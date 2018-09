Bên trong nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa Donald Trump và Kim Jong Un

Theo CNN, các phái đoàn của Mỹ và Triều Tiên đã tới đây nhiều lần đến kiểm tra an ninh,chuẩn bị cho hội nghị quan trọng này. Lý do chính để khách sạn không mấy tên tuổi này được lựa chọn là vị trí biệt lập của nó với bên ngoài. Việc nằm trên hòn đảo Sentosa, nối với đất liền bằng con đường duy nhất khiến việc kiểm soát an ninh trở nên dễ dàng hơn.