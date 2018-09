72 tiếng lang thang ở Chiang Rai

Là điểm cực bắc của Thái Lan, Chiang Rai vẫn còn khá hoang sơ, thời tiết ôn hòa và những địa danh lịch sử hùng vĩ dễ dàng quyến rũ bất cứ phượt thủ nào.

Với lịch nghỉ 30/4 tới gần một tuần, bạn có thể tranh thủ du lịch Thái Lan và dành 3 ngày khám phá Chiang Rai. Các gợi ý chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn lên kế hoạch và chuẩn bị lịch trình phù hợp.

Ngôi đền trắng là một trong những điểm đến làm nên tên tuổi Chiang Rai ở phương bắc Thái Lan.

Xuất phát

Từ Việt Nam, có nhiều cách bay tới Chiang Mai (nơi gần nhất để tới Chiang Rai). Trước đó, bạn sẽ phải quá cảnh ở thủ đô Bangkok. Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Thai Air, Vietjet Air, Air Asia, Qatar Airways... đều có các chuyến bay hằng ngày và thuận tiện tới Bangkok, với giá dao động từ 2 triệu đến 4 triệu đồng tùy thời điểm và hãng. Từ Bangkok, bạn nên chọn Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air... để bay nội địa, với giá không quá 100 USD. Bạn có thể sử dụng phương tiện ô tô hoặc tàu hỏa, quãng đường di chuyển chừng gần 700 km. Lý tưởng nhất là đi qua đêm.

Đoạn đường từ Chiang Mai về Chiang Rai sẽ có xe bus. Một trong những hãng phổ biến nhất là Green Bus, xuất phát tại bến Arcade Bus Station – phía cuối đường Kaeo Narawat. Giá vé 50 baht (khoảng 33.000 đồng) một người nếu lên xe từ trung tâm Chiang Mai. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn loại xe buýt cao cấp hơn với tên gọi VIP Bus, giá vé gần 300 baht (190.000 đồng) một người.

Phương tiện đi lại

Ở Chiang Rai, cách thuận tiện nhất là thuê một chiếc xe máy hoặc xe đạp và tự mình lái, thăm thú, khám phá mọi điểm ở phố núi này. Hai gợi ý cho du khách tham khảo là Chiang Rai Big Bike Rentals (địa chỉ: Soi Thai Viwat, Tambon Wiang, Amphoe Mueang Chiang Rai) và ST Motorcycles.

Nếu thuê xe tại cửa hàng Chiang Rai Big Bike Rentals, bạn sẽ phải đặt cọc khoảng 10.000 baht (tương đương 6,5 triệu đồng), giá thuê mỗi ngày chừng 400 baht cho loại xe thông dụng. Còn với ST Motorcycles, du khách có thể đăng ký trực tuyến và thanh toán qua mạng. Xe sẽ được bố trí ngay tại Chiang Mai.

Ngày 1: Thăm công viên Singha

15h30: Nếu khởi hành lúc 9h30 sáng đi từ Hà Nội, cộng thêm thời gian quá cảnh và di chuyển, lịch trình ăn chơi của bạn sẽ bắt đầu vào lúc 15h30 tại Chiang Rai. Đây cũng là thời điểm phù hợp để chuẩn bị đón ánh hoàng hôn trên núi.

Hoàng hôn ở Chiang Rai dần buông giữa không khí trong lành, khung cảnh thiên nhiên còn hoang sơ.

Điểm đến đầu tiên là công viên Singha - mở cửa miễn phí với mọi du khách. Công viên này còn có trại nuôi hươu cao cổ để du khách trải nghiệm cảm giác cho chúng ăn hay chơi đùa, vuốt ve.

17h: Khuôn viên của Singha còn có một quán trà thiết kế theo phong cách châu Âu khá ấm cúng, nhìn thẳng ra phía mặt trời lặn và rất xứng đáng để bạn dừng chân. Những tách trà nóng hổi, thơm mùi hoa hoặc thảo quả kết hợp cùng không gian ấm áp trong khung cảnh hoàng hôn sẽ làm tâm trạng du khách nhẹ nhõm hơn hẳn.

18h: Bạn có thể vừa dùng bữa tối vừa tận hưởng không gian lãng mạn khi đêm dần buông tại nhà hàng Phupirom (cũng trong khuôn viên Singha) với những món đa dạng, đậm chất Thái như lá trà chiên, tom yum. Nơi đây còn có ban nhạc phục vụ theo yêu cầu nhưng luôn phải có tiền tip cho họ. Giá các món ăn ở Phupirom dao động 100 -200 baht (khoảng 65.000 đến 130.000 đồng) còn đồ uống khoảng 65 - 90 baht (43.000 - 58.000 đồng)

20h: Về nhà nghỉ Hoàng gia ở đồi Tung tại Mae Fah Luang, cách Singha khoảng 80km và mất 2 tiếng di chuyển. Đây từng là nơi chỉ dành cho những người phục vụ thái hậu và nhà vua Thái Lan nhưng nay mở cửa chào đón tất cả các du khách. Bạn có thể đặt phòng qua các website trực tuyến.

Ngày 2: Khám phá đồi Tung và khu Tam giác vàng

Đồi Tung là một khu dự án lớn của Hoàng gia Thái Lan do Thái hậu Somdet Phra Srinagarindra Boromarajajonani khởi xướng với mục đích cải thiện cuộc sống người dân, tạo cơ hội việc làm bằng cách xuất khẩu các sản phẩm địa phương. Từ nhà nghỉ, bạn có thể đi bộ theo đường mòn để ghé thăm các điểm đến theo lịch trình dưới đây.

Ngôi nhà của Thái hậu lúc sinh thời với thiết kế đơn giản, luôn mở cửa đón khách du lịch.

8h: Biệt thự Hoàng gia Thái Lan - đây là nơi ăn chốn ở của Thái hậu lúc sinh thời, thiết kế theo phong cách châu Âu và trang trí rất đơn giản, mở cửa đón du khách mỗi ngày. Nơi đây trang bị cả một căn bếp nhỏ để Thái hậu hoặc công chúa nấu ăn khi có thời gian.

12h: Quay lại nhà nghỉ để ăn trưa. Do vị trí nằm trên đỉnh núi, bạn sẽ được dùng bữa giữa khung cảnh thơ mộng và ngắm bao quát toàn bộ thung lũng Chiang Rai bên dưới.

14-16h: Thăm Bảo tàng Thuốc phiện (Hall of Opium) và khu Tam giác vàng ở Chiang Saen, cách Chiang Rai khoảng 90km theo tuyến đường 1016 và 1. Trong quá khứ, nơi đây từng là điểm nóng về buôn bán ma túy do vị trí đắc địa, nằm ở ngã ba biên giới Thái Lan - Lào - Myanmar. Ngày nay, địa điểm này được kiểm soát an ninh chặt chẽ và thu hút số đông du khách mỗi ngày. Riêng Bảo tàng Thuốc phiện còn mở cửa đón các đoàn học sinh với mục đích giáo dục, phổ cập kiến thức.

17-18h30: Quay về trung tâm Chiang Rai và khám phá các quán cà phê độc đáo. Một trong số này có Chivit Thama Da Coffee House với không gian trong nhà và ngoài trời, theo phong cách Tây. Các món ăn nơi đây mang cả hương vị bản địa Thái Lan và quốc tế. Riêng các món tráng miệng, bạn nên thử cheese cake và mousse. Giá các món dao động 200-300 baht (130.000 đến 190.000 đồng) còn đồ uống và bánh trái dưới 100 baht (65.000 đồng).

19h: Dạo phố buổi tối, ngắm nghía cuộc sống về đêm của dân bản địa và ghé thăm công viên Tung - nơi từng là nhà tù, chủ yếu giam các phạm nhân vận chuyển, buôn bán ma túy.

Ngày 3: Khám phá đền Trắng, di chuyển về Chiang Mai

9h00: Là ngày cuối cùng ở Chiang Rai, bạn hãy ghé thăm ngôi đền Trắng (Wat Rong Khun) với kiến trúc tuyệt đẹp, hoàn toàn khác biệt do một nghệ sĩ thiết kế, xây dựng. Ngôi đền mở từ 6h30 sáng đến 18h chiều và miễn phí vé vào cửa. Lưu ý quan trọng là bạn nên ăn mặc nghiêm túc, lịch sự và phải bỏ dép trước khi vào đền.

Ngay cả nhà vệ sinh trong khuôn viên khu đền Trắng cũng được thiết kế tinh xảo và yêu cầu du khách phải cởi dép trước khi vào sử dụng.

10h30: Lên xe về Chiang Mai, tiếp tục khám phá nơi được mệnh danh là Đóa hồng phương Bắc hoặc bay thẳng về Bangkok.

Một số lưu ý

Các vùng của Thái Lan có chung múi giờ với Việt Nam. Thời tiết miền bắc trong lành, mát mẻ, khô thoáng vào ban ngày nhưng hơi lạnh lúc đêm xuống.

Ngày 13-15/4 hàng năm là dịp Tết cổ truyền ở Thái Lan với tên gọi Songkran. Rất nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn diễn ra khắp nơi như diễu hành, thi sắc đẹp, té nước lấy may… Nếu không đi dịp 30/4, du khách có thể thu xếp ghé thăm Chiang Rai vào thời điểm này.

Trung tâm Chiang Rai có một tháp đồng hồ đặc biệt được xem là điểm du lịch nổi tiếng. Cứ đến 19, 20 và 21h mỗi ngày, tháp lại phát nhạc và trình diễn ánh sáng. Trong lúc dạo phố, bạn đừng quên ghé qua địa điểm này tại ngã tư Thanon Jet Yot và Thanon Baanpa Pragarn.

Chợ đêm ở Chiang Rai cũng gần tháp đồng hồ và là nơi tập trung rất nhiều sản vật địa phương. Bạn có thể mua đồ lưu niệm hay trang trí nội thất hoàn toàn thủ công và cả quần áo, giày dép. So với Chiang Mai, những món đồ ở đây khá rẻ còn người bán hầu như không nói thách. Họ làm việc chủ yếu nhờ dự án của Thái hậu tạo điều kiện.

Chính giữa khu chợ đêm là địa điểm thường xuyên tụ họp của giới trẻ Chiang Rai với đủ loại món ăn truyền thống như tom yum, mực nướng, các loại hoa quả và gỏi. Giá cả từng món phải chăng, dao động 10-30 baht (7.000 - 20.000 đồng) tùy loại và có bàn ghế ngồi thoải mái, ban nhạc phục vụ trên sân khấu.

VnExpress