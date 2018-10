Bãi biển hồng ở Indonesia đẹp như bảng pha màu

Đảo Komodo nhìn từ trên cao, với bãi biển ôm trọn hai bên dãy núi. Đây cũng là địa điểm check in quen thuộc của giới phượt ở Indonesia. Bạn có nhiều cách đến với hòn đảo xinh đẹp này, trong đó phổ biến nhất là từ Bali. Du khách có thể bay từ Bali đến sân bay Labuan Bajo trên đảo Flores rồi từ đây mua tour theo ngày đến đảo Komodo. Do hòn đảo còn là nơi bảo tồn loài rồng Komodo cực quý hiếm nên mọi hoạt động của khách du lịch đều cần được đảm bảo an toàn.