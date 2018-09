Ba bể bơi ở Việt Nam lọt top đẹp nhất thế giới

Mới đây, trang CNTraveller - webiste du lịch uy tín thế giới - vừa đưa ra danh sách 101 bể bơi trong khách sạn đẹp nhất trên thế giới. Việt Nam cũng góp mặt trong "bảng vàng" này với 3 cái tên khá đình đám là Four Seasons The Nam Hai, Fusion Maia và I-resort Tent spa. Trong số đó, The Nam Hai là cái tên khá quen thuộc và bể bơi ở đây cũng từng nhận được nhiều lời khen ngợi của du khách.