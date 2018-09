Bể bơi đáy kính trên cao không dành cho người yếu tim

Khu căn hộ hạng sang Market Square Tower mới hoàn thành ở Houston, bang Texas, đang gây chú ý nhờ một bể bơi khá đặc biệt trên tầng thượng. Bể bơi có hai khu vực, một khu nằm phía trên mái nhà, và khu còn lại nhô ra hoàn toàn bên ngoài tòa nhà với đáy bằng kính. Những người bơi ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ở bên dưới.

Bể bơi nằm ở tầng thứ 40, có chiều cao hơn 150 m so với mặt đất. Dù phần nhô ra bên ngoài khá nhỏ so với tổng diện tích bể bơi, nhưng cũng đã đem lại cho nhiều người những cảm giác "lần đầu trong đời". Và không chỉ những người bơi cần phải can đảm, mà chính những người đi bên dưới nhìn lên cũng không khỏi "rùng mình". Không có gì ngạc nhiên khi hình ảnh về bể bơi này xuất hiện rất nhiều trên Instagram.

Tuy nhiên, bể bơi này không mở cửa rộng rãi, nó chỉ dành cho cư dân của tòa nhà. Cho nên nếu bạn sống ở Houston, cách tốt nhất để có thể một lần trải nghiệm cảm giác rùng rợn khi bơi ở đây đó là... chuyển vào sống ở tòa nhà, hoặc kết bạn với ai đó là cư dân tại đây.