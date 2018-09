8 thứ miễn phí trên máy bay nên tận dụng triệt để

Bạn có thể xin thêm đồ ăn, đồ uống có cồn, vào khoang lái tham quan... mà không phải trả bất kỳ chi phí nào, chỉ cần nói với các tiếp viên.

Không kể các hãng giá rẻ, hầu hết hãng hàng không còn lại trên thế giới đều có nhiều thứ miễn phí cho hành khách mà không phải ai cũng biết.

Tham quan khoang lái

Thực tế không phải hãng hàng không nào cũng có dịch vụ này bởi lý do an ninh đối với khoang lái của cơ trưởng là rất cao. Tuy nhiên, nhiều hãng hàng không hiện nay vẫn cung cấp các tour tham quan khoang lái nhằm thu hút thêm hành khách hoặc tri ân đến các khách hàng lâu năm của mình. Thời điểm thích hợp nhất cho chuyến tham quan kiểu này sẽ là khi máy bay đã hạ cánh để không làm phân tâm phi công cũng như ảnh hưởng đến an toàn của chuyến bay.

Đồ uống có cồn

Không phải tất cả các hãng hàng không đều có dịch vụ này, tuy nhiên các hãng khi bổ sung menu của mình với các loại đồ uống có cồn đều được khách hàng rất yêu thích. Hãng hàng không Alaska của Mỹ phục vụ bia miễn phí cho hành khách ở hầu hết các chặng bay. Hay US Airways cũng có dịch vụ tặng kèm rượu với bữa tối cho các chặng bay quốc tế, đường dài…

Nước soda

Thông thường nếu bạn không hỏi thì các tiếp viên hàng không cũng không phục vụ nước soda hoặc sẽ chỉ rót một nửa lon nước soda mà thôi. Bạn hoàn toàn có quyền gọi nguyên một lon nước soda mà bất cứ tiếp viên nào cũng sẽ vui vẻ phục vụ.

Một số loại thuốc cơ bản

Tất các chuyến bay đều có chuẩn bị và phục vụ khách hàng một số các loại thuốc thông dụng, không cần đến kê đơn của bác sĩ như thuốc giảm đau, thuốc chống say hay các dụng cụ y tế cơ bản như băng gạc, bông thấm... Nếu gặp phải trường hợp cần đến những thứ này bạn đừng ngần ngại trao đổi với tiếp viên nhé.

Giấy ăn

Nếu quên mang theo giấy ăn cho chuyến đi của mình, bạn hãy mạnh dạn đề nghị tiếp viên trên chuyến bay. Giấy vệ sinh là thứ luôn được phục vụ miễn phí trên tất cả các chuyến bay và đừng ngại ngần xin nếu bạn đang rất cần đến nó.

Chocolate nóng

Bên cạnh cà phê và trà, hầu hết các hãng hàng không lớn trên thế giới đều có chocolate nóng thay thế cho những ai không sử dụng được 2 loại đồ uống kia. Các hãng hàng không như Etihad Airways, Virgin Atlantic, Southwest Airlines... đều phục vụ chocolate nóng cho hành khách ở khoang phổ thông. Thậm chí hãng hàng không Qantas của Australia còn sử dụng loại chocolate Cadbury thượng hạng để mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho hành khách của mình.

Đồ dùng cá nhân

Với các chặng bay đường dài, phi hành đoàn của một số hãng hàng không sẽ có chuẩn bị các vật dụng như nút tai, bút, lược… để phục vụ miễn phí cho hành khách. Hãng Emirates là một trong những hãng hàng không được đánh giá cao về chất lượng chăm sóc khách hàng thông qua việc chuẩn bị những vật dụng như kem đánh răng, bàn chải, tất, dao cạo râu…

Đồ ăn vặt

Ngoài phần đồ ăn vặt miễn phí được các tiếp viên phục vụ, bạn hoàn toàn có thể xin thêm mà không hề mất một khoản phí nào nếu vẫn cảm thấy đói. Tuy nhiên, nếu phần đồ ăn của bạn chưa được giải quyết hết mà bạn vẫn xin thêm, lúc này các tiếp viên hoàn toàn có quyền từ chối đề nghị của bạn.

Thảo Nhi (Theo Business Insider)