An Bàng - bãi biển đẹp ít được biết đến ở Hội An

Chỉ đến khi có mặt trong danh sách 50 bãi biển đẹp nhất thế giới của trang CNNGo, An Bàng mới được nhiều người biết đến dù nó chỉ nằm cách biển Cửa Đại hơn một km.

Buổi sớm ở miền Trung, mới chỉ 5h sáng, mặt trời đã bắt đầu hửng sáng nơi chân trời. Trời chưa nắng lên nhưng đã sáng tỏ, làn gió mát lộng thổi từ sông Thu Bồn. Đó cũng là khoảng thời gian thú vị để đạp xe theo con đường nhỏ rợp bóng dừa từ Hội An ra biển.

Chỉ cách Hội An khoảng vài km, những guồng xe đạp lăn bánh qua những cánh đồng mướt xanh, qua cây cầu nhỏ bắc ngang sông, đến biển. Thay vì đi thẳng ra biển Cửa Đại, bạn hãy rẽ trái, men theo con đường nhỏ ven biển, chạy thêm khoảng một km nữa để đến với An Bàng.

Biển An Bàng chạy vòng khoảng 4 km với những triền cát mịn. Ảnh: Sandy.

Những dải hoa muống biển bò lan trên mặt cát thoai thoải nở những bông hoa tim tím trong ánh mặt trời. Dưới bãi vắng, đã thấy lố nhố một vài người đang ào xuống biển. Họ không phải là những người khách du lịch mà là những người dân quanh vùng đã quen đến đây tắm biển mỗi sáng. Không cầu kỳ với những ô lọng, bàn ghế, chỉ có làn sóng biển nước trong vắt, bờ cát dài suốt 4 km và ánh nắng mặt trời rực rỡ trên đầu.

Biển An Bàng thuộc phường Cẩm An, Hội An vốn trước nay là bãi biển của những người dân sống quanh vùng. Buổi sớm, họ thường đến đây tắm biển, chơi thể thao hay đi dạo, trước khi bước vào một ngày lao động mới. Bởi thế, buổi sáng ở An Bàng có thể gặp những cô bé cậu bé mải mê đi bắt còng gió, những cậu thanh niên tranh bóng trên bãi cát dài hay vài cụ già ngồi hàn huyên nói chuyện, ngắm những chiếc thuyền thúng bồng bềnh xa xa. Để chỉ một lát nữa khi mặt trời lên hẳn, họ sẽ tản mát trở về làm những công việc thường nhật, trả lại bãi biển bình yên với những con sóng dịu dàng.

Một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi và thư giãn. Ảnh: Sandy.

Ở An Bàng chỉ mới phát triển các dịch vụ đơn giản với một vài homestay dành cho khách du lịch. Dù đã bắt đầu đón khách du lịch biết đến và ghé qua trong vài năm nay, An Bàng vẫn giữ được nét yên bình và hoang sơ vốn có. Đường biển trải dài với những cồn cát mịn. Sóng ở đây không quá to, êm đềm vỗ về bãi biển. Không ồn ã như Cửa Đại, khách đến tắm biển thoải mái nằm dài trên ghế đọc sách, tắm nắng và thưởng thức những món ăn ngon mgay trên bãi biển. Biển vắng và yên tĩnh, xa xa là đảo Cù Lao Chàm. Khi mặt trời lên cao, bạn có thể trú trong những mái lợp lá dừa tránh nắng và nằm dài cả ngày không chán.

Đến An Bàng, đa phần khách chạy xe đến vào buổi sớm, chơi cả ngày không chán trên biển và trở lại thành phố Hội An khi đêm về. Những vị khách thích biển sẽ nghỉ lại trong các nhà nghỉ đơn giản trên bãi biển để được ngắm cả bầu trời sao nhấp nhánh và tiếng sóng vỗ không ngừng từ biển khơi.

Homestay đơn giản hòa với không gian của nơi này. Ảnh: Sandy.

Sau 3 năm kể từ ngày được bình chọn trong danh sách 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, An Bàng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và đơn giản của mình. Các dịch vụ không vì danh hiệu mà ồ ạt phát triển, người dân vẫn không kéo thúng mẹt sang đây bán hàng hay trải ghế đón khách vì với họ bãi biển này vẫn là “của riêng” của dân biển Hội An và là “của riêng” với những người yêu sự bình lặng của biển khơi.

VnExpress