Bốn lý do bạn nên chọn Đà Nẵng làm điểm vui chơi cuối năm

Khí hậu mát mẻ, đi lại thuận tiện, đồ ăn ngon và nhiều hoạt động vui chơi là lý do khiến thành phố này hút khách dịp cuối năm.

Khí hậu cuối năm thuận lợi

Nếu như cuối năm ở ngoài Bắc rét mướt thì ở Đà Nẵng lại là không khí mát mẻ. Từ tháng 5 đến tháng 10, Đà Nẵng - Hội An đã đón một lượng khách rất lớn nhưng du khách đôi khi gặp rủi ro vì trời nắng quá gay gắt hoặc trúng ngày mưa lũ khiến giao thông đi lại bất tiện. Từ tháng 11 trở đi, nhiệt độ dễ chịu vừa phải, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, dạo phố và chụp ảnh. Bạn cũng có thể thỉnh thoảng gặp mưa, nhưng mưa ở miền Trung không kéo dài quá.

Thời điểm này, thời tiết ở TP HCM cũng khá mát mẻ. Tuy nhiên, lượng khách đổ về đây chơi Noel và năm mới rất đông đúc nên nếu bạn không muốn không khí quá sôi động, ồn ào thì Đà Nẵng là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Đi lại thuận tiện

Từ TP HCM và Hà Nội, mỗi ngày đều có hàng chục chuyến bay thẳng, với thời gian di chuyển rất nhanh, khoảng một giờ đồng hồ. Thậm chí, sát ngày đi, bạn mới hứng chí xách balo lên và đi thì vẫn còn vé cho bạn lựa chọn, tuy nhiên chúng không thể rẻ như lúc trước. Ngoài ra, sân bay Đà Nẵng lại cách không xa thành phố nên việc di chuyển rất thuận lợi.

Nếu đi cùng người già hay để tiết kiệm chi phí, bạn cũng có thể sử dụng phương tiện là tàu hỏa. Dù vậy, thời gian di chuyển rất lâu, hơn nữa vé tàu thường hết từ rất sớm. Nếu ở các tỉnh lân cận, bạn có thể di chuyển bằng ôtô, xe máy.

Đồ ăn ngon, rẻ

Nếu như ở TP HCM và Hà Nội, giá cả đồ ăn nói riêng và các chi phí dành cho du lịch nói chung đều khá đắt đỏ thì ở Đà Nẵng, giá cả dễ thở hơn nhiều, đặc biệt là đồ ăn. Bạn có rất nhiều lựa chọn cho bữa ăn của mình từ quán ăn vỉa hè cho tới nhà hàng sang trọng. Tuy vậy, đến Đà Nẵng thì bạn nên chọn ăn các món bình dân bởi đây mới thực sự là linh hồn của ẩm thực nơi này.

Khó mà kể hết được các món ăn ngon, rẻ ở Đà Nẵng nhưng hẳn ai trước khi lên lịch trình cũng đã tự liệt kê cho mình các món nhất định phải ăn ở nơi này. Bạn có thể tham khảo danh sách 20 các món ăn ngon nức tiếng ở Đà thành được lan truyền sau đây: bánh tráng cuốn thịt heo quán Mậu, hải sản bà Thôi, bún chả cá gia truyền, bánh xèo bà Dưỡng, bún mắm bà Thuyên, mì Quảng, bánh canh cá lóc Thanh Hương, bánh nậm lọc, cháo vịt Thanh Nhàn, cao lầu và cơm gà Hội An, bánh tráng tương, báng tráng đập bà Tứ, chè Hương, tré bà Đệ, bún mắm quán Ngọc, nem lụi, bún thịt nướng quán Xuân, bún riêu quán 39 Lê Hồng Phong, cháo đêm, bò kho đường Huỳnh Thúc Kháng, cơm niêu Nhà Đỏ, bún bò Huế bà Thương.

Đặc biệt, Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương mà du khách hiếm khi bị "chặt chém", do luôn có giá cả niêm yết từ trước.

Nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội

'Quẩy' ở Cocobay

Cây thông Noel cao 37m được thắp sáng từ hàng nghìn mảnh mica lung linh là điểm check in hot tại Đà Nẵng trong mùa Noel năm nay.

Mới xuất hiện nhưng khu nghỉ dưỡng này đã được nhiều bạn trẻ check in vì phong cách trẻ trung và là nơi tổ chức nhiều hoạt động lễ hội, đêm nhạc. Nơi đây sở hữu tổ hợp vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, nằm bên sông Cổ Cò và bãi biển Non Nước thơ mộng. Mùa Noel năm nay, du khách còn có lý do lựa chọn khu ăn chơi "khét tiếng Đà thành" này bởi lễ hội sôi động, kéo dài suốt 12 ngày từ 22/12/2017 đến 2/1/2018, bao gồm đêm Noel và đêm giao thừa. Đây là sự kiện ăn chơi lý tưởng dành cho du khách đến Đà Nẵng mà chưa lên lịch trình trong hai đêm đặc biệt này.

Nếu không nghỉ lại, bạn có thể mua vé tham gia lễ hội bởi các hoạt động hội chợ ẩm thực, mua sắm, nghệ thuật, thời trang, đồ thủ công mỹ nghệ, workshop dạy làm đồ chơi... được tổ chức cả ngày với giá vé chỉ 90.000 đồng. Tại đây, một cây thông khổng lồ cao 37 m được làm từ hàng nghìn mảnh mica ghép lại sẽ được thắp sáng trước đêm Noel là sự kiện nổi bật trong lễ hội. Còn nếu tới đây vào đêm giao thừa, bạn có thể chiêm ngưỡng nhiều màn biểu diễn hoành tráng, sôi động của các ca sĩ nổi tiếng Việt - Hàn. Bên cạnh đó, lễ hội còn có khu vực dành riêng cho trẻ em với nhiều trò chơi như: hóa trang, trượt băng, những gian hàng mua sắm - ăn uống, lễ hội Giáng sinh, biểu diễn đường phố... Đây được xem là điểm hút khách bậc nhất Đà Nẵng trong mùa Giáng sinh này.

​Sống ảo ở Bà Nà Hills

Nằm tách biệt với trung tâm thành phố, Bà Nà Hills rất lý tưởng để vui chơi Noel trong không gian kiến trúc đậm chất châu Âu dưới tiết trời se se lạnh. Từ đầu mùa Giáng sinh, nơi đây đã được trang hoàng giống như xứ sở tuyết lộng lẫy với cổng chào phủ tuyết, xe tuần lộc, cây thông và ông già Noel.

Bà Nà Hills phức hợp cả địa điểm tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thờ cúng tâm linh, đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình bạn. Nếu muốn sống ảo, bạn hãy đến làng Pháp, lạc vào con hẻm lát đá, hai bên là những tòa lâu đài cổ kính hay ngồi trên chuyến tàu hỏa leo núi đặc biệt. Bạn cũng có thể tham gia các trò chơi như xe trượt ống, đua xe, leo núi trong nhà hoặc thăm hầm rượu, vườn hoa, ghé qua chùa Linh Ứng Bà Nà, miếu Bà, tháp Chuông.

Lãng mạn ở các cây cầu

Đặc sản của Đà Nẵng chính là các cây cầu với đủ phong cách, bắc ngang qua sông Hàn. Nếu không thích nơi ồn ào, bạn có thể tận hưởng phút giây lãng mạn, ngọt ngào khi nắm tay nhau đi dọc bờ sông, ngắm thành phố về đêm, nhất là vào thời khắc đặc biệt đón năm mới.

Với thời tiết ngoài trời đêm Giáng sinh và giao thừa se lạnh, khô ráo, sẽ thật tuyệt cho các hoạt động ngoài trời. Gợi ý cho bạn hai cây cầu lý tưởng, thích hợp cho một buổi tối tình tứ, đó là cầu tình yêu ở bờ đông cầu Rồng và cầu Nguyễn Văn Trỗi. Cầu tình yêu là một đoạn đường ngắn, nổi trên sông Hàn, hai bên được trang trí bằng nhiều bóng đèn hình trái tim và đặc biệt lung linh lúc chiều tà, dưới ánh hoàng hôn. Nơi đây được thổ địa nơi đây đặt cho tên gọi là "vịnh Singapore" của Đà Nẵng.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi là cây cầu lâu đời nhất bắc ngang sông Hàn. Hiện nay, cầu ít có xe cộ qua lại do các phương tiện chuyển sang các cây cầu hiện đại bên cạnh. Cũng bởi vậy, nơi đây trở thành địa điểm không thể bỏ lỡ để có những tấm ảnh check-in cực ngầu và tận hưởng những giây phút tản bộ tuyệt vời giữa con sông Hàn thơ mộng. Đứng từ vị trí này khách có thể ngắm được toàn bộ cảnh đẹp thành phố cũng như những cây cầu bên cạnh (cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý,…) và cả vòng quay mặt trời.

Asia Park

Công viên này mang mang đậm phong cách phương Đông. Công viên có 3 khu chính là khu công viên giải trí ngoài trời, khu công viên văn hóa với những công trình kiến trúc nghệ thuật tượng trưng cho 10 quốc gia châu Á và khu vui chơi Sun Wheel với vòng quay mặt trời khổng lồ. Vào mùa Noel, cả công viên khoác lên mình không khí Giáng sinh ngập tràn từ những quán cà phê, thánh đường lộng lẫy, con đường đầy màu sắc cùng với những bức tranh sống động miêu tả thời khắc mà chúa Giesu giáng trần.

Du khách còn có thể tham gia các chương trình vui chơi – giải trí hấp dẫn mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị: ông già Noel nhảy flashmob, công chúa Elsa múa ballet, tặng quà Giáng sinh cho em nhỏ...