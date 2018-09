Ba ngôi chùa đẹp ở phía Nam trở thành điểm du lịch hot

Không chỉ tới lễ bái, nhiều du khách đến các ngôi chùa có kiến trúc đẹp để vãn cảnh, tìm về không gian thư thái, tĩnh lặng.

Tịnh xá Ngọc Hòa - Quy Nhơn

Pho tượng Phật đôi hướng ra biển Quy Nhơn trong xanh - một cảnh tượng vừa bình yên vừa kỳ vĩ. Ảnh: anjeilo

Tịnh xá Ngọc Hòa nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km, thuộc thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định. Ngôi chùa này cách không xa điểm du lịch nổi tiếng Eo Gió, do đó rất thuận tiện để bạn kết hợp trong một chuyến đi.

Được xây dựng từ năm 1960, tịnh xá Ngọc Hòa được biết đến là điểm du lịch tâm linh huyền bí và sở hữu pho tượng Phật đôi khổng lồ trước biển. Đây cũng là tượng Phật đôi lớn nhất Việt Nam. Pho tượng được xây dựng vào năm 2013, cao 30 mét, gồm 2 tượng quay lưng vào nhau rất độc đáo. Một bên là tượng Quan Âm Kiết Tường màu vàng, hướng núi tượng trưng cho rừng vàng và một bên là tượng Quan Âm Nam Hải màu bạc, hướng biển tượng trưng cho biển bạc. Ban đầu là như vậy nhưng sau một thời gian pho tượng bạc bị nước biển ăn mòn nên các nhà sư quyết định sơn vàng tượng Quan Âm Nam Hải. Phía bên trong pho tượng đôi này là 2.000 bức tượng Quan Thế Âm chất liệu khác nhau.

Phía dưới pho tượng được xây theo kiến trúc đá ong đặc trưng của Bình Định. Ảnh: truclinh96

Đứng từ trên cao, bạn có thể ngắm toàn bộ danh thắng Eo Gió cùng pho tượng Phật khổng lồ, tận hưởng làn gió biển mơn man, thư thái. Không gian chùa tĩnh lặng, yên ắng nên nếu chỉ có nhu cầu vãn cảnh, bạn nên giữ trật tự và không làm ảnh hưởng đến cảnh quan.

Chùa Minh Thành - Pleiku

Tọa lạc trên một ngọn đồi trên đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, chùa Minh Thành đang được cộng đồng du lịch phía Nam xôn xao bởi kiến trúc đẹp mê hồn cùng nhiều góc sống ảo. Chùa Minh Thành được ví như "tiểu Tokyo" với tòa bảo tháp Xá Lợi cao 9 tầng, sơn đỏ y chang phong cách các ngôi chùa xứ phù tang.

Bảo tháp 9 tầng sơn đỏ mang đặc trưng của các ngôi chùa Nhật Bản. Ảnh: khanhha-tran89

Được xây dựng từ năm 1964 bởi hòa thượng Thích Giác Đạo nhưng tới năm 1997, chùa được trùng tu, tôn tạo sau khi các công trình của chùa bị xuống cấp sau chiến tranh. Chùa Minh Thành được xây lại với chính điện cao 16m, trần nhà và bộ cửa được làm từ gỗ pơ mu và gỗ gõ được chạm khắc rất tinh xảo bốn vị Tứ Đại Thiên Vương.

Điểm đặc biệt nhất của ngôi chùa sau khi được cải tạo là tòa bảo tháp xá lợi cao 40m, 9 tầng với phần mái cấu trúc rất cầu kỳ, công phu mô phỏng các ngôi chùa ở Nhật Bản. Đây cũng là điểm được nhiều người check in nhất trong khuôn viên chùa Minh Thành.

Chùa tọa lạc trên một ngọn đồi trên đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku. Ảnh: henlylala

Bên trong chánh điện là 3.000 bức tượng Phật được bày áp vách cùng bàn thờ Phật, bốn góc của chánh điện là bốn pho tượng Phật Bà nghìn tay nghìn mắt. Ngoài ra, bên trong còn có 18 bức tượng La Hán làm bằng gỗ mít, nặng 300 kg và cao 130 cm. Không chỉ có nội thất đẹp và hoàng tráng mà chùa Minh Thành còn gây ấn tượng bởi ngoại thất đẹp mê hồn người, được trang trí bởi các tiểu cảnh cây xanh, cầu, hồ nước... mang tới không gian thư thái, thanh bình cho khách vãn cảnh chùa.

Tu viện Khánh An

Tu viện Khánh An nằm ngay tại quận 12, TP HCM. Ảnh: pgbao

Một ngôi chùa mang phong cách Nhật Bản khác đang được nhiều bạn trẻ tìm đến đó là tu viện Khánh An nằm ngay tại quận 12, TP HCM. Tu viện Khánh An mang phong cách của Phật giáo Bắc Tông, đậm nét kiến trúc Á đông, ban đầu là một ngôi chùa nhỏ được xây dựng từ năm 1905. Chùa nằm giữa hai làng An Lộc Đông và Hanh Phú từng là nơi tập hợp nhiều chiến sĩ yêu nước tham gia chống Pháp. Chùa nhiều lần bị thực dân Pháp đốt phá, chỉ còn là một am nhỏ dựng bằng tre nứa sơ sài. Chùa được trùng tu từ năm 2006 tới 2016 thì hoàn thành, đổi thành tu viện Khánh An với kiến trúc hoành tráng, tinh xảo.

Đây là một công trình Phật giáo mang đậm phong cách kiến trúc chùa chiền của xứ sở hoa anh đào và cũng được ví như một góc Tokyo giữa lòng Sài Gòn. Ngoài màu nâu gỗ, tường trắng và phần mái vàng đậm chất Nhật, ngôi chùa còn treo chuông gió ở khắp nơi, tạo nên âm thanh du dương, an lạc cho cõi tiên cảnh. Sân chùa còn có nhiều cột đèn bằng gỗ mô phỏng đúng kiểu Nhật Bản, hài hoà với tổng thể kiến trúc nhiều không gian xanh của hoa lá, hồ sen lớn cùng các tiểu cảnh hòn non bộ.

Một góc tu viện Khánh An gợi nhớ về những ngôi chùa cổ ở Nhật. Ảnh: myha-ng

Nếu là một người thích chụp ảnh và đam mê kiến trúc mới lạ thì đây quả là thiên đường để bạn “sống ảo” bởi bất cứ góc chụp nào cũng đều rất đẹp. Tuy nhiên, đây là chốn linh thiêng, vì vậy bạn nên lưu ý trang phục khi tới vãn cảnh và giữ trật tự. Bạn có thể tới đây theo các hướng ngã tư An Sương, ngã sáu Gò Vấp hay cầu Bình Triệu.