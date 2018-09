Ba lý do du khách muốn quay lại Singapore

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của đảo quốc, du khách đến Singapore có cơ hội tham gia chương trình khuyến mãi "Singapore Superpass" tích dấu đổi quà do Tổng cục Du lịch Singapore và hãng hàng không Tigerair phối hợp tổ chức. Khách du lịch có thể tự in ra hoặc đến nhận trực tiếp bản in sẵn của cuốn hộ chiếu “Singapore Superpass” tại văn phòng đại diện Singapore Tourism Board. Địa chỉ văn phòng: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP HCM và 92 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo đó, khi mua sắm hoặc tham quan tại các địa điểm trong chương trình, bạn có thể tích lũy những dấu đóng trên hộ chiếu hoặc giữ lại hóa đơn mua hàng và dịch vụ để đổi lấy những món quà hấp dẫn khi trở về Việt Nam.

Ngoài ra, với thẻ lên máy bay của Tigerair, du khách có thể tận hưởng nhiều ưu đãi giảm giá đặc biệt khi mua sắm, ăn uống và giải trí tại Singapore như giảm 10% khi vui chơi tại Universal Studios Singapore, S.E.A. Aquarium... và còn nhiều hình thức khác.

Tìm hiểu thêm thông tin tại website: www.tigerair.com/vn/yoursingapore.