Beer club đậm chất châu Âu

Ra đời vào tháng 5/2014 tại Hà Nội với mô hình kinh doanh Beer club khác biệt, The Camorra đã trở nên quen thuộc với các tín đồ bia.

Nằm tại tầng một, toà nhà Lancaster 20 Núi Trúc Hà Nội, The Camorra được xây dựng theo cảm hứng từ những con phố châu Âu cổ kính nhưng luôn đông vui, sôi động. Đây là một địa điểm giải trí hấp dẫn với những thực đơn cao cấp, dịch vụ 5 sao sang trọng, những bữa tiệc âm nhạc bốc lửa và trải nghiệm “A story of streets, women and beer - Câu chuyện về những con phố, phụ nữ và bia".

Ngày 13/5/2014, The Camorra Beer Entertainment đã ra mắt tại Hà Nội.

Không gian và nội thất

The Camorra mang phong cách mới lạ với không gian đậm chất châu Âu cổ điển, hài hòa giữa bar và club để bạn có thể thư giãn lẫn giải trí. Nội thất được bài trí sang trọng, tạo cảm giác ấn tượng với khách tới đây.

Thực đơn phong phú. dịch vụ chuyên nghiệp

Các tín đồ uống bia có thể thoải mái lựa chọn nhiều chủng loại phù hợp với khẩu vị. Bên cạnh các loại bia nổi tiếng trên thế giới là các loại đồ uống khác như cocktail, nước trái cây… được sáng tạo và trình diễn bởi những bartender chuyên nghiệp. Ngoài ra, thực đơn đồ ăn phong phú được chế biến bởi những đầu bếp từ các khách sạn 5 sao sẽ đưa các bạn du ngoạn và tận hưởng những món ăn từ châu Âu đến châu Á, chinh phục cả những khác hàng khó tính.

Với mô hình dịch vụ cao cấp, The Camorra mang tới cho khách hàng sự trải nghiệm những dịch vụ 5 sao sang trọng từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo.

Nhiều loại bia và các loại đồ uống độc đáo dưới bàn tay pha chế của các bartender đang chờ đợi bạn thưởng thức tại the Camorra.

Âm nhạc thời thượng và những bữa tiệc giải trí bất tận

Một trong những yếu tố gây ấn tượng với khách tới The Camorra là gu âm nhạc độc đáo, lịch lãm trở thành chất xúc tác thú vị cho mọi cuộc vui tại các bar, club. Nơi đây mang tới một không gian giải trí ấn tượng, vui vẻ với những màn trình diễn chuyên nghiệp, ấn tượng và đa dạng. Các bạn sẽ được trải nghiệm lễ hội carnival châu Âu vào tối thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hai tuần một lần, những chàng trai, cô gái cá tính như những fashionista sẽ xuất hiện trong những bộ cánh thời thượng, sải bước trên sàn catwalk hay trình diễn áo tắm cuốn hút. Chương trình đặc biệt tối thứ 2 hàng tuần là chương trình âm nhạc The Camorra’s day với sự góp mặt của các The Camorra’s friends - các ca sĩ, ban nhạc, ảo thuật gia… mang đến cho khách hàng một buổi giao lưu gần gũi và thân thiện. Ngoài ra, The Camorra cũng thường thay đổi chương trình vào các mùa lễ hội hay tuần lễ sự kiện thêm phần phong phú.

Màn trình diễn thời trang chuyên nghiệp và hấp dẫn tại The Camorra.

Giá cả hợp lý và khuyến mãi đa dạng

Với mong muốn đưa dịch vụ sang trọng tới mọi đối tượng khách hàng, The Camorra áp dụng mức giá vừa phải cùng nhiều chương trình khuyến mãi như The Camorra’s day vào tối thứ 2 hàng tuần, khuyến mãi đặc biệt vào ngày sinh nhật hay các chương trình bốc thăm, trò chơi và quà tặng…

Liên hệ hotline 04 32002020, 097 5462020 để đặt bàn, nhận ưu đãi hoặc truy cập facebook camorrabeer để cập nhật thông tin khuyến mãi và các chương trình giải trí.

(Nguồn: The Camorra Beer Entertainment)