Ca sĩ Kyo York quảng bá du lịch tại ITE 2015

Đến thăm gian hàng Fiditour (gian A08) tại ITE 2015, bạn sẽ được tham gia nhiều trò chơi vui nhộn và giao lưu cùng chàng ca sĩ người Mỹ - Kyo York.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua gameshow truyền hình “Gương mặt thân quen 2013” và đặc biệt là “Gương mặt thân quen nhí 2014”, Kyo York còn khiến mọi người phải bất ngờ với những thông tin thú vị về du lịch Việt Nam thông qua các clip (vlog), MV ca nhạc được thực hiện trong thời gian gần đây.

Kyo York - chàng ca sĩ Mỹ đam mê du lịch Việt Nam.

Bên cạnh việc giao lưu và tham gia trò chơi “Hát về địa danh” cùng với khách tham quan, Kyo York sẽ có những chia sẻ dành cho những tín đồ du lịch với vai trò là người đồng hành cùng các thí sinh trong cuộc thi thiết kế video clip “Beautiful time” do Fiditour phát động.

Ngoài chương trình gặp gỡ với Kyo York, Fiditour còn tổ chức các hoạt động thú vị khác dành cho khách tham quan với nhiều giải thưởng hấp dẫn trong ngày 11 và 12/9. Tại sự kiện #blueday, khách hàng sẽ nhận ngay phần quà thiết thực khi có trang phục tương đồng với màu xanh nhận diện thương hiệu của Fiditour. Đặc biệt, chương trình “May mắn trao tay - Nhận ngay tour miễn phí” với giải thưởng là các tour du lịch thưởng ngoạn mùa thu miễn phí như: mùa vàng Tây Bắc, An Giang mùa nước nổi, Đồng Tháp mùa nước nổi.

Màu áo rực rỡ của những em bé vùng cao hòa cùng sắc hoa tam giác mạch.

Du khách có thể tham gia qua nhiều hình thức như: bốc thăm trúng thưởng, chơi trò chơi tại gian hàng Fiditour… Đây là cơ hội để du khách tận hưởng vẻ đẹp đặc sắc trong bức tranh mùa thu Việt Nam với màu vàng của ruộng bậc thang nơi vùng cao phía bắc, màu hồng trắng của những cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn, điểm xuyết là mảng xanh của rừng tràm Trà Sư, Gáo Giồng trong mùa nước nổi...

Ngoài những hoạt động kết nối với du khách, Fiditour còn đem đến ITE 2015 nhiều chương trình du lịch với giá ưu đãi dành cho người tiêu dùng khi đăng ký mua trực tiếp tại gian hàng. Theo đó, hơn 30 đường tour du ngoạn trong và ngoài nước đều có mức giảm từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng, giúp du khách có thêm nhiều cơ hội thưởng ngoạn mùa thu với mức giá tốt, mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Hình 3: Cá linh – đặc sản trong mùa nước nổi

Lịch hoạt động tại gian hàng Fiditour:

- Thứ 6 (11/9): 14h-15h30 giao lưu văn hóa

- Thứ 7 (12/9): 9h-11h chương trình "May mắn trao tay - Nhận ngay tour miễn phí"; 9h là sự kiện #blueday; 10h-11h giao lưu cùng ca sĩ Kyo York; 11h-11h15 rút thăm trúng thưởng chương trình "May mắn trao tay - Nhận ngay tour miễn phí"; 13h30 nhảy Flash mob; 13h40-15h30 chương trình "May mắn trao tay - Nhận ngay tour miễn phí".

Chùm tour thưởng ngoạn mùa thu giá tốt được Fiditour giới thiệu tại ITE 2015: - Mùa vàng hoa hướng dương (Vũng Chùa - Đồng Lộc - quê Bác - Lam Kinh - Suối Cá Thần) 4 ngày 3 đêm, khởi hành 28/11; 5/12 giá từ 6,99 triệu đồng một khách (giảm 3 triệu đồng một khách). - Mùa hoa tam giác mạch (Hà Nội - Hà Giang - Lũng Cú - Mã Pì Lèng - Tân Trào) 5 ngày 4 đêm, khởi hành 21/10; 11/11 giá từ 7,39 triệu đồng một khách (giảm 3,5 triệu đồng một khách). - Mùa vàng Tây Bắc (Mù Cang Chải - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - Đường Lâm) 5 ngày 4 đêm, khởi hành 23/9; 7/10 giá từ 7,49 triệu đồng một khách (giảm 2,5 triệu đồng một khách). - Hà Nội - Đền Hùng - Lào Cai - Sapa 5 ngày 4 đêm, khởi hành 7/10 giá từ 7,888 triệu đồng một khách (giảm 3,5 triệu đồng một khách). - Đồng Sen - di tích Gò Tháp - khu du lịch Gáo Giồng 2 ngày 1 đêm, khởi hành 19/9; 3, 17, 31/10 giá từ 1,59 triệu đồng một khách (giảm 300.000 đồng đồng một khách). - Châu Đốc - Rừng tràm Trà Sư - Vàm Nao 2 ngày 1 đêm, khởi hành 26/9; 10, 24, 31/10 giá từ 1,89 triệu đồng (giảm 300.000 đồng một khách). - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức 10 ngày 9 đêm, khởi hành 18/10 giá còn 55,99 triệu đồng một khách (giảm 4 triệu đồng một khách). - Pháp - Thụy Sĩ - Italy 11 ngày 10 đêm, khởi hành 16/10; 20/11 giá còn 85,9 triệu đồng một khách (giảm 3 triệu đồng một khách). - Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm, khởi hành 16/10 giá chỉ 21,8 triệu đồng một khách (giảm 2 triệu đồng một khách). - Nhật Bản 6 ngày 5 đêm, khởi hành 17/10 giá từ 37,49 triệu đồng một khách (giảm 2 triệu đồng một khách). Liên hệ: Fiditour - 129 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM. Website. ĐT: 08 39141414.

