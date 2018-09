Ba khách sạn Việt Nam được vinh danh ở châu Á

Metropole Hà Nội, Park Hyatt Sài Gòn, The Nam Hải Hội An lọt vào danh sách khách sạn và ngu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á do độc giả của tạp chí Travel+Leisure bình chọn.

Metropole Hà Nội và Park Hyatt Sài Gòn lần lượt đứng thứ 7 và 24 trong danh sách “Những khách sạn thành thị tốt nhất châu Á” (Top City Hotels in Asia), trong khi The Nam Hải Hội An đứng ở vị trí số 10 trong danh sách “Những khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á” (Top Resorts in Asia).

The Nam Hải là một trong những khu nghỉ dưỡng hàng đầu tại Việt Nam.

Danh sách “Những giải thưởng tốt nhất thế giới” (World’s Best Awards) của Travel+Leisure 2014 do độc giả bình chọn dựa trên các tiêu chí như phòng khách sạn, địa điểm, dịch vụ, nhà hàng và giá trị của dịch vụ so với số tiền khách bỏ ra.

Travel+Leisure là tạp chí chuyên về khách sạn, điểm đến và các công ty tốt nhất trong ngành du lịch”, có số lượng phát hành lớn nhất thế giới. Năm ngoái, cuộc bình chọn 500 khách sạn tốt nhất thế giới T+L 500 do tạp chí này tổ chức, Việt Nam có 4 khách sạn lọt vào danh sách.

Tùng Dương