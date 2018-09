Ảnh du lịch được Photoshop ngoạn mục

Nhiều bức ảnh từng được người xem mê mẩn về các danh thắng đẹp tới khó tin. Tuy nhiên, chúng đều chỉ là sản phẩm của Photoshop.

Bức ảnh về hai hòn đảo giữa biển, tạo thành hình ngôi sao và mặt trăng từng được lan truyền trên internet và khiến nhiều phượt thủ săn lùng và ngưỡng mộ.

Trên thực tế, địa điểm được xác định là gần đảo Molokini, một phần quần đảo Hawaii ngoài khơi Thái Bình Dương. Hòn đảo đúng có hình trăng lưỡi liềm nhưng không hề có ngôi sao như bức ảnh gây xôn xao trước đó.

Khách sạn có thiết kế độc đáo nằm lẻ loi trên sườn núi khiến người ta tự hỏi làm sao có thể đào móng và vận chuyển vật liệu lên tới đây.

Trên thực tế, khách sạn này hoàn toàn có thật. Khách sạn Ryugyong Hotel, Pyongyang (Bắc Triều Tiên) có thiết kế hình đầu mũi tên, tuy nhiên, nó không hề được xây trên sườn núi mà nằm ở trung tâm thành phố sầm uất.

Hình ảnh Venice đóng băng màu xanh ngắt trong mùa đông dưới sắc trời hồng ửng khiến nhiều người xem xuýt xoa.

Và hình ảnh đóng băng thực tế của Venice, không thơ mộng như bạn tưởng.

Bức ảnh ngôi đền bị quên lãng ở Lysistrata (Bồ Đào Nha) mô tả bên một ngôi đền hầu như còn nguyên những cấu trúc chi tiết như cột đá, mái vòm bị bỏ hoang bên bờ biển.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là một tác phẩm ghép ảnh được tạo bởi một hang động ở Bồ Đào Nha và nội thất của... đền Patheon ở Rome (Italy).

Bức ảnh "The Castle House Island" (Hòn đảo hình tòa lâu đài) ở Dublin, Ireland chênh vênh trên một mỏm đá với một cầu thang gỗ nối xuống đáy biển.

Tuy nhiên không hề có địa điểm này trên thực tế. Nhiều độc giả suy đoán, nó được lấy nguyên mẫu từ vịnh Hạ Long, Việt Nam.

Bức ảnh Ngyen Khag Taktsang Monastery (Bhutan) bên phải giống đến giật mình khung cảnh được ghi lại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nó đã được ghép thêm những bức phù điêu trên thân ngọn núi cao vút khiến cảnh vật ngoạn mục lên nhiều phần.

Hòn đảo hình trái tim đẹp mê mẩn, từng được nhiều người chọn làm màn hình máy tính.

Hòn đảo trên thực tế đúng là có hình trái tim nhưng không sắc nét, cân đối và phần nền không được làm sạch như bức ảnh trên. Đây là hòn đảo Tavarua (Fiji, phía Nam Thái Bình Dương).

Shironeko

Theo When On The Earth