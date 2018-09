Ba resort cao cấp ở Việt Nam dành cho giới sao và 'hội con nhà giàu'

Á hậu Huyền My trong một lần check in ở khách sạn. So với 2 khách sạn trên, Intercontinental có "thành tích" hơn khi giành được nhiều giải thưởng về khu nghỉ cao cấp quốc tế. Giá một phòng thuê từ 6 triệu đồng đến khoảng 20 triệu đồng một đêm.