Các con số thú vị về máy bay và du lịch đường không

Máy bay càng ngày càng trở thành phương tiện giao thông phổ biến và chứng tỏ tầm quan trọng không thể thiếu. Và có rất nhiều điều thú vị về máy bay cũng như du lịch hàng không, theo thống kê của About Travel:

Máy bay là phương tiện đi lại nhanh chóng và an toàn nhất hiện nay.

Tính từ tháng 3/2014 đến 3/2015, sân bay đông khách nhất thế giới vẫn là Hartsfield - Jackson Atlanta ở Atlanta, Mỹ, với tổng lượt khách qua lại là 22,7 triệu người. Trong 10 sân bay đông nhất thế giới, có tới 4 thuộc Mỹ. Suvarnabhumi của Thái Lan là sân bay duy nhất của Đông Nam Á nằm trong top 10.

Mỹ là quốc gia có nhiều sân bay nhất, với hơn 15.000 sân bay lớn nhỏ trải khắp đất nước. Nhiều thứ nhì là Brazil với hơn 4.000 sân bay. Còn sân bay quốc tế, Mỹ có 165, cũng là nhiều nhất thế giới. Việt Nam có 9 sân bay quốc tế, bằng Hàn Quốc và nhiều hơn Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất.

Tại Mỹ, trung bình có khoảng 7.000 chuyến bay dân dụng (máy bay chở khách) trong cùng một thời điểm (cùng xuất hiện trên bầu trời).

Máy bay là phương tiện vận chuyển an toàn nhất thế giới, dù cho nhiều vụ tai nạn thời gian qua, như Malaysia Airlines, khiến lòng tin của người sử dụng lung lay đôi chút vào loại hình vận tải này. Tỷ lệ tai nạn trên một chuyến bay là 0,000024%. Cho đến nay theo ghi nhận, đã có 761 người thiệt mạng ở các chuyến bay dân dụng, trong khi con số thiệt hại trong các tai nạn giao thông đường bộ là khoảng 1,3 triệu người/năm.

Chặng bay New York (Mỹ) tới London (Anh) có hành trình kéo dài khoảng 6 tiếng và mỗi ngày có không dưới 20 chuyến bay thẳng giữa hai thành phố lớn này, chuyên chở khoảng hơn 200.000 khách mỗi tháng. Nhưng New York - London vẫn chưa phải chặng bay quốc tế bận rộn nhất thế giới. Kỷ lục hiện tại thuộc về hành trình Hong Kong - Đài Bắc (Đài Loan) với trung bình 680.000 lượt khách/tháng, gấp 3 lần chặng New York - London.

Kỷ lục chặng bay nội địa nhộp nhịp nhất thế giới thuộc về Tokyo - Sapporo (Nhật Bản) với hơn 1 triệu người qua lại mỗi tháng. Chuyến bay bận rộn nhất nước Mỹ là Los Angeles - San Francisco cũng chỉ ghi nhận 350.000 lượt khách qua lại trong một tháng.

Độ cao lý tưởng của một máy bay dân dụng khi bay là khoảng 10,6 km so với mực nước biển. Trong khi đó tốc độ trung bình trên hành trình của loại máy bay này đạt gần 900 km/h.

Bên ngoài máy bay, khi đạt độ cao lý tưởng, nhiệt độ sẽ đạt mức -54 độ C. Đấy là lúc bạn ở trong môi trường lạnh nhất trên hành tinh này.

Máy bay gần như là thiết bị vận tải thải ra ít khí CO2 nhất. Trong tổng lượng khí thải mà con người tạo ra, chỉ 2% đến từ các loại máy bay. Và càng ngày lượng nhiên liệu máy bay tiêu tốn càng ít đi. Các chuyến bay hiện đại chỉ tiêu thụ bằng 70% so với lượng nhiên liệu tiêu tốn ở những chuyến bay đầu tiên.

Những bữa ăn phục vụ trên máy bay.

Trung bình mỗi ngày, có khoảng 100.000 bữa ăn được phục vụ trên khắp các chuyến bay toàn thế giới.

Từ năm 2011 tới nay, đã có khoảng 30 triệu máy bay được sản xuất, từ máy bay vận tải, chiến đấu, dân dụng, cỡ nhỏ… Dự tính vào năm 2030, con số này sẽ đạt mức 59 triệu chiếc.

Tỷ lệ trung bình một hành khách thất lạc hoặc mất hành lý của các hãng hàng không là 7/1.000 (cứ 1.000 hành khách thì có khoảng 7 người mất hoặc thất lạc hành lý). Năm 2013, có tới 21,8 triệu người gặp vấn đề với hành lý khi đi máy bay.

Hồng Hải