8 ứng dụng điện thoại cần thiết cho dân du lịch

Những ứng dụng giúp tìm đường, đổi tiền hay dịch nhiều ngôn ngữ... sẽ rất hữu ích cho những người đi du lịch.

Smartphone không chỉ dùng để liên lạc về nhà hay giữa các thành viên trong đoàn mà còn là "chuyên gia" tư vấn hàng đầu cho bạn trong chuyến hành trình với rất nhiều lời khuyên hữu ích. Dưới đây là một vài ứng dụng nổi tiếng được nhiều dân phượt bỏ túi:

1. Skyscanner

Đây là ứng dụng tra cứu thông tin về các chuyến bay của hầu hết các hãng hàng không trên thế giới. Trước khi bắt đầu bất kỳ chuyến hành trình nào, việc biết chính xác các chuyến bay, giờ bay và quan trọng là giá vé là rất quan trọng. Với việc có thể cùng lúc kiểm tra thông tin của nhiều hãng, bạn có thể so sánh giá cả, cân nhắc thời gian để đưa ra quyết định thích hợp.

Ứng dụng miễn phí có mặt trên IOS, Android và Windows Phone.

2. Agoda

Nổi tiếng tương tự như phiên bản dành cho máy tính, ứng dụng Agoda trên điện thoại được dân du lịch nhớ đến đầu tiên khi muốn kiểm tra giá phòng khách sạn trước khi khởi hành. Bạn có thể kiểm tra số lượng phòng, xem hình ảnh bên trong và ngoài khách sạn, các điều kiện ở, vị trí, đi lại giống như trên website chính thức của Agoda. Tuy nhiên, riêng chuyện thanh toán, những người có kinh nghiệm đặt phòng online khuyên bạn vẫn nên thực hiện trên máy tính để đảm bảo độ ổn định cao nhất.

Ứng dụng miễn phí có mặt trên IOS, Android và Windows Phone.

3. WeatherPro

Khi đi du lịch, thời tiết là yếu tố rất quan trọng. Biết trước được thời tiết ngày hôm sau giúp bạn có thể lên kế hoạch hợp lý nhất. Trong trường hợp biết trời sẽ mưa, bạn có thể thay đổi kế hoạch khác, thay vì rơi vào tình huống bị động và kém vui. WeatherPro là một trong những ứng dụng thời tiết nổi tiếng nhất với độ chính xác cao, cập nhật tới 2 triệu địa điểm trên toàn thế giới.

Ứng dụng dành cho cả 3 hệ điều hành IOS, Android và Windows Phone với giá 2.99 USD.

4. Google Maps

Mặc dù có rất nhiều ứng dụng chỉ đường được ra mắt thường xuyên với những tính năng ưu việt nhưng Google Maps vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của dân phượt. Không chỉ đưa ra bản đồ có tính năng zoom thông thường, phượt thủ còn có thể tra cứu dễ dàng các tuyến xe bus, tàu điện ngầm... thông qua ứng dụng này, thậm chí còn đưa ra cho bạn phương án di chuyển tối ưu nhất và khoảng thời gian di chuyển dự kiến.

Bạn còn có thể sử dụng bản đồ của Google Maps ngay cả khi không có kết nối internet sau khi ứng dụng này được Google nâng cấp mới đây. Người dùng có thể lưu về một phần bản đồ và sử dụng, việc này thực sự rất hữu ích bởi khi đi ngoài đường, việc bắt được sóng Wi-Fi là việc khá khó khăn. Tuy nhiên, bộ nhớ chỉ lưu trong 30 ngày.

Ứng dụng miễn phí cho cả 3 hệ điều hành.

5. XE Currency Exchange

Đây là ứng dụng đổi tiền rất tiện lợi khi đi du lịch nước ngoài. XE Currency Exchange cung cấp tỉ giá ngoại tệ chi tiết của nhiều loại tiền, đồng thời cũng giúp bạn tính toán chi tiết số tiền khi chuyển đổi tiền giữa các nước. Điểm đặc biệt là ứng dụng này cập nhật tỉ giá từng phút một và có thể đổi 180 loại tiền tệ khác nhau. Bởi vậy, đã có hơn 20 triệu lượt tải về ứng dụng này.

Ứng dụng miễn phí cho cả 3 hệ điều hành.

6. Wi-Fi finder

Để sử dụng hầu hết các ứng dụng, bạn đều phải có kết nối internet, do đó, việc tìm được địa điểm nào có sóng wi-fi trở nên vô cùng quan trọng. Wifi finder cho phép bạn tìm kiếm các địa điểm xung quanh mình có chia sẻ wifi công cộng, đặc biệt là các điểm miễn phí. Bạn cũng có thể lọc kết quả theo các hạng mục như nhà hàng, khách sạn, quán cafe để tiện cho quá trình tra cứu của mình. Điểm đặc biệt là ứng dụng có thể sử dụng cả online lẫn offline.

Ứng dụng miễn phí cho ISO và Android.

7. TripAdvisor

Tương tự như phiên bản đầy đủ, ứng dụng TripAdvisor được coi như cuốn cẩm nang điện tử có ích dành cho dân du lịch, đặc biệt là những người đi bụi. Nếu như Google Maps nổi tiếng nhất về tìm đường thì TripAdvisor nổi tiếng về kho dữ liệu thông tin du lịch khổng lồ.

Du khách có thể đặt phòng, đăng ký chuyến bay, đặt bàn tại rất nhiều thành phố nổi tiếng, nơi bạn chuẩn bị đặt chân tới. Ưu việt hơn các ứng dụng khác, TripAdvisor kết nối với website chủ, vốn dĩ là một diễn đàn thảo luận xoay quanh chủ đề du lịch. Bạn có thể tìm thấy lời khuyên, ý kiến và số điểm đánh giá của hàng triệu thành viên từ khắp nơi trên thế giới.

Ngoài ra, tính năng Near Me Now, còn có thể giúp bạn tìm các địa điểm xung quanh mình như nhà hàng, khách sạch, quán ăn, địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng rất tiện lợi. Bạn cũng có thể tìm đường như một tấm bản đồ định vị thông qua Virtual tour.

Ứng dụng miễn phí cho cả 3 hệ điều hành.

8. Google Translate

Sẽ thật khó khăn khi đi du lịch ở một đất nước không nói tiếng Anh. Ngay cả khi bạn nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của người khác thì bạn cũng không thể hiểu họ nói gì. Mặc dù hiện nay có khá nhiều ứng dụng hỗ trợ việc này nhưng sản phẩm của Google vẫn có lượng người dùng khá "khủng".

Với các cải tiến mới nhất của ứng dụng Google Translate, hiện nay bạn có thể dịch từ các file ghi âm, hình ảnh, đoạn văn bản. Việc này khiến cho các chuyến du lịch tới những quốc gia không có chữ viết theo hệ Latin như Trung Quốc, Nhật Bản, Nga... trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hiện tại, Google Translate có thể dịch giữa 80 thứ tiếng và có thể dùng ngay cả khi không có internet. Ứng dụng miễn phí cho cả 3 hệ điều hành.

SuZi Nguyễn