên Nam Cực sẽ không biến mất trong thời gian gần sắp tới nên người ta vẫn duy trì các tour du lịch đến đây. Trước khi các quy định về du lịch Nam Cực hết hiệu lực hãy chọn những công ty thân thiện với môi trường để lên kế hoạch thăm quan nhé.

8. Biển Chết

Biển Chết nổi tiếng với độ mặn đặc biệt làm cho những người tắm ở đó có thể nổi tự nhiên và còn có tác dụng chữa bệnh. Nhưng mực nước đang bị giảm đi 1m mỗi năm bởi các nước láng giềng khai thác nước từ sông Jordan - nguồn nước duy nhất cung cấp cho Biển Chết. Hiện tại Biển Chết đã mất đi 1/3 lượng nước của nó và vẫn chưa có giải pháp khả thi cho tình trạng này.

9. Dãy Alps

Alps đón hàng trăm nghìn người đam mê thể thao và leo núi mỗi năm. Tuy nhiên sự thay đổi khí hậu đã mang lại thách thức lớn cho những ngọn núi phủ băng tuyết. Sông băng trên núi đang tan chảy và nhiệt độ gia tăng ở mức báo động. Các khu nghỉ mát trượt tuyết cũng đang cố gắng duy trì nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa.

10. Đảo Seychelles

Seychelles là một quốc đảo với 155 hòn đảo lớn nhỏ thuộc châu Phi nằm trên Ấn Độ Dương. Cũng giống như hàng loạt các hòn đảo ở Ấn Độ Dương đang phải đấu tranh với nước biển dâng, Seychelles có thể sẽ nằm hoàn toàn dưới nước trong vòng 50 đến 100 năm tới.

Hà Đan (theo The Active Times)