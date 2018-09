Bên trong 5 siêu du thuyền bậc nhất thế giới

Tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp trong du thuyền sang trọng bậc nhất là điều mà du khách nào cũng mong ước được trải nghiệm một lần trong đời.

1. Quantum of the Seas

Với tải trọng xấp xỉ 167 nghìn tấn, du thuyền Quantum of the Seas thuộc Tập đoàn tàu biển Royal Caribbean International hiện nằm trong top 10 tàu chở khách lớn nhất thế giới và tích hợp nhiều tính năng cũng như công nghệ giải trí hiện đại bậc nhất, từ tường leo núi nhân tạo, trò chơi lướt sóng mô phỏng đến khu công viên nước dành cho trẻ em. Du thuyền đã ra khơi trên chuyến hành trình đầu tiên từ Southampton, Anh tới New York, Mỹ vào ngày 2/11 năm ngoái. Điểm nổi bật của du thuyền hiện đại này là North Star, một cần trụ khổng lồ gắn với đài quan sát hình cầu lắp kính thủy tinh trong suốt cho phép du khách ngắm nhìn đại dương và toàn bộ du thuyền từ trên cao. Quantum of the Seas bao gồm 18 boong tàu với sức chứa 4.180 khách và hơn 2.000 phòng ngủ cho khách.

2. Super yacht Deniki

Deniki là một trong những chiếc du thuyền có nội thất rất sang trọng và phong cách vào loại bậc nhất tại Địa Trung Hải do Hà Lan sản xuất và hạ thủy năm 2007. Du thuyền có 3 tầng trong đó tầng chính gồm các phòng ngủ có chiều rộng chiếm trọn bề ngang du thuyền. Các phòng có thiết kế xa hoa với nội thất đắt tiền mang về từ châu Phi. Phòng sinh hoạt chung và phòng ăn được nối liền tạo nên không gian rộng rãi. Những vật dụng được bày biện mang tông màu nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu nhưng đồng thời cũng có những điểm sáng bắt mắt nhờ đèn, hoa, khăn…

3. Queen Mary II

Siêu du thuyền Queen Mary II mất 35 năm để hoàn thành luôn được mệnh danh là tàu khách vượt đại dương lớn nhất thế giới. Khoang hạng nhất trên siêu du thuyền này của luôn khiến những vị khách khó tính nhất cũng phải trầm trồ. Với một phòng tập gym cá nhân, cầu thang xoắn kính cường lực, phòng tắm bằng đá cẩm thạch… Cabin hạng sang trên siêu du thuyền Queen Mary II được đánh giá thuộc hàng cực kỳ sang trọng và xa xỉ nhất thế giới với giá 122.000 euro cho 133 ngày hành trình, tương đương 1.079 euro/đêm. Chuyến hành trình du lịch dài 133 ngày trong năm nay của du thuyền Queen Mary II sẽ đi qua 38 cảng tại 22 quốc gia.

4. Norwegian Getaway

Norwegian Getaway là du thuyền cỡ lớn với sức chứa tối đa 4.028 hành khách ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1/2014 và đang lênh đênh khắp vùng biển Caribbean, Trung Mỹ. Norwegian Getaway trông từ xa như một thành phố trù phú hay một siêu resort di động. Bên cạnh những phòng nghỉ sang trọng, du thuyền còn có nhiều nhà hàng, quầy bar, khu trò chơi, spa… Với trọng lượng 145.600 tấn, Norwegian Getaway là du thuyền lớn thứ 9 trên thế giới từng được đóng.

Du thuyền có 5 đường trượt trong công viên nước Aqua gồm cả The Whip, đường trượt xoắn nằm sát nhau. Hồ bơi chính của Norwegian Getaway còn được tích hợp hai bể nước nóng. Nét mới độc đáo trên du thuyền Norwegian Getaway là The Grammy Experience, không gian đậm chất âm nhạc nơi du khách sẽ có cơ hội lắng nghe những ca sĩ từng được đề cử và chiến thắng tại các giải Grammy biểu diễn. Đây cũng là công trình kết hợp với bảo tàng The Grammy.

5. Regal Princess

Regal Princess là du thuyền mới nhất và lớn nhất của Princess Cruises có sức chứa 3.560 hành khách hạ thủy lần đầu tiên vào tháng 5/2014 tại khu vực Địa Trung Hải. Bên trong du thuyền có đầy đủ hệ thống giải trí và hoạt động thể thao ngoài trời như sân bóng rổ, bàn bóng bàn, khu tập bắn súng, gold và đường chạy bộ. Giống những du thuyền khác của Princess, Regal Princess có Piazza hào nhoáng đóng vai trò là khu trung tâm gồm sảnh chính giữa và 2 tầng có ban công quây phía trên. Nếu muốn ăn tối, bạn có thể thưởng thức các món ăn kiểu Tuscan (Italy) tại nhà hàng Sabatini với giá trên dưới 25 USD. Trong số 1.780 cabin của Regal Princess, có 358 cabin với ban công sang trọng. Phòng suite trên du thuyền được thiết kế tách biệt bao gồm một phòng ngủ, một phòng sinh hoạt, hai nhà tắm cùng một ban công.

Trần Quỳnh tổng hợp