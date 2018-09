Bí kíp để có thể ngủ ngon ở sân bay

Nếu chẳng may bị lỡ chuyến bay hoặc phải transit chờ qua đêm thì hãy tham khảo 12 chiêu dưới đây để tránh bị mệt mỏi ở sân bay nhé.

Khi bạn bị lỡ chuyến bay hoặc chuyến kế tiếp cách đó 4-5 tiếng, việc bạn nên làm là nghỉ ngơi chờ đợi vì lang thang khắp sân bay vừa lâu hết thời gian vừa làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên ở sân bay luôn tấp nập người qua lại và ồn ào, thật khó để có được một giấc ngủ ngon. Hãy ghi nhớ các lưu ý sau để có được những giây phút nghỉ ngơi thoải mái nhé.

Hãy tranh thủ chợp mắt khi chờ đến giờ bay. Ảnh: Flyertalk.

1. Nắm rõ giờ giấc của chuyến bay cuối

Hầu hết các sân bay đều mở cửa 24/7, thế nhưng vẫn có những sân bay nhỏ khác sẽ đóng cửa vào ban đêm. Vậy nên việc nên làm là bạn hãy tìm kiếm thông tin bay trên các website của hãng hoặc gọi điện đến đại lý bay để có thể nắm rõ giờ giấc. Chắc chắn bạn không muốn đang ngủ ngon mà bị đánh thức bởi nhân viên sân bay. Trong trường hợp sân bay đóng cửa vào ban đêm, nhân viên sẽ cho bạn tá túc ở gần khu check-in, tuy vậy an ninh những nơi này không hoàn toàn được đảm bảo.

2. Ngủ ở phòng chờ

Chỗ ngủ lý tưởng nhất có lẽ là phòng chờ hoặc những phòng tương tự vậy trong sân bay. Nhiều sân bay có phòng chờ khá yên tĩnh, thoải mái và riêng tư, thậm chí còn trang bị cả ghế gấp hay chăn cho khách hàng. Hơn nữa phòng chờ luôn có nhân viên an ninh nên an toàn hơn những khu ghế chờ ở phía ngoài. Bạn có thể thoải mái an giấc mà không lo mất mát tài sản.

3. Chọn chỗ ngủ gần nhân viên an ninh

Hãy luôn cố gắng chọn nơi ngủ an toàn nhất, ví dụ những nơi có nhiều nhân viên thường xuyên đi lại, nơi có nhân viên an ninh, hoặc những nơi có camera. Những nơi gần cửa, khu check-in tuy có nhân viên an ninh và cũng khá riêng biệt nhưng không được đảm bảo an toàn.

4. Ngủ gần những hành khách đang “say giấc nồng” giống bạn

Ngủ gần nhưng người cũng đang khò khò để được yên tĩnh hơn. Ảnh: TaipeiAir.

Nếu như phòng chờ đã chật kín chỗ và bạn lại đang đi du lịch một mình, thì việc nên làm là hãy tìm chỗ ngủ gần những người khách cũng đang ngủ. Ngủ theo nhóm như vậy sẽ an toàn hơn và bạn sẽ ít bị người khác làm phiền.

5. Hỏi mượn chăn nếu cần

Rất nhiều sân bay trang bị sẵn chăn, gối... phục vụ hành khách mỗi khi chuyến bay bị hoãn quá lâu. Nếu cần bạn hãy lịch sự hỏi mượn nhân viên sân bay, họ luôn sẵn sàng cung cấp vật dụng cho bạn.

6. Cất kỹ những đồ vật có giá trị

Hãy dùng túi xách đựng giấy tờ, vật dụng quan trọng của bạn làm gối khi ngủ. Ngoài ra, cất điện thoại, ví… vào túi có khóa. Đối với những túi đồ lớn hơn, đặt chúng giữa chân và ôm lấy chúng khi ngủ.

7. Ăn ít đồ dầu mỡ và thức ăn nhanh

Đồ ăn ở sân bay phần lớn là đồ ăn nhanh như pizza, hay đồ chiên. Thế nhưng muốn đảm bảo có một giấc ngủ ngon, bạn nên hạn chế ăn những đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ và chất béo bởi chúng rất khó tiêu hóa làm bạn cảm thấy đầy bụng. Thay vào đó, bạn có thể ăn một chiếc bánh sandwich rau tươi, một bát cơm và một quả chuối, vừa đủ chất dinh dưỡng vừa giúp cho tiêu hóa. Hơn nữa bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và cà phê nếu không muốn cơ thể thiếu nước.

8. Sử dụng bịt mắt khi ngủ

Sân bay thì sáng đèn 24/7 nên việc chuẩn bị một chiếc bịt mắt hoặc khăn mỏng để che ánh sáng là cần thiết. Nếu không bạn có thể tận dụng luôn chiếc kính râm của mình.

9. Mang theo bông bịt tai

Nếu là người khó ngủ, việc cần thiết là bạn nên chuẩn bị sẵn bông bịt tai, headphone hoặc bạn có thể tải những bài hát du dương để nghe cho dễ ngủ. Nhưng hãy nhớ để âm lượng nhỏ để bạn vẫn có thể “nghe ngóng” mọi thứ xung quanh.

10. Hạn chế hành lý mang theo

Nếu mang hành lý cồng kềnh bạn sẽ không kiểm soát được hết. Ảnh: Cuộc đua kỳ thú.

Mang theo ít hành lý vừa giúp bạn dễ dàng khi mang vác, vừa giúp ích khi bạn phải ngủ qua đêm ở sân bay. Chỉ nên mang một chiếc balô đựng đồ sẽ giúp việc bảo quản tài sản dễ dàng hơn. Một số sân bay có trang bị những tủ khóa đựng đồ cho hành khách, thế nhưng việc tự chủ động bảo quản đồ của mình tốt hơn nhiều. Mang theo ít đồ còn giúp tránh khỏi việc trở thành mục tiêu cho kẻ xấu.

11. Mặc đồ thoải mái

Bất kể bạn đi du lịch ở đâu thì mặc những bộ quần áo thay vì váy là điều nên làm, điều này vừa giúp bạn thoải mái trong cả chuyến bay vừa giúp trong việc di chuyển và để… ngủ. Bạn sẽ không gặp bất cứ phiền toái nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn khi bạn diện bộ đồ thể thao, áo hoodie hay áo phông và giày thể thao. Nên chú ý chọn chất liệu vải thẩm mồ hôi, mỏng, co dãn.

12. Đặt đồng hồ báo thức

Để chắc chắn là mình không bị lỡ chuyến bay, hãy đặt đồng hồ trước ít nhất là 30 phút trước giờ bay. Bạn sẽ thoải mái thời gian chuẩn bị, tỉnh táo và sẽ không bỏ sót món đồ nào của mình. Nếu như không có đồng hồ báo thức mà điện thoại thì hết pin, hãy lịch sự nhờ nhân viên sân bay làm việc gần đó đánh thức bạn.

Thùy Dương