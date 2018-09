Bay để ngắm nóc nhà thế giới thật gần

Khoảnh khắc hay nhất của chuyến đi là từng người được tiếp viên hướng dẫn lên phía buồng lái để chụp hình.

Thật ra tôi không nghĩ mình sẽ đi ngắm Himalaya nữa vì lúc ở Tây Tạng tôi đã đi Everest Base Camp và ngắm nhìn đỉnh Everest trong cái lạnh thấu xương đã đời rồi. Thế nhưng đọc những thông tin trên Lonely Planet và Tripadvisor thấy họ đánh giá việc bay đi ngắm dãy Himalaya qua cửa máy bay là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Nepal nên cứ phải suy nghĩ mãi và cuối cùng đành móc hầu bao bỏ ra 180 USD để trải nghiệm chuyến bay ngắn ngủn chỉ có 45 phút với hy vọng sẽ được ngắm nhìn dãy núi huyền thoại này gần hơn, rõ hơn.

Bạn sẽ được ngắm các đỉnh núi trên Himalaya thật gần.

Đêm trước khi bay, chúng tôi cũng khá lo lắng vì thời tiết không được tốt lắm, lo sợ ngày trời mù sẽ không thấy được gì nên lưỡng lự... Thấy thái độ của chúng tôi, người bán tour chắc chắn bảo với chúng tôi rằng "sẽ hoàn tiền lại nếu chúng tôi không thấy được dãy Himalaya... thế là ai cũng đồng ý đi luôn.

Từ sớm tinh mơ là đã phải thức dậy để xe tới đón đi phi trường Kathmandu để bay "lên đỉnh". Có đến mấy hãng hàng không bay đưa khách đi tuyến này và đa số là bay vào sáng sớm để mọi người được ngắm dãy Himalaya dưới ánh nắng vàng sớm mai cũng như giúp du khách không mất thời gian đi chơi trong ngày khi ở Nepal. Mọi thủ tục bay cho chuyến bay này giống như bay nội địa, cũng check in, check hành lý, qua cổng an ninh... và chờ ở cửa rồi ra xe lên máy bay. Mỗi chuyến bay chỉ chừng mười mấy người và bay bằng máy bay loại nhỏ... thấy cũng ớn lạnh run run nhưng cứ an ủi mình "sống chết có số, chết ở đây cũng sẽ nổi tiếng" vậy nên thấy thoải mái tận hưởng chuyến bay.

Máy bay loại nhỏ đưa bạn thực hiện tour chinh phục Himalaya.

Hôm ấy trên máy bay tôi bay có hai cô tiếp viên người Nepal rất xinh đẹp. Người Nepal nhìn chung ai cũng có nước da ngăm ngăm và nhìn đậm đà sắc nét. Hơn cả là họ khá hiền lành, thân thiện nên rất dễ cảm tình. Tiếp viên ân cần chu đáo chào đón khách với nụ cười xinh đẹp, mời chúng tôi uống nước, ăn kẹo... và máy bay cất cánh, Kathmandu lộn xộn dưới kia dần dần xa và chúng tôi bắt đầu hướng về phía dãy Himalaya trắng muốt phía chân trời xa xa.

Do đã đi Tây Tạng, đã ngắm được đỉnh Everest cũng như những ngọn núi khác trên nóc nhà thế giới rồi nên quả thật cả nhóm chúng tôi không quá bất ngờ khi phía ngoài cửa sổ máy bay, nơi tiếp viên chỉ cho chúng tôi những đỉnh khác nhau của dãy Himalaya đang khoe mình trắng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Chỉ có một điều thích thú là từng người một được tiếp viên hướng dẫn lên phía buồng lái của phi công để chụp hình. Đó là khoảnh khắc hay nhất của chuyến đi ngắm nhìn nóc nhà thế giới qua cửa sổ máy bay.

Thật ra có đi rồi mới thấy rằng tour này cũng không quá xuất sắc như trên các trang web du lịch đánh giá và có phần hơi đắt đỏ, nhất là với những ai đã đi Tây Tạng rồi thì theo tôi là cũng không nhất thiết phải đi vì cự ly để ngắm nhìn không quá gần như trong suy nghĩ... Tuy nhiên với những ai chưa đi Tây Tạng mà chỉ đến Nepal thôi thì tôi nghĩ phải trải nghiệm nó. Và với tất cả những người mê du lịch thì việc trải nghiệm một chuyến bay được liệt vào danh sách "khá nguy hiểm" là điều nên làm bởi chuyện ngắm nhìn Everest không phải là vấn đề lớn mà hơn cả là mình đã trải qua những giây phút khó quên trên một chuyến bay tham quan mà nơi xuất phát cũng là điểm đến sau 45 phút chao lượn trên không bên cạnh dãy núi hùng vĩ tiếng tăm nhất nhì hành tinh.

Điều thú vị nhất của chuyến đi là được lên buồng lái khi máy bay vẫn đang bay.

Và rồi sau 45 phút bay, máy bay hạ cánh trở lại nơi xuất phát. Mỗi hành khách được tiếp viên phát cho một giấy chứng nhận. Đó là chứng nhận bạn đã bay trên mây để ngắm nhìn nóc nhà thế giới nổi tiếng bằng máy bay để rồi về nhà mà còn có cái để khoe với bạn bè, con cái... rằng "đã cưỡi mây để ngắm nhìn đỉnh Everest nổi tiếng khi đến Nepal".

Vài kinh nghiệm chia sẻ cho việc đi Nepal:

- Visa Nepal xin tại sân bay hay biên giới rất dễ. Không cần xin visa trước. Cứ chuẩn bị ảnh và 25 USD tại cửa khẩu là xong.

- Nếu kết hợp đi cả Nepal và Tây Tạng thì nên bay Nepal/ Kathmandu chơi trước, sau đó từ Kathmandu bay đi Lhasa sẽ đỡ sốc về cảnh đẹp hơn. Hiện tại bay đi Kathmandu có AirAsia bay từ Kuala Lumpur, Bangkok và Thai Airways bay từ Bangkok giá khá rẻ.

- Khu balô Thamel ở Kathmandu khá vui, có nhiều khách sạn giá rẻ, nhiều quán bia, quán bar cũng rẻ và là khu tây balô ở đây. Vậy nên book khách sạn ở khu này.

- Phương tiện công cộng ở Nepal rất tệ, đường sá thì cũng quá trời xấu nên nếu đi đông thì nên book xe riêng cho cả nhóm còn đi ít đi phương tiện công cộng thì hãy chuẩn bị tinh thần.

- Ăn uống ở Nepal cũng không khó vì có nhiều tiệm Tây, Tàu... bò bít tết ở đây ăn khá được và rẻ

- Nên đi rafting (chèo thuyền phao ở địa hình hiểm trở) ở Nepal, bảo đảm bạn sẽ mê ngay.

- Trải nghiệm bay ngắm dãy Himalaya cũng là điều nên làm khi ở Kathmandu.

- Tháng 9 đến tháng 12 là mùa đẹp trời trong ở Nepal

- Nên đi trekking ở Nepal và nhảy dù ở Pokhara.

- Ở Kathmandu không thể bỏ qua Patan, Bhaktapur Durban Square... Ở Patan có quán cafe ngồi trên gác nhìn xuống rất hay. Mua đồ ở Patan cũng rẻ và nhiều đồ đẹp hơn mấy nơi khác ở Kathmandu.

- Nhớ mang theo USD tiền mặt vì ở Nepal rất hiếm xài credit card hoặc có thì phí rất cao.

- Mua quà lưu niệm giá rẻ là thứ khoái nhất khi đi Nepal nhất là các loại vòng tay, chuỗi hạt, tượng Phật...

Bài và ảnh: Thiện Nguyễn