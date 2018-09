7 tư vấn hữu ích của Nguyên Khang về Bhutan

Kỷ niệm ''hú hồn" nhất của Nguyên Khang khi ở Bhutan: Đó là chuyến bay nội địa từ Paro đến Bhumthang. Tôi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho mình trong chuyến bay quốc tế từ Bangkok đến Bhutan, rằng Bhutan là quốc gia địa hình đồi núi hiểm trở. Trên thế giới chỉ có khoảng 8 phi công mới có khả năng đáp xuống nên sau khi vượt qua nó, tôi thấy rất an tâm. Nhưng thật không ngờ, chuyến bay từ nội địa đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai. Đó là máy bay ATR có sử dụng cánh quạt. Chuyến bay không dài, nhưng máy bay lên cao, hạ thấp, đảo qua đảo lại, thậm chí có những lúc như rơi tự do trong không trung khiến tôi có cám giác mình đang chơi tàu lượn siêu tốc. Cô bạn người Mỹ ngôi dãy ghế đối diện buồn nôn ít nhất 3 lần. Còn tôi thì thót tim đến nỗi nắm chặt tay bạn ngồi kế. Ơn trời, cuối cùng tôi cũng đã đáp đất an toàn. Và đón tôi là một cái sân bay đặc biệt nhỏ nhắn, chính xác chỉ là một căn nhà nhỏ và khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.