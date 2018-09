Ba địa điểm 'không đụng hàng' ở Hội An

Những nơi này không phải ai cũng biết và đặc biệt được khách Tây yêu thích trong hành trình khám phá phố cổ.

Khi “phượt” miền Trung, các bạn trẻ thường chọn đi xe từ Đà Nẵng ra Hội An, vì khoảng cách rất gần, chỉ có 30 km. Tuy nhiên, nếu chỉ tạt qua vài tiếng, đi dạo phố cổ, chụp hình, ăn cao lầu rồi về Đà Nẵng, nhiều khả năng bạn đã bỏ qua những nét thơ mộng nhất của nơi đây. Hội An hấp dẫn nhờ những địa điểm “không đụng hàng”, những ngóc ngách ít người biết hay các góc phố “độc” mà chỉ khách địa phương hoặc tín đồ phố cổ mới mò ra. Điều đó đồng nghĩa, dù quay lại Hội An lần thứ 2, thứ 3, bạn vẫn sẽ không chán, vì luôn có những ngách thú vị mà bạn chưa tìm ra lần đầu. Ba cái tên thú vị dưới đây là những nơi như thế.

Trà quán Reaching Out

Reaching Out gây ấn tượng bởi không gian giản dị của một ngôi nhà cổ. Ảnh: TripAdvisor.

Trào lưu uống trà chiều kiểu Anh đã khá phổ biến ở Sài Gòn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trải nghiệm thưởng trà ở Reaching Out giữa lòng phố cổ lại có gì đặc biệt hơn nhiều. Những buổi sáng cuối tuần, nếu đi dạo trên phố chính Nguyễn Thái Học từ Chùa Cầu về phía chợ, đi ngang Reaching Out, nhiều khả năng bạn sẽ bắt gặp những nhóm bạn trẻ Hội An ngồi cười đùa, cùng nhau uống trà và ăn bánh quy, mứt dừa trong một khay trà đẹp. Sài Gòn có cà phê bệt, Hà Nội có trà chanh, thì Hội An có quán trà Reaching Out được các bạn trẻ và cả du khách thích thú.

Reaching Out hoàn toàn im ắng, vì tất cả các bạn phục vụ ở trà quán là người khiếm thính. Vì thế, để gọi món, bạn sẽ được phát một bộ order xinh xinh, bao gồm các yêu cầu như “Hot Water”, “Ice”, “Cool Water”,“Thank you”, “Bill”. Quán vì thế, cũng im và nhã. Những món trà không cầu kỳ, nhưng thơm ngát, đậm vị và được bày trí trong một khay đẹp. Kèm theo khay, bạn sẽ có sẵn một chiếc bánh quy nhỏ để nhâm nhi. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn nhiều món tráng miệng bánh mứt trong menu kèm theo. Khung cảnh khiến người ta "không thể không mê" địa danh nổi tiếng Việt Nam này.

Phong cách uống trà độc đáo. Ảnh: josefinforsberg.

Quán bài trí như một khu vườn yên tĩnh, có sen, có cây lá, có vạt nắng nghiêng nghiêng, mời gọi bạn nghỉ ngơi, tĩnh tại giữa thiên nhiên. Bước chân vào Reaching Out, bạn bỗng nhiên được trải nghiệm một phút bỏ qua hết lo lắng, có những phút thiền bên trà và thiên nhiên theo một cách rất nhẹ nhàng. Cởi bỏ hết những lo toan thường nhật, bạn sẽ thấy mình hoàn toàn chìm vào niềm vui của chuyến đi. Sau nhiều ngày du lịch, Reaching Out là một địa điểm tuyệt vời để bạn dừng chân, lắng lòng lại, viết nhật ký hành trình, hay trò chuyện cho điểm đến tiếp theo. Những trải nghiệm tuyệt vời tại Reaching Out đã đưa ReachingOut được bầu chọn hạng nhất trong những địa điểm đáng thăm nhất của Hội An từ du khách quốc tế trên tripadvisor.

Địa chỉ: 103 Nguyễn Thái Học - Giờ mở cửa: từ 8h30 đến 21h30.

Tiệm sách Randy’s Book Xchange

Randy’s BookXchange Randy’s Book Xchange được trang Travel Wire Asia bình chọn là một trong 10 tiệm sách hay nhất tại châu Á và là tiệm sách duy nhất ở Việt Nam lọt vào bình chọn này. Nếu yêu thích sách tiếng Anh và muốn tìm các tựa sách phong phú với giá rẻ trong tầm 80.000 - 200.000 đồng, bạn không thể bỏ qua tiệm sách này khi đến Hội An. Chủ tiệm sách, Randy, là một bác người Mỹ đã nghỉ hưu và chọn sống ở Việt Nam. Randy’s Book Xchange trông như một ngôi nhà bình thường…

Randy’s Book Xchange trông như một ngôi nhà bình thường nhưng bên trong thì đầy ắp những bộ sưu tập sách. Ảnh: goodmorning-hoian.

Từ phố cổ, bạn chỉ cần đi qua cầu Cẩm Nam sau lưng chợ, đi bộ khoảng 15 phút, sẽ đến hiệu sách độc đáo này. Tuy nhìn bên ngoài, tiệm sách trông như một ngôi nhà bình thường, nhưng Randy’s Book Xchange có biển chỉ dẫn khá rõ ở đầu hẻm, nên cũng khá dễ tìm.

Bạn có thể mang theo một vài quyển sách tiếng Anh để đổi nếu thích, vì hiệu sách có chính sách đổi 2 quyển lấy một quyển từ bộ sưu tập ở tiệm. Phần lớn sách đều đồng giá 80.000 đồng. Một số quyển sách được yêu thích hơn sẽ có giá cao hơn một chút.

Quán nước Cocobox

Quán Cocobox nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Cocobox.

Cocobox được làm theo concept quán café, sinh tố kết hợp cửa hàng bán nông sản đang rất phổ biến ở châu Âu. Vì thế, ghé Cocobox, bạn có thể vừa thưởng thức một bữa ăn sáng kiểu Tây, vừa thử các loại sinh tố được mix vị lạ,vừa chọn mua quà mang về nhà với nhiều mặt hàng chất lượng cao được shop chọn như cà phê, mật ong, trà, gia vị, dầu dừa…

Quán đặc biệt có nhiều loại sinh tố từ trái cây, rau quả tươi mỗi ngày, với những cái tên rất lạ như: Relax Thu Bon, Good Morning HoiAn, An Bang Colada… Không chỉ lạ vì tên, các nguyên liệu được lựa chọn cũng hết sức lạ miệng. Ví dụ, món Relax Thu Bon là sinh tố mix giữa xoài, rau muống, chuối, quế và sữa đậu nành; và kết quả là một ly sinh tố có màu xanh nõn đẹp mắt, thơm vị quế và ngọt ngào với sự kết hợp giữa xoài và chuối.

Địa chỉ: 94 Lê Lợi

Giờ mở cửa: từ thứ hai đến thứ 7, 9h - 21h, đóng cửa vào chủ nhật.

Các món uống đẹp mắt và lạ miệng. Ảnh: Cocobox.

Đừng bỏ qua những trải nghiệm độc đáo khi nhấp một ngụm trà thơm ngát, nhâm nhi bánh quy trong ngôi nhà cổ yên bình ở Reaching Out, đi sang bên kia sông Thu Bồn, đến cù lao Cẩm Nam ghé Randy’s Book Xchange, tiệm sách cũ tiếng Anh được bình chọn là một trong 10 tiệm sách cũ tốt nhất châu Á hay chọn mua các món mứt, nông sản Việt organic được trình bày theo kiểu Tây với giá phải chăng ở Cocobox. Những trải nghiệm thú vị đang chờ đón bạn đấy!

Theo Danangplus