Bản Giốc là một trong 10 thác nước đẹp nhất thế giới

Trang Wonder List vừa công bố danh sách 10 thác đẹp nhất thế giới. Trong đó thác Bản Giốc của Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8.

​1. Iguazu (Argentina)

Iguazu được phát hiện bởi những người Tây Ban Nha vào năm 1541. Nó nằm trên biên giới giữa Argentina và Brazil. Iguazu không phải lớn nhất, cũng chẳng phải sâu nhất, song nó là ngọn thác đẹp số một thế giới bởi sự kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng. Những dòng nước chảy siết cùng những vách đá kỳ thú đã tạo nên một kỳ quan với vẻ đẹp tuyệt vời.

2. Victoria (Zambia)

Niagara rộng lớn là thế nhưng về độ rộng lớn, Victoria còn gấp đôi. Điều đó đủ cho thấy sự hùng vĩ của Victoria là ấn tượng đến nhường nào. Đây vẫn được coi là ngọn thác lớn nhất thế giới, dù thực tế theo những thống kê thì không phải vậy. Victoria cuốn hút du khách ở sức mạnh và sự ngoạn mục do những dòng nước tạo nên. Victoria chính là ngọn thác đã làm nên tên tuổi của đất nước châu Phi Zambia.

3. Niagara (Mỹ)

Niagara lúc nào cũng đông khách du lịch.

Niagara là một “tổ hợp” những dòng thác chảy xiết trắng xóa. Niagara rất rộng lớn và hùng vĩ. Nơi đây có một vẻ đẹp khó cưỡng, đến nỗi hàng năm có tới 14 triệu lượt khách đến thăm quan thác này.

4. The Angel (Venezuela)

Đúng như ý nghĩa tên gọi của nó, thác The Angel nhìn như một thiên thần. Nó có thể không đáng sợ như Kaieteur, không chảy siết như Vinnufossen nhưng The Angel lại là số một về độ cao. Đây là ngọn thác có dòng chảy liên tục cao nhất thế giới với độ cao gần 1 km (979 m). Vì độ cao như vậy nên xung quanh The Angel luôn có rất nhiều sương do nước bắn lên thành hơi rất mạnh.

5. Kaieteur (Guyana)

Với chiều cao chỉ 226 m nhưng Kaieteur lại trở thành một nỗi khiếp sợ với những ai muốn chinh phục nó. Bởi Kaieteur là ngọn thác có dòng chảy mạnh nhất thế giới với trung bình 663 m3 nước đổ xuống mỗi giây.

6. Vinnufossen (Na Uy)

Vinnufossen thực sự là một kiệt tác của châu Âu. Đây là ngọn thác cao nhất lục địa này. Với nhiều vách đá, cộng với độ chảy siết của con sông Vinnu, dòng nước ở đây trở nên cực kỳ hung dữ. Nhưng nó lại tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ. Vinnufossen trở thành một điểm tham quan lý thú của Na Uy.

7. Blue Nile (Ethiopia)

Những dòng nước trắng xóa đã phần nào nói lên độ hùng vĩ của thác Blue Nile. Ngọn thác này là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất Ethiopia.

8. Bản Giốc (Việt Nam)

Thác Bản Giốc là điểm phải đến ở Cao Bằng.

Thác Bản Giốc nằm ở tỉnh Cao Bằng, cách 272 km so với thủ đô Hà Nội. Điểm hấp dẫn của Bản Giốc là ở vẻ đẹp, sự kỳ vĩ. Thực tế thì Bản Giốc là ngọn thác biên giới lớn thứ 4 thế giới sau Niagara, Victoria và Iguazu. Thác có nhiều tầng, với một nét thú vị là tiếng nước chảy rất vang.

9. Gullfoss (Iceland)

Đây là ngọn thác đẹp và hùng vĩ nhất của Iceland. Cái tên Gullfoss trong tiếng địa phương có nghĩa là “thác vàng”. Gullfoss càng nổi tiếng vì nó là thác đôi.

10. Jog Falls (Ấn Độ)

Đây là ngọn thác cao 253 m, cao thứ nhì Ấn Độ. Jog Falls được hình thành nhờ con sông Sharavathi nổi tiếng. Jog Falls thu hút du khách ở sự to lớn, đặc biệt hơn khi ngọn thác này chỉ lộ ra khi mùa khô đến. Bởi mùa mưa, khi nước dâng lên, Jog Falls gần như biến mất.

