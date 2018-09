Chỉ cần 3 ngày, người Sài Gòn đã có thể thăm một số điểm tiêu biểu ở thị trấn nổi tiếng nhất vùng Tây Bắc, và nếu may mắn, bạn còn gặp băng tuyết.

Nếu bạn sống ở phương Nam và muốn thật sự tận hưởng cái rét miền Bắc vào mùa đông, hãy chọn thời điểm nhiệt độ được dự báo xuống thấp nhất để lên kế hoạch cho chuyến đi Sapa. Chỉ cần 3 ngày thôi, bạn sẽ đủ thời gian để đến một vài nơi tiêu biểu tại Sapa, tận hưởng cái lạnh miền Bắc một cách rõ rệt nhất và nếu may mắn, có thể chứng kiến cảnh đẹp của băng tuyết hiếm có. Thời điểm lý tưởng thường là từ giữa tháng 12 cho tới cuối tháng 1 hằng năm. Phương tiện di chuyển - Đặt vé máy bay từ TP HCM ra Hà Nội. Tùy vào hãng hàng không và thời gian đặt vé mà giá có thể dao động từ 2 đến 3 triệu đồng khứ hồi cho một người. Nên đặt vé trước hai tuần để có được mức giá tốt nhất. Chọn bay sáng sớm ngày đầu tiên (muộn nhất là cất cánh lúc 8h) để kịp đến Sapa khi trời chưa tối, tránh xe lên đèo quanh co không ánh sáng gây cảm giác lo lắng. Chuyến bay về khoảng từ 20h đến 21h. - Đặt vé xe từ Nội Bài đi Sapa: Có thể tìm các hãng xe từ Hà Nội đi Sapa trên mạng. Hiện có rất nhiều hãng xe đủ loại, phần lớn là xe giường nằm, xuất phát từ Hà Nội đi thẳng lên đến Sapa hoặc dừng tại trạm Lào Cai, sau đó chuyển khách lên Sapa bằng xe 16 chỗ. Khi đặt xe giường nằm, nên chọn giường tầng dưới, tránh say xe. Các xe này thường đón khách từ sân bay tại ngã tư Nội Bài (ngã tư Kim Anh) cách cổng sân bay khoảng gần 3 km (bùng binh đầu tiên giao giữa đường từ sân bay Nội Bài về Hà Nội thuộc đường Võ Văn Kiệt). Lưu ý chọn giờ hẹn xe đón khoảng từ 1 đến 1 tiếng rưỡi sau khi máy bay hạ cánh để tránh cập rập. Chẳng hạn, nếu bạn hạ cánh lúc 11h thì nên đặt chuyến xe đón tại ngã tư Nội Bài lúc 12h hoặc 12h30. Trường hợp đáp muộn có thể báo ngay với nhà xe để đi chuyến sau. Nên đặt vé luôn cho chuyến về từ Sapa đến Nội Bài. Thời gian tối thiểu kể từ khi khởi hành ở Sapa cho đến khi máy bay cất cánh là 8 tiếng. Ba ngày đi săn băng tuyết Sapa, khởi hành từ Sài Gòn

Lưu trú

Những khách sạn 4-5 sao hoặc các khu nghỉ dưỡng bên ngoài thị trấn có giá từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng/đêm với phòng 2 người, còn lại giá khách sạn tại trung tâm Sapa nhìn chung không quá đắt đỏ, có mức giá khoảng 500.000 đồng/đêm. Nhiều khách sạn thường yêu cầu chuyển khoản đặt cọc nửa số tiền thuê phòng hoặc trả hết. Các bạn có thể tham khảo giá và hình ảnh của khách sạn trên các trang web đặt phòng chuyên nghiệp.

Du khách Sài Gòn đi 3 ngày đặt khách sạn 2 đêm ở phòng, bao gồm chiều ngày thứ nhất và trả phòng trưa ngày thứ 3.

Hành lý

Hầu hết các thời điểm trong năm, đặc biệt vào mùa lạnh (tháng 12-tháng 1), nhất thiết phải chuẩn bị áo rét, áo len, găng tay, vớ, khăn choàng, mũ len, khăn trùm mặt. Ngoài ra, nên chọn quần loại dày có thể chống rét. Lưu ý những người không chịu được lạnh, cần phải trang bị cẩn thận hơn.

Thị trấn Sapa hiện như một đại công trình xây dựng (dự kiến còn kéo dài nhiều năm) nên đường phố hầu hết rất bẩn (bùn đỏ ẩm ướt), chính vì thế, nên chọn những loại giày tránh trơn và dính bẩn. Lành nhất vẫn là mang ủng khi dạo phố. Tránh mặc những loại trang phục rườm rà hoặc có màu dễ thấy bẩn khi dính bùn. Nói nôm na, khó lòng có thể ăn mặc như tiểu thư, công chúa, giày cao gót... khi đến đây. Nếu bạn đi lần đầu, có thể ở trong thị trấn, còn nếu không, hãy chọn những địa điểm yên tĩnh hơn bên ngoài hoặc ven thị trấn, để tránh tình trạng lộn xộn do xây dựng và xô bồ do khách du lịch quá đông.

Bản Cát Cát, bản gần nhất với thị trấn Sapa trong sớm mai.

Lịch trình chi tiết

Ngày 1

Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ bay 2 tiếng, làm thủ tục, ký gửi hành lý (nếu có). Để tránh phiền hà, không nên để chai lọ thủy tinh, chai rượu thủy tinh, cục sạc di động vào hành lý ký gửi, sạc di động cho vào hành lý xách tay.

Tới Nội Bài, bạn có thể chọn taxi truyền thống hoặc taxi công nghệ tại cửa sân bay để ra ngã tư Nội Bài. Giá taxi truyền thống không đắt hơn taxi công nghệ, phí tính theo đồng hồ chỉ khoảng 40.000 đồng, tuy nhiên các tài xế thường xin thêm bởi chuyến đi quá ngắn (trong khi họ phải xếp hàng rất lâu để đợi tới lượt chạy). Báo với taxi "cho dừng trước ngã ba cao tốc để chờ xe đi Sapa". Sau khi xuống taxi, có thể ngồi tại các quán ngô hay trứng luộc để chờ xe.

Từ Nội Bài đến Sapa khoảng hơn 300 km, mất khoảng 6 giờ ngồi xe. Nhiều hãng chạy thẳng từ đến Sapa bằng xe giường nằm, tuy nhiên cũng có hãng chuyển khách sang xe nhỏ tại Lào Cai (cách Sapa khoảng 30 km). Quãng đường từ Nội Bài đến Lào Cai rất êm do đường cao tốc, song đoạn đường từ Lào Cai đến Sapa đèo dốc quanh co, tránh đi vào đêm vì không có đèn đường. Khuyến cáo nên chuẩn bị thuốc say tàu xe. Trên đường từ Nội Bài đi Lào Cai, xe có dừng một lần cho du khách ăn uống và đi vệ sinh.

Tại thị trấn Sapa, các nhà xe thường trả khách tại chợ, taxi, xe ôm... luôn chờ đón và níu kéo. Nếu đi taxi, cách tốt nhất là chọn taxi tính km. Taxi ở Sapa thuộc diện có giá đắt nhất Việt Nam. Km đầu tiên có giá 17.500 đồng. Ngoài ra, một số tuyến đường tuy ngắn nhưng được cơ quan nhà nước quy định giá cao do đường khó đi, ví dụ từ chợ Sapa đến bản Cát Cát chỉ khoảng 3 km nhưng giá quy định khoảng 100.000 đồng. Đi xe ôm sẽ rẻ hơn nhiều.

Sau khi đón xe về khách sạn, nhận phòng nghỉ ngơi trước khi ra chợ dùng cơm tối. Trước khi đi ăn, nên nhờ nhân viên khách sạn mua giúp vé đi cáp lên đỉnh Fansipan cho ngày hôm sau. Giá cáp 600.000 đồng cho mỗi người, vé là một thẻ từ chỉ sử dụng trong ngày. Nếu bạn đi vào ngày không phải cuối tuần hay dịp lễ Tết thì không cần phải đặt trước, có thể mua trực tiếp tại nhà ga cáp treo.

Về ẩm thực, Sapa có một số loại đặc sản nên thử như cá tầm, cá hồi, lợn bản, nhưng ưu tiên hàng đầu là các loại rau tươi. Những tháng cuối năm, nên ăn thử đĩa cải mầm đá xào, một đặc sản chỉ có ở vùng này. Đầu bếp Sapa nêm nếm khá vừa ăn với người miền Nam, tuy nhiên thấy đầu bếp Tây thì không nên gọi món Việt.

Lẩu cá tầm, cá tầm nướng muối ớt, lẩu cá hồi có vị vừa ăn, cá rất tươi, song món lợn bản, lợn cắp nách dễ bị đông mỡ do trời lạnh. Các quán cháo, phở ở Sapa dù nhiều người địa phương đánh giá cao nhưng dân Sài Gòn nhận xét chỉ ở mức trung bình. Quang Minh (Xuân Viên), Thảo Hiền (đường Thạch Sơn)... là các quán ăn thường được khách phương Nam chọn bởi giá cả tốt, nêm nếm tròn vị. Hầu hết người Sapa hiếu khách.

Ăn uống xong, khách có thể đi bộ đến khu nhà thờ đá ở trung tâm để ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm hoặc ăn đồ nướng trước khi về nghỉ ngơi.

Nếu may mắn, bạn sẽ gặp hình ảnh thần tiên này trên đỉnh Fansipan. Ảnh: VnExpress

Ngày 2

Có thể ăn sáng lúc 6h30 sau đó đón xe đi uống cà phê ngắm cảnh sương sớm hoặc băng giá. Điểm đến lý tưởng cho tách cà phê nóng khoảng 40.000 đồng là cà phê Haven tại khu Cát Cát. Cùng với Haven, đây là khu vực có những quán cà phê có view đẹp nhất Sapa, khách có thể ngắm ruộng bậc thang, các thung lũng, bản Cát Cát và toàn bộ thị xã trên lưng chừng núi. Khi đi nên mặc áo ấm.

10h-10h30 đón taxi khởi hành lên Fansipan. Bạn cũng có thể thuê xe máy tự lái, đường đi có chỉ dẫn dễ dàng nên không sợ lạc. Lưu ý ăn mặc đầy đủ vì nhiệt độ trên đỉnh Fansipan rất thấp. Ngồi cáp lên trạm thứ nhất, tiếp tục leo khoảng 100 bậc thang để viếng chùa, ngắm toàn cảnh đồi núi, mây mù bao phủ. Nếu muốn lên đỉnh cao nhất, du khách phải leo thêm 600 bậc thang, hoặc mua vé tàu kéo 100.000 đồng cho 2 lượt lên xuống.

12h30 xuống đỉnh, khách có thể dùng bữa trưa ở các quán nướng trước cổng Fansipan. Món cơm lam thịt nướng có giá khoảng 100.000 đồng (một ống cơm và 2 xiên thịt đủ no cho mỗi người).

13h30 đón taxi đi Cổng Trời cách đỉnh khoảng 13 km, trên đường đi có thể ghé thăm thác Bạc, thác Tình Yêu. Trong 3 điểm tham quan vừa kể, Cổng Trời là điểm đẹp nhất, tại đây, du khách có thể nhìn thấy cả thung lũng rộng lớn, những ruộng nương xanh rì, con đường ôtô xuôi ngược Phong Thổ (Lai Châu). Tuy nhiên cảnh này chỉ xuất hiện lúc trời quang, không có sương mù. Giá taxi theo chuyến từ Fansipan hoặc trung tâm Sapa đến Cổng Trời - Thác Bạc - Thác Tình yêu khoảng 300.000 đến 400.000 đồng khứ hồi. Lưu ý, trời mù thì không nên đi vì không nhìn thấy gì.

Về khách sạn nghỉ ngơi, dùng bữa tối, lai rai rượu thóc Sén Cù, rượu táo mèo hoặc có thể chọn các hiệu massage chân bằng thuốc người Dao. Giá massage ở Sapa không rẻ, khoảng 200.000 đồng cho một suất chưa tính tiền tip, nhưng đây cũng là một đặc sản của Sapa, nhất là trong ngày giá rét, được ngâm chân vào chậu nước thuốc ấm ấm thơm thơm.

Thưởng thức cà phê ngắm núi đồi làng bản.

Ngày 3

Đi chợ Sapa, một thú vui không thể bỏ qua khi đến nơi đây. Chợ bán nhiều rau củ tươi có thể mang về làm quà, trâu gác bếp, hạt dẻ, táo mèo khô cũng là những đặc sản có thể chọn mua - 9h30 quay lại khách sạn chuẩn bị trả phòng, ra xe về lại Nội Bài. Do xe có ghé lại một điểm ăn uống nên không quá lo lắng nếu chưa kịp ăn trưa. Tuy nhiên cách tốt nhất vẫn là nên chuẩn bị sẵn thức ăn gọn nhẹ, không nặng mùi.

11h xe chạy từ Sapa. Xe đổ đèo cũng gây say xe nên người dễ say cần chú ý uống thuốc. Khoảng 17h xuống ngã tư Nội Bài, đón taxi vào sân bay để về lại TP HCM. Kết thúc chuyến đi.