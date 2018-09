Ba điểm dừng chân đáng yêu bên bãi biển An Bàng

An Bàng (Hội An) giờ không còn xa lạ với du khách trong và ngoài nước bởi bãi biển đẹp, sôi động và có những điểm thư giãn rất dễ chịu.

Cùng với phong cách nhà hàng kết hợp quầy bar phục vụ đồ ăn, đồ uống theo cả phong cách phương Tây và Việt Nam, The Deck House, Soul Kitchen và H'mong Sisters bên bãi biển An Bàng, Hội An được rất nhiều khách du lịch check in.

Soul Kitchen

Sự ra đời của Soul Kitchen gần như cùng thời điểm với sự nổi lên của bãi biển An Bàng, Hội An vài ba năm trước. Chủ của Soul Kitchen là người nước ngoài và bạn sẽ cảm nhận được phong cách rất phóng khoáng ở đây từ bài trí đến phục vụ và chất lượng đồ ăn, thức uống.

Không gian thư giãn ở Soul Kitchen hướng thẳng ra biển với thực đơn đồ ăn gồm cả các món Tây lẫn ta được chế biến khá hợp khẩu vị của nhiều người. Quán nổi bật với đồ nướng BBQ, trong đó cá nướng trong lá chuối được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, đồ ăn, đồ uống phong cách Tây cũng rất vừa miệng. Ở đây có nhiều loại cocktail, mocktail hay các loại rượu và đồ uống khác. Buổi tối quán có nhạc sống. Tuy nhiên, giá cả ở mức tương đối cao (100.000 đồng - 200.000 đồng cho một món ăn nhẹ). Bàn ghế, đồ dùng tại đây đã khá cũ.

The Deck House

The Deck House là cái tên mới nhất vừa xuất hiện trên bãi biển An Bàng. Nơi đây nổi bật với hai màu xanh - trắng rất bắt mắt và mang lại cảm giác thư giãn. Bạn có thể ngồi ở The Deck House nhâm nhi một ly trà, đọc một quyển truyện; thưởng thức một ly cocktail trong tiếng nhạc nhẹ nhàng hoặc cầm một chai bia vừa uống vừa hướng tầm mắt thư giãn về phía bãi biển nước xanh trong. Bạn cũng có thể ăn nhẹ sau khi tắm biển lên hoặc thoải mái nằm nghỉ ngơi, phơi nắng và đặc biệt chụp ảnh check in khá "ảo".

Khách tới The Deck House chủ yếu là người nước ngoài. Vào giờ cao điểm như buổi chiều, có thể bạn sẽ không tìm được chỗ ngồi đẹp vì khá đông. Giá cả đồ ăn, đồ uống khá hợp lý, dao động từ 50.000/đồ uống, từ khoảng 70.000 đồng/món ăn, chất lượng đồ ăn ở mức trung bình.

The Hmong Sisters

Cũng nằm trên bãi biển An Bàng, song The Hmong Sisters dường như "khiêm tốn" hơn hai địa chỉ đã kể ở trên. The Hmong Sisters có lối trang trí không quá nổi bật nhưng thân thiện. Bạn sẽ hoàn toàn thỏa mãn nếu may mắn "chiếm" được hai vị trí có view rất đẹp nằm ngay cạnh lối thang lên xuống để ngắm bãi biển, đặc biệt vào lúc hoàng hôn.

Đồ ăn Tây và Việt Nam có giá cả tương đối hợp lý và mỗi phần khá đầy đặn. Bạn sẽ hẳn hài lòng với món xúc xích tự làm theo phong cách Toulouse của cha con chủ quán người Pháp hay món gà quay được chế biến ngay tại chỗ và các món hải sản. The Hmong Sisters cũng hay tổ chức các buổi party nhân các ngày lễ của Việt Nam và Pháp. The Hmong Sisters cũng có một "chi nhánh" ở phố Mường Hoa, Sapa.

Ảnh: Thiện Nguyễn