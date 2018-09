Bí mật biệt danh của 10 thành phố lớn trên thế giới

New York có tên gọi Big Apple, Las Vegas là thành phố tội lỗi, còn nếu cầu hôn ở thành phố Tình yêu Paris thì tỷ lệ thành công rất cao.

1. New York - "quả táo lớn" (The Big Apple)

New York được biết đến với rất nhiều biệt danh như "tân Amsterdam", "Gotham", "Thành phố không bao giờ ngủ", "Thủ đô của thế giới"... tuy nhiên biệt danh được mọi người nhắc tới nhiều nhất vẫn là "Quả táo lớn". Nhiều người vẫn hay tranh luận về gốc gác của biệt danh này dành cho New York. Theo một số ghi chép, cụm từ "Quả táo" được dùng để ám chỉ tới New York xuất hiện từ đầu những năm 1920 xuất phát từ một bài báo đăng trên tờ New York Morning Telegraph viết về một cuộc đua ngựa ở New Orleans.

Sau đó, thuật ngữ này trở thành tên một bài hát nổi tiếng năm 1930 và đến năm 1937 thì được dùng làm tiêu đề của bộ phim cùng tên do Walter Graham làm đạo diễn. Có rất nhiều trái táo trên cây, tuy nhiên chỉ có duy nhất một quả táo lớn. Đến năm 1970, tên gọi này chính thức được thành phố sử dụng để thu hút khách du lịch.

2. Las Vegas - "thành phố tội lỗi" (Sin City)

Nhiều người đến với Las Vegas để tham gia vào những thứ vui tiêu khiển như tiệc tùng, đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Các câu lạc bộ vui chơi giải trí của người lớn trong thành phố hoạt động suốt đêm. Chính vì vậy, không ngoa khi gọi đây là "thành phố tội lỗi" của nước Mỹ.

3. Edinburg - "Athens của phương Bắc" (Athens of the North)

Edinburgh là thành phố lớn thứ hai nằm ở phía Đông Nam Scotland, đồng thời là thủ đô của Scotland. Đây cũng được biết đến là một trong những nơi gây ấn tượng sâu sắc nhất châu Âu bởi địa hình đồi núi cùng kiến trúc thời George, kiến trúc thời Trung cổ còn lưu lại rõ rệt. Vì thế, người ta còn gọi nơi đây là “Athens của phương Bắc”.

4. Paris - "thành phố tình yêu" (The City of Love)

Không chỉ là thủ đô của nước Pháp, Paris còn được mệnh danh là thành phố của tình yêu và là nơi lãng mạn nhất trên thế giới. Bất cứ ai từng một lần đặt chân tới nơi đây sẽ hiểu được lý do tại sao nickname này lại được đặt cho thành phố. Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng nửa kia khắc tên trên ổ khóa treo trên cây cầu Pont des Art, thả chìa xuống dòng sông Seine thơ mộng hay trao nhau những nụ hôn trong thời khắc hoàng hôn buông ngay chính trên cây cầu đó. Theo một khảo sát, nếu cầu hôn ngay dưới chân tháp Effiel, tỷ lệ thành công sẽ vô cùng cao.

5. Rome - "thành phố vĩnh cửu" (The Eternal City)

Rome là một trong những thủ đô lâu đời nhất của thế giới, được xây dựng từ thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên trên 7 quả đồi liền nhau. Cả thành phố như một bảo tàng khổng lồ với nhiều quảng trường, tu viện, hoàng cung, đấu trường, miếu thần, pháo đài cổ, đài phun nước…

Từ xa xưa, những người Roman cổ xưa đã gọi đây là thành phố vĩnh cửu vì họ có niềm tin mãnh liệt rằng, dù có bất kỳ điều gì xảy ra với thế giới thì Rome vẫn sẽ tồn tại mãi với thời gian. Và cho tới tận bây giờ, mọi người vẫn thường nhắc tới Rome với cái tên mỹ miều này.

6. London - "thành phố dặm vuông" (The Square Mile)

Thành phố London hay City of London là một khu vực nhỏ trong Đại London, Liên hiệp Anh. Đây là khu lõi lịch sử của London mà xung quanh đó là khu vực đô thị hiện đại phát triển ra và đã có tư cách thành phố kể từ thời xa xưa. Các ranh giới của thành phố vẫn gần như không thay đổi kể từ thời Trung cổ, và bây giờ chỉ là một phần nhỏ của thủ đô Luân Đôn nhưng vẫn là một phần đáng chú ý của trung tâm London. Nơi đây còn có biệt danh là "thành phố dặm vuông", vì chỉ có diện tích hơn một dặm vuông (gần 3 km2).

7. St. Petersburg - "thành phố của những đêm trắng" (The City of White Nights)

"Đêm trắng" là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú thường diễn ra vào mùa hè ở nước Nga, đặc biệt tại St. Petersburg. Hiện tượng kỳ lạ này thường kéo dài khoảng 50 ngày, bắt đầu từ cuối tháng 5 và kết thúc vào giữa tháng 7, nhưng rõ nhất vào cuối tháng 6. Vào những đêm trắng, ánh sáng ban ngày chiếu sáng đến tận nửa đêm mới tắt và 4 giờ sáng lại bừng lên. Đêm trắng được coi là biểu tượng của St. Petersburg, và cũng chính nhờ hiện tượng này mà St. Petershurg còn có tên gọi khác là "thành phố của những đêm trắng".

8. Lisbon - "thành phố trắng xóa" (The White City)

Với những công trình kiến trúc diễm lệ, những ngôi nhà được xây theo kiểu bàn cờ được quét vôi trắng xinh xắn, thủ đô của Bồ Đào Nha mang đến vẻ đẹp quyến rũ của một thành phố cổ xưa và rất bình yên. Những ngôi nhà nhỏ bằng đá vôi xinh xắn nằm trong những ngõ hẻm quanh co, bí ẩn phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời đã biến nơi đây trở thành "thành phố trắng xóa" trong mắt du khách phương xa.

9. Amsterdam - "Venice của phương Bắc" (Venice of the North)

Có rất nhiều nơi trên thế giới được ví von với thành phố Venice hoa lệ của Italy bởi nhưng kênh rạch và dòng nước tuyệt đẹp, phổ biến nhất là ở các nước Bắc Âu như Stockholm, Copenhagen, Manchester, và Amsterdam. Amsterdam, Hà Lan sở dĩ được mệnh danh là "Venice của phương Bắc" bởi thành phố có những dòng kênh lớn nhỏ chằng chịt như màng nhện tạo nên nét quyến rũ. Cả thành phố có hơn 1.300 cây cầu, bắc qua 165 kênh rạch lớn nhỏ với tổng chiều dài là 75km.

10. Prague - "thành phố vàng" (The Golden City)

Thủ đô Prague, CH Czech vốn nổi tiếng với 18 cây cầu bắc ngang con sông Vltava, hai bên bờ là những nhà thờ mái vòm cổ kính, những ngọn tháp mạ vàng trên đỉnh, tòa lâu đài hàng nghìn năm tuổi mang phong cách La Mã và dòng sông mềm mại uốn lượn xuyên qua thành phố. Vào ban đêm, cả thành phố lấp lánh ánh vàng tạo nên khung cảnh đẹp đến nghẹt thở, cũng chính vì những mái ngói mạ vàng mà Prague còn được gọi là "thành phố vàng" của châu Âu.

Trần Quỳnh (theo alpharooms)