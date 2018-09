9 di sản thế giới sắp biến đổi phải đến thăm ngay

Những trận động đất, bão lụt kinh hoàng cũng như sự gia tăng dân số, các cuộc bạo động đã khiến nhiều di sản thế giới xuống cấp và bị phá hủy.

1. Nepal

Những di sản thế giới của Nepal có ý nghĩa tinh thần rất lớn, đặc biệt là Lumbini, nơi sinh của Đức Phật. Sau trận động đất mạnh vào tháng 4, những di sản này được liệt vào danh sách gặp nguy nhiểm nghiêm trọng. Liên hợp quốc đã đề nghị Nepal chưa vội mở cửa trở lại cho khách du lịch sau trận động đất vì lo ngại dư chấn và để hoàn tất sửa chữa. Nhưng quan chức du lịch của Nepal lại cho rằng đất nước cần khách du lịch để phát triển.

2. Thung lũng Bamiyan, Aghanistan

Thung lũng Bamiyan là nơi đóng vai trò quan trọng với Phật giáo và có cặp tượng Phật khổng lồ được chạm khắc trực tiếp vào sườn núi. Tuy nhiên các cuộc xung đột trong khu vực đã ảnh hưởng ít nhiều tới thung lũng này và một phần của thành phố Jam. Năm 2011, phiến quân Taliban đã phá hủy một số bức tượng Phật được điêu khắc từ thế kỷ thứ 6 ở Bamiyan.

3. Everglades, Florida, Mỹ

Khu rừng sinh thái ngập mặn lớn nhất ở tây bán cầu Everglades là nhà của nhiều loài chim quý gần như đã tuyệt chủng. Nhưng thiên tai như bão lũ và ô nhiễm môi trường đã đe dọa hệ sinh thái vốn bấp bênh của Everglades, giết chết một số loài động vật quý hiếm.

4. Thành phố cổ Jerusalem

Jerusalem là thánh địa thiêng liêng của ba tôn giáo lớn trên thế giới là Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Thành phố này có những di tích lịch sử hàng nghìn năm tuổi vô cùng có giá trị. Vậy nhưng các cuộc xung đột đang diễn ra trong khu vực cộng với số lượng cư dân và khách du lịch ngày càng tăng đã khiến các bức tường bao quanh Jerusalem cũng như Nhà thờ Holy Sepulchre, Dome of the Rock có nguy cơ hư hỏng nặng.

5. Tượng đài thời trung cổ của Kosovo, Serbia

Các nhà thờ và tu viện Byzantine và Romanesque của Kosovo là những minh chứng tuyệt đẹp của nghệ thuật Balkan từ thế kỷ 13. Sau chiến tranh giữa các quốc gia cựu Nam Tư trong cuối những năm 90, nhiều công trình trong số các di sản này phải đối mặt với sự hư hại cấu trúc. Mặc dù giao tranh đã lắng xuống nhưng các tòa nhà di tích này vẫn rất mong manh và cần phải bảo tồn tốt hơn.

6. Liverpool, Anh

Không chỉ là quê hương của Beatles, Liverpool còn là một thành phố cảng quan trọng đã giúp nước Anh phát triển thành đế chế trong thế kỷ 18 và 19. Hiện nay khu vực cảng và nhiều con phố đang tăng dân số quá đà và bị đưa vào danh sách quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Các nhà lãnh đạo muốn xây thêm nhiều toàn nhà cao tầng mới nhưng quy định của UNESCO để giữ cho Liverpool là di sản thế giới thì không được cao hơn các tòa nhà hiện có.

7. Potosi, Bolivia

Potosi từng là một mỏ bạc lớn nhất thế giới. Lịch sử của vùng đất này là sự giao thoa giữa thực dân Tây Ban Nha và Ấn Độ. Tuy nhiên chính ngành công nghiệp khai thác mỏ cùng các công nghệ mới đang đe dọa nền tảng kiến trúc và văn hóa của thị trấn.

8. Aleppo, Syria

Thành phố lớn nhất của Syria, Aleppo là trung tâm giao thương quan trọng đối với người Trung Đông, Hy Lạo, La Mã, Akkadian và Ottoman. Nhưng cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria đã ảnh hưởng rất nhiều tới Aleppo cũng như các thành phố cổ như Palmyra và Damacus.

9. Công viên quốc gia Virunga, Congo

Sự đa dạng của khí hậu đã khiến Virunga trở nên trù phú và có đầy đủ các loại địa hình như thảo nguyên, đầm lầy, sông băng và thậm chỉ cả hai ngọn núi lửa. Công viên này có nhiều loài động vật quý sinh sống như voi, khỉ đột. Từ sau khi chính phủ Congo cho phép các công ty khai thác dầu mỏ vào Virunga hoạt động thì công viên này đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hà Đan (theo CNTraveler)