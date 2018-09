Ba khu phố Tây đông khách ngày hè ở Hà Nội

Buổi tối ở Tạ Hiện, Nhà Thờ hay Xuân Diệu luôn tấp nập những vị khách ngoại quốc, vui chơi, ăn uống và giao lưu tới sáng.

Du khách nước ngoài thường thích những không gian mở, thoáng mát và có tính cộng đồng cao. Vì thế nên những khu vực ngoài trời hay quán ăn có view rộng thường là điểm hẹn lý tưởng được họ đánh giá cao.

'Ngã tư quốc tế': Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến - Đinh Liệt

Khi nhắc tới cụm từ "phố Tây", không chỉ người Hà Nội mà rất nhiều du khách nghĩ ngay tới tuyến phố đi bộ nổi tiếng Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến - Đinh Liệt. Nó còn xuất hiện trên hầu hết các trang tư vấn du lịch nước ngoài với nhiều phản hồi tích cực.

Ban đầu, khách nước ngoài chỉ hay tập trung nhiều ở khu vực Đinh Liệt phía đầu Cầu Gỗ vì nó nằm ngay sát bờ Hồ, có nhiều quán ăn và cửa hàng thủ công mỹ nghệ dân tộc. Nhưng càng về sau, sức hút của những căn nhà cổ cùng lối sống sôi động về đêm của hàng quán phía cuối tuyến đường đã ngày càng thu hút được nhiều khách nước ngoài.

Dãy nhà được thiết kế đồng bộ, sơn vàng, cửa sổ xanh đều tăm tắp phía đầu phố là biểu tượng của con phố đặc sắc này. Ảnh: Trần Quốc Hoàn

Trục chính của khu vực này là con phố nhỏ Tạ Hiện. Có lẽ hiếm có con phố nào ở Hà Nội, ngay cả trong khu phố cổ, mà vẫn còn giữ được những nét cổ kính, thâm nghiêm nhưng lại được quy hoạch quy củ, khang trang như ở đây.

Ban ngày, phố thông thương buôn bán bình thường. Nhưng khi thành phố lên đèn, Tạ Hiện như có một diện mạo mới, sôi động và nhộn nhịp hơn hẳn. Chiều ngang con phố chỉ tầm 4-5m, người ngồi tràn ra lòng đường, ngồi quán bên này thưởng thức miễn phí tiếng hát vọng ra từ dàn nhạc sống của quán kế bên. Người ta trò chuyện, làm quen, chúc tụng nhau cũng từ chính những ly bia cỏ dân dã mà thân tình.

Tập trung đầu phố là hàng bia trứ danh, với mồi mậu qua bao nhiêu năm vẫn đơn sơ thế: miếng bánh đa, dăm củ lạc, một cọc nem chua, nem thính hay một đĩa nem chua rán, vài năm trở lại đây thì mới bổ sung thêm một số món ăn như chim nướng, pho mai que, khoai tây lắc...

Tiếp đến là các quán pub nhỏ với menu là các đồ uống có cồn soft drink như mojito, magarita... Du khách có thể chọn lựa giữa không gian ấm cúng phía bên trong gian nhà cổ đậm chất Hà Nội, hoặc bước ra ngoài cửa để hòa vào không khí ồn ào, náo nhiệt.

Các con phố gần đó là Đinh Liệt, Lương Ngọc Quyến cũng tưng bừng và sáng đèn đến tới khuya. Bạn có lẽ chẳng cần lời tư vấn chính xác quán nào bởi chất lượng ở đây khá đồng đều, có chăng chỉ là nên đến sớm để có chỗ ngồi đẹp, hướng ra mặt đường.

Khu nhà thờ: cụm phố Nhà Thờ - Lý Quốc Sư - Ấu Triệu

Trái với không khí nhộn nhịp ở Tạ Hiện, khu nhà thờ lại dành cho những thực khách có gu hơn, muốn khám phá thành phố với những nét thâm trầm rất Hà Nội.

Cách đây một vài năm, nhà thờ là "đại bản doanh" của đặc sản trà chanh trứ danh, thứ thức uống giản dị nhưng khó quên. Sau khi cơn sốt này lắng dịu, khu nhà thờ vơi khách đi đôi chút nhưng vẫn là địa điểm yêu thích của không chỉ dân thủ đô mà còn của khách thập phương, bất kể đông hay hè.

Trà chanh Nhà Thờ vẫn rất hút khách Tây, dù đã qua cơn sốt. Ảnh: Tuấn Mark

Điểm hút khách lớn nhất của khu vực này là tầm nhìn hướng sang Nhà thờ Lớn, công trình có kiến trúc nổi bật và lâu đời ở Hà Nội. Nếu muốn không gian trẻ trung, gần gũi như các bạn sinh viên, du khách có thể chọn ngồi ở các quán trà chanh vỉa hè ở hai bên hông hoặc phía trước mặt nhà thờ. Buổi tối, nơi này cũng khá tấp nập.

Còn với du khách nước ngoài, sau khi tham quan nhà thờ, họ thường dừng chân ghé tại các nhà hàng, quán cà phê mang phong cách châu Âu tọa lạc trong khu vực này. Ngay từ đầu phố Nhà Thờ, có thể kể đến các nhà hàng như Paris Deli, Moca cafe với menu có phần cao cấp hơn các quán cà phê hay nhà hàng xung quanh.

Hanoi House Cafe phía bên đầu Lý Quốc Sư cũng là địa chỉ được nhiều khách Tây ưa thích, bởi không gian mộc mạc, nội thất dân dã, nhất là phía ban công có tầm nhìn thẳng sang Nhà thờ Lớn. Thế nhưng, quán này lại được nhiều người biết đến bởi bức tường nổi tiếng với dòng chữ "Hanoi" trên tường, kèm theo mũi tên chỉ đường, men theo những bậc thang cũ kỹ lên tầng 2. Có lẽ, ai cũng muốn ghi lại hình ảnh tại đây, như một kiểu check in độc đáo.

Hanoi House với bức tường nổi tiếng. Ảnh: Rusty compass

Marilyn và La Place (nằm bên phía phố Ấu Triệu) là hai cái tên được nhắc tới nhiều trên các diễn đàn nước ngoài. La Place thì nổi danh đã lâu, tuy mang cái tên đậm chất Pháp nhưng cái hồn Hà Nội lại in dấu rõ trong từng chi tiết nội thất của quán. Còn Marilyn ra đời muộn hơn, không quá chú trọng vào phong cách trang trí, quán ghi dấu bởi tầm nhìn tuyệt vời, hướng thẳng sang nhà thờ, từ ban công tầng 3. Từ sau khi So Hot cafe đóng cửa, Marilyn trở thành quán cafe có view đẹp nhất trong khu vực.

Ngoài ra, trên 3 tuyến phố này, có nhiều cửa hàng quần áo thiết kế, dường như chỉ dành cho "Tây" với giá khá đắt như Chim Yến, Bèo, Sống, Mây... Đây cũng là khu vực có nhiều đặc sản mang thương hiệu Hà thành như nem chua nướng hay cháo sườn ngõ Huyện.

Mật độ dày đặc các khách sạn, nhà nghỉ, địa điểm bán tour dành riêng cho khách Tây cũng là lý do khiến khu vực này luôn tấp nập bóng dáng người nước ngoài.

Khu hồ Tây: đường Xuân Diệu

Khu biệt thự và nhà ở bên bờ hồ Tây được nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc ở Hà Nội lựa chọn làm nơi ở bởi không gian thoáng mát và vị trí đắc địa. Vì thế, không khó hiểu khi khu vực này được khách ngoại quốc truyền tai nhau.

Tuy nhiên, do đường bao quanh hồ có độ dài khá lớn nên khách du lịch khó mà tìm được không gian ấm cúng và quây quần như ở Tạ Hiện hay Nhà Thờ. Có lẽ đông đảo nhất là phía đầu đường Xuân Diệu, đi từ đường Âu Cơ rẽ vào. Đây là nơi quy tụ của nhiều nhà hàng cao cấp với các món ăn do chính các đầu bếp nước ngoài đảm nhận.

Nổi tiếng nhất ở đây là nhà hàng Don's nằm đầu đường Quảng An, rẽ từ Xuân Diệu xuống. Nhà hàng từng lọt vào top "50 nhà hàng tốt nhất châu Á". Saint Honore, My Way, Blue Bird, Vine, Dieu's cuisine, Bobby Chinn, El Gaucho Steakhouse, Le pub... cũng là những địa chỉ nhận được nhiều lời khen trên các diễn đàn. Ngoài đồ Âu, trên con đường ven hồ này, thực khách châu Á cũng có thể ghé qua các nhà hàng Nhật Bản là Fukuzushi và Sushibar.

Nếu như Tạ Hiện là chốn vui chơi bình dân, Nhà Thờ là không gian sâu lắng thì khu vực quanh hồ Tây lại mang tới một không gian sang trọng dành cho khách có hầu bao dư dả. Khu vực này được mệnh danh là nơi có tầm nhìn đẹp nhất ở Hà Nội.

Nguyên Chi